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17.03.2019, 16:06
Луномобиль, колесо-винт для авто, дрон-пастух: новости технологий

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

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Лунный автомобиль

Фото: JAXA


Герметичный автомобиль для перемещения астронавтов по лунной поверхности начали разрабатывать агентство аэрокосмических исследований Японии (JAXA) и компания Toyota. Об этом сообщает JAXA.

Автомобиль оснастят платформой с шестью колесами, приводимыми в движение электромоторами. Они будут получать энергию от топливных элементов. На корпусе автомобиля разместят гибкую солнечную панель - пока не уточняется, как будет использоваться полученная таким образом энергия.

Луномобиль, колесо-винт для авто, дрон-пастух: новости технологий

В герметичном отсеке объемом 13 кубических метров астронавты смогут находиться без скафандров. Луноход будет рассчитан на перевозку двух человек, но в экстренной ситуации им смогут воспользоваться четверо астронавтов. Длина автомобиля составит шесть метров, ширина - 5,2 метра, а высота - 3,8 метра.

По плану, что на одной заправке топливом автомобиля сможет проехать 10 000 километров - это на примерно 900 километров меньше лунного экватора. Так что, если не учитывать особенности лунного рельефа, космонавты смогут добраться на автомобиле в почти любую точку Луны. 

В случае успешной разработки и утверждения проекта запуск аппарата к Луне произойдет в 2029 году.

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: автомобили, Луна, беспилотник, луноход
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