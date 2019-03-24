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24.03.2019, 17:06
Летающий мотоцикл, одноразовый дрон, щенобот: новости технологий

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

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Летающий четырехколесный мотоцикл

Фото: Lazareth Auto Moto

Летающий четырехколесный мотоцикл LMV 496, который в отличие от существующих разработок ховербайков умеет не только летать, но и ездить по земле, делают во французской компании Lazareth Auto-Moto.

Вместо втулки внутри каждого колеса LMV 496 разработчики разместили небольшие турбореактивные двигатели JetCat. Базовый проект подразумевает использование четырех двигателей, а для обеспечения дополнительной подъемной силы по центру могут быть смонтированы две дополнительные силовые установки. Каждое из колес оснащено собственным гидроприводом.

По идее разработчиков, после остановки перед взлетом мотоцикл встает на выдвигаемую опору, после чего колеса разводятся в стороны и поворачиваются горизонтально земле, а потом запускаются двигатели.

Летающий мотоцикл, одноразовый дрон, щенобот: новости технологий

Мотоцикл LMV 496 прошел серию летных испытаний в дистанционно управляемом и пилотируемом режимах. Во всех случаях аппарат был пристегнут к платформе вытяжными тросами. Проверки проходили в режиме висения на высоте в один метр.

Lazareth Auto-Moto рассчитывает начать принимать предзаказы на летающий мотоцикл в октябре 2019 года.Ориентировочная цена - 496 000 евро.

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: вертолет, беспилотник, мотоцикл, роботы
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