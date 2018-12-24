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Боты:
24.12.2018, 15:33

Избитое полено и лук в подарок. Топ необычных традиций Рождества

Избитое полено и лук в подарок. Топ необычных традиций Рождества - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Прятать метлы, дарить лук или чеснок непослушным детям, ставить манго вместо ёлки - подборка самых необычных рождественских традиций

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Рождество – главный праздник года для всех католиков мира. Готовиться к нему начинают за месяц, а продолжается празднование иногда аж до января. Но в некоторых странах Рождество – это не только елка и подарки, но и необычные традиции, своеобразные обряды и блюда. Что делают дети и взрослые в эти дни декабря – в подборке LIGA.net.

Грязнули в канун праздника

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За несколько дней до Рождества многие верующие поляки перестают мыться. Но связано это не с желанием привлечь удачу в будущем году или другими суевериями, а с вполне объяснимой причиной: ванны во многих домах заняты живой рыбой. Дело в том, что в Польше и некоторых других католических странах на Рождество принято готовить карпа или другую рыбу, но до самой готовки она должна оставаться живой.

Потерянная метла

В канун Рождества в Норвегии принято прятать метлы куда-нибудь подальше, поскольку там верят, что в эти дни активизируются ведьмы. А без метлы, согласно поверью, ведьма не сможет передвигаться. В деревнях же ночью могут стрелять в воздух из ружей, чтобы сбить тех ведьм, которым удалось найти "транспортное средство" и взлететь.

Полено и сладости

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В Каталонии (Испания) у детей перед Рождеством появляется масса забот: им покупают рождественское полено - Тио де Надаль - которое нужно весь декабрь "кормить". В конце месяца это полено "перерабатывает" еду в сладости, а чтобы оно "поделилось", нужно хорошенько поколотить полено палками. Разумеется, на самом деле, сладости в специальном желобке оставляют заранее взрослые.

Кому конфеты, а кому уголь или лук

В Риме на Рождество дети ждут подарков не от Санты, а от доброй ведьмы по имени Бефана. Тем, кто вел себя хорошо, она приносит конфеты и игрушки. А тем детям, которые вели себя плохо, она дарит угольки, иногда – лук или чеснок. Современные родители покупают шоколадные "угольки".

Санта и бородач

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Немецкий и австрийский святой Николай или Санта-Клаус, по традиции, везде путешествует не с оленями или Снегурочкой, а с бородатым мужчиной в балахоне по имени Кнехт Рупрехт. Этот мужчина – слуга Николая. Он одет проще и занимается менее приятной частью обязанностей - непослушными детьми. 

Затяжное Рождество и Три Короля

Рождество на Филиппинах это всегда грандиозный праздник, поскольку 80% населения - католики. Здесь празднование длится до самого января. И заканчивается Праздником Трех Королей. Дети оставляют свои отполированные ботинки и выстиранные носки на подоконнике, чтобы три короля, проходя мимо их дома, оставили в них маленькие подарки.

Сгоревший козел

Перед Рождеством в шведском Евле букмекеры начинают принимать ставки на вероятное городское событие. Никто не знает, произойдет ли это снова – сожгут ли неизвестные и в это Рождество огромного соломенного козла на центральной площади. Кому он мешает и откуда взялась эта традиция так и неясно, но из года в год, начиная с 1960-х, кто-то пытается сжечь или еще как-то повредить соломенного гиганта.

За рождественским столом

В Португалии во время рождественского обеда принято накрывать стол на несколько персон больше, чем живет в доме: семьи приглашают покойных родственников, чтобы те помогли в делах в наступающем году.

В других странах тоже есть традиция накрывать на одного или несколько человек больше – место отводится гостю, бедняку или страннику, который может зайти в дом на Рождество.

Манго вместо елки

В Индии всего лишь 2,3% населения - христиане, но с учетом их численности, - это 25 миллионов человек. Поэтому, как и во всем мире, здесь готовят рождественское угощение и дарят подарки. Единственная проблема - это отсутствие сосен или елей для украшения. Для этой цели в Индии используются деревья бананов и манго.

Необычное блюдо

Постный ужин для всей семьи в Сочельник и рождественский стол с разными блюдами – обязательная традиция для всех верующих. Однако блюда в разных странах отличаются, где-то принято подавать утку, где-то – индейку с клюквенным соусом, а в других странах – карпа. В Гренландии тоже есть своя традиция: в Рождество там готовят мактак - замороженную кожу кита с прослойкой сала. Едят это обычно сырым, но могут и обжарить, подав с соевым соусом.

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Теги: рождество, католическое рождество, рождественские традиции
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