Сегодня, 2 июля, в Украине открываются кинотеатры - после почти четырех месяцев простоя, вызванных карантином, и с огромными убытками за это время. По каким правилам они будут работать, нужно ли брать с собой маску, куда пойти и что посмотреть: разбор LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Что смотреть: c чем кинотеатры выходят из карантина

Весной в связи с пандемией COVID-19 крупнейшие мировые киностудии перенесли премьеры своих картин на осень или вообще 2021 год. Поэтому ряд ожидаемых блокбастеров на экраны не выйдут: новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать", ленты "Черная вдова", "Мулан", "Чудо-женщина", "Форсаж 9" и т.д. Поэтому украинские кинотеатры выходят с карантина с повтором культовых фильмов этого и предыдущих лет.

Планета Кино (в Киеве - Блокбастер, River Mall) с четверга открыла продажу на такие фильмы:

"Джентльмены" - хит этого года от Гая Ричи, он был в прокате перед самым карантином

"Стражи Галактики 2" - фантастический боевик Джеймса Ганна

"Темный рыцарь возвращается" - боевик Кристофера Нолана

"Пираты Карибского моря: Месть Салазара" - пятая часть блокбастера с Джонни Деппом

"Как приручить дракона 3" - мультфильм, и другие

Читайте также: Смягчение карантина. Укрзалізниця открыла продажу билетов на шесть поездов к морским курортам

В сети кинотеатров Мультиплекс (в Киеве - Караван, Lavina, Komod, ЦУМ, Проспект, Атмосфера) сегодня можно посмотреть:

"Чемпионы" - комедия Хавьера Фессера

"Убийства по открыткам" - триллер от Даниса Тановича

"Свидание в Вегасе" - украинская комедия Сергея Вейна

"Стволы Акимбо" - комедия Джейсона Лея Гоудена

"Джентльмены" - криминальная комедия Гая Ричи

"Паразиты" - культовый триллер Пон Джун-хо (Оскар-2020), и другие

"Первое время после карантина существенно меньше людей будет ходить в кино", - сказал LIGA.net совладелец Планеты Кино Дмитрий Деркач.

Основные причины: 1) отсутствие громких премьер - студиям невыгодно выпускать фильмы в то время, когда большинство кинотеатров в мире еще не работают (студии будут ориентироваться на ситуацию с кинотеатрами в США, Китае, Англии); 2) наличие у части населения страха перед местами массового скопления людей, боязнь заразиться вирусом; и 3) август и сентябрь всегда были месяцами с низкой посещаемостью.

Как смотреть: новый киноэтикет

Сеть Планета Кино открывается во всех городах, где нет запретов местных органов власти. "По этим причинам мы пока не открываемся во Львове. В Сумах мы тоже ждем решения местных органов, в четверг не откроемся", - рассказал LIGA.net Дмитрий Деркач. Сегодня заработают шесть многозальных кинотеатров из девяти: по два в Киеве и Одессе, по одному в Харькове и Днепре.

"Мы пытались удержать всех наших сотрудников (около 600 человек), и к открытию мы все готовились уже давно", - говорит Деркач. По его оценкам, ежемесячно Планета Кино несла убытки в размере 10 млн грн, а недополученные доходы превысили 500 млн грн.

Читайте также: Экономика выстояла. Экономисты проанализировали переход к адаптивному карантину

Кинотеатры Планета Кино заблокировали часть мест в зале, чтобы обеспечить дистанцию между зрителями: "Расстояние от тебя до других гостей - 1,5 метра во всех направлениях". И вот как теперь выглядит продажа билетов на сеанс IMAX в Блокбастере:

Планета Кино организовала рассадку в залах в формате "2 на 2" (скриншот с сайта)

Фактически залы будут заполнены на 50%. Правительство предлагало вообще 30%, но это экономически совсем уж невыгодно.

По словам Дмитрия Деркача, все сотрудники Планеты Кино в начале рабочей смены должны измерить температуру у администратора, вымыть руки с мылом, надеть маску и защитный щиток, перчатки. Каждый час - перерыв на пять минут для замены средств защиты.

Планета Кино: Мы несли убытки около 10 млн грн ежемесячно. Удерживали всех сотрудников - а это порядка 600 человек. Если говорить о недополученных доходах, то они составили больше 500 млн

Все контактные поверхности в кинотеатре обрабатываются спиртовым антисептиком раз в три часа (в залах - перед каждым сеансом), система вентиляции работает в усиленном режиме, в зонах доступа посетителей размещены дезинфекторы.

Новые правила установлены и для гостей. В кинозалы без масок пускать не будут, предупреждает Деркач. В курилке или за столиком в баре могут находиться не больше четырех человек одновременно, не считая детей. Планета Кино настойчиво рекомендует своим клиентам расплачиваться бесконтактно - банковской картой, а также делать покупки онлайн и не стоять в очередях.

"Нам сейчас будет очень тяжело. Одна из самых больших статей затрат у нас – аренда помещений. Когда мы открылись, договариваться с арендодателями о существенных скидках станет все сложнее", - пессиместически настроен Дмитрий Деркач. Ситуация, говорит он, очень сложная: сеть готовится работать с убытками, хотя и меньшими по сравнению со временем, когда кинотеатры были полностью закрыты.

Читайте также: Коронакризис. Аэропорт "Киев" объявил о сокращении 50% персонала

Совладелец Cinema City Борис Фуксман на вопросы LIGA.net не ответил. Но продажа билетов на сайте открыта с понедельника, 7 июля.

Кинотеатры сети Мультиплекс открывается везде, кроме Львова. Правила те же: безконтактная оплата, дистанция в полтора метра, защитная маска. В зале посетителей будут рассаживать через кресло. Семья до четырех человек может сесть рядом, но только на первых рядах зала.

Мультиплекс продает билеты в формате "кресло через кресло" (скриншот с сайта)

"Вообще экономически немного абсурдно открываться сейчас, - сказал LIGA.net совладелец Multiplex Владимир Трофименко. - Весь мир решил открываться в августе, потому что все равно нет премьер и новинок. Но правительство приняло другое решение".

Мультиплекс: Благодаря системам кондиционирования за 20-30 минут в зале происходит полное обновление воздуха. Если все в масках, проблем никаких нет

По его словам, сейчас ключевой проблемой посетителей будет психологическая. Поводов для паники Трофименко не видит: кинотеатры, считает он, не входят в зону риска. "Там не орут, как на футбольных матчах, не обнимаются и не целуются. Благодаря системам кондиционирования за 20-30 минут в зале происходит полное обновление воздуха. Если все в масках, проблем вообще никаких нет. Мы будем работать по всем правилам. Коронавирус - очень серьезное заболевание. Но уничтожать из-за него всю экономику нельзя", - уверен он.

В апреле гендиректор Multiplex Роман Романчук в интервью Delo.ua оценил убытки от закрытия кинотеатров в миллион гривень ежедневно.

"Конечно, отрасль после карантина возродится. Но как быстро - этого мы не знаем", - сказал LIGA.net Владимир Трофименко.

Читайте также: Карантин | Лайфхаки и опыт украинских CEO. Как выстоять в кризис и перестроиться на "work from home"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.