Истребитель ЕС, боевой корабль США, робоутка: новости технологий

Все важные и интересные новости технологий за минувшую неделю: истребитель нового поколения NGF, робот-утка, корабль от Lockheed Martin, роборыба на жидком аккумуляторе, колеса марсохода, гиперзвуковая ракета и катапульта для спутников - в обзоре LIGA.net .

Истребитель нового поколения

Фото: Dassault Aviation

На международном авиационно-космическом салоне в аэропорту Ле-Бурже представили полноразмерный макет истребителя нового поколения, над которым работают инженеры Франции, Германии и Испании. В частности, специалисты из компаний Dassault Aviation и Airbus Defence and Space. Об этом сообщает Air&Cosmos.

Самолет пока называют NGF (Next Generation Fighter) или истребитель шестого поколения.

Истребитель NGF является частью перспективной программы Future Combat Air System, которую большинство экспертов рассматривают как одну из ключевых составляющих европейской безопасности в будущем. В программе также предусмотрено создание новых беспилотных летательных аппаратов, вооружений и систем управления войсками.