Коронавирус. Кто в зоне риска, как не заболеть: рекомендации Минздрава, ВОЗ и UNICEF

Сегодня в Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Пациента изолировали и доставили на специальную госпитальную базу. В Минздраве уверены, что система здравоохранения "продемонстрировала готовность к первому случаю" и угроза его дальнейшего распространения незначительная. Но некоторые эксперты считают иначе. Все о главной теме дня рассказывает LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Сегодня в Черновцах у мужчины диагностировали заболевание коронавирусом COVID-19. До этого он вместе с женой побывали в Италии, где наблюдается вспышка нового вируса. Их температура была нормальной, когда они въезжали в Украину. После возвращения в Черновицкую область им еще раз измеряли температуру и рассказали о профилактике.

Пара полностью придерживались рекомендаций. Спустя два дня самоизоляции у мужчины появились симптомы коронавируса. Он проконсультировался с семейным врачом и продолжил сидеть дома. 29 февраля ему вызвали скорую и доставили на специальную госпитальную базу, где провели тестирование. Образец отправили в ВОЗ. В Центре общественного здоровья Минздрава заявили, что по результатам утреннего осмотра - температуры и признаков пневмонии у пациента не было.

По словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас идет работа с контактными лицами заболевшего: "Их немного". Изначально супруга находилась в самоизоляции дома - у нее не было каких-либо признаков ОРВИ, однако ее забрали на обсервацию в больницу из-за протестов местных жителей. Таможенник, который осматривал их автомобиль, в самоизоляции - у него нет симптомов болезни.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. 28 февраля в ВОЗ предупредили, что COVID-19 может распространиться по всему миру. В тот же день сразу пять стран сообщили о первых случаях COVID-19 - все они были связаны с поездками в Италию. Украина стала 74-й страной, где зафиксировали коронавирус.

Коронавирус в Украине появился еще раньше, однако "у нас просто отсутствуют быстрые тесты"

В Кабмине заявляют, что были готовы к появлению коронавируса и имеют четкий план действий. В стране есть около 12 000 мест в инфекционных стационарах, около 2000 врачей-инфекционистов, 5000 медперсонала и инфекционные боксы. Были закуплены тест-системы для выявления нового коронавируса: они рассчитаны на обследование 960 человек, их хватит до момента получения очередных реагентов. Также правительство создало специальную информстраницу со всей актуальной информацией о коронавирусе.

Глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в интервью LIGA.net предположил, что коронавирус в Украине появился еще раньше, однако "у нас просто отсутствуют быстрые тесты".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что риск дальнейшего распространения коронавируса по стране незначительный, однако она не исключает возможность введения карантина. Решение об этом будет приниматься в зависимости от динамики появления новых зараженных. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власть готова оперативно реагировать и предоставлять медпомощь.

Александрин считает, что больницы не были готовы к COVID-19, а потому "риски в Украине более высокие", но появление коронавируса точно не повод для паники. "Если к нам придет настоящая весна, с устойчиво теплыми днями, то распространение коронавируса сойдет на нет", - говорит эксперт.

Скалецкая также призывает не паниковать и напоминает, что "самоизоляция минимизирует передачу инфекции". Ляшко добавляет, что не стоит использовать медицинские маски, поскольку это "создает фальшивый образ своей защиты". Их следует носить больным, чтобы уменьшить расстояние, на которое распространяется возбудитель инфекции.

Сейчас мы находимся на критическом этапе, когда надо продолжить сдерживать коронавирус

В Региональном офисе ВОЗ в Украине заявили LIGA.net, что Украина, по их мнению, движется в правильном направлении в плане готовности и реагирования на COVID-19. В организации говорят, что "сейчас мы находимся на критическом этапе", когда надо продолжить сдерживать коронавирус, сосредоточив внимание на усилении эпиднадзора, проведении тщательных расследований вспышек для выявления контактов и применении мер для предотвращения дальнейшего распространения.

В UNICEF рассказали LIGA.net, что вакцинация защищает детей и взрослых от многих заболеваний, в том числе актуальных для Украины гриппа и кори, но в случае с COVID-19, от которого пока не существует прививки, важно соблюдать правила личной гигиены. Поскольку COVID-19 - это новый вирус, то в UNICEF еще недостаточно знают о том, как он действует на детей, но если у ребенка проявляются симптомы респираторной инфекции, родителям следует немедленно обращаться к врачу и избегать посещения общественных мест.

Также в UNICEF советуют придерживаться графика вакцинации ребенка, чтобы защитить от вирусов и бактерий, которые вызывают другие заболевания. В ВОЗ добавляют, что пожилые люди с уже существующими проблемами со здоровьем наиболее подвержены риску осложнений при заболевании COVID-19.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.