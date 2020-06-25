Западную Украину накрыли сильнейшие с 2008 года паводки. Разрушены дороги и мосты, есть погибшие, несколько десятков сел отрезаны от цивилизации. Что происходит в Карпатах, причем тут вырубка лесов, почему Украина снова не готова и как остановить стихию: разбор LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Из-за ливневых дождей - за двое суток по данным Укргидрометцентра выпало более двух месячных норм осадков - в Ивано-Франковской и Черновицкой областях начались сильнейшие паводки. Реки вышли из берегов, все сметая на своем пути: мосты, дамбы и дороги. По оценке ГСЧС, затоплены не менее 200 населенных пунктов Закарпатья и Прикарпатья, в 29 сел нет проезда.

В одном из таких сел застрял киевский фотограф Юрий Кривенко, который приехал поработать на удаленке в село Заречье Ивано-Франковской области. Уехать - не может. "Ехали через жуткий шторм. Последнюю треть пути уже почти плыли, полколеса в воде было. По дороге видели много обвалов на трассе. Едешь - и тонны глины с камнями поперек дороги. Ситуация не очень, если честно", - рассказал он LIGA.net.

Заречье от цивилизации отделяет Черный Черемош (как бушевала река - смотрите видео). Семья добралась на место 23 июня около полуночи. А в 2:30 ночи единственный автомобильный мост, который соединяет Заречье с "материковой" Криворивней, был разрушен.

Читайте также: Разбор | "Это не страшилки". Смерчи, град и шквалы в Украине. Что дальше? Спойлер - только хуже

Последствия паводка в Заречье: съемка с квадрокоптера. Видео - канал Юрия Кривенко в YouTube

"Получается, мы тут надолго застряли. В 2008 году после паводка этот мост отстраивали полгода. Говорят, через несколько недель, когда уровень воды спадет, можно попробовать машину перевезти на "шишиге", это грузовик ГАЗ-66. В 2008 году на волонтерских началах владелец ГАЗа возил машины. Есть два места, где после паводка мелеет. И на грузовике можно пересечь Черный Черемош по дну", - рассказал он.

Юрий Кривенко с женой остались единственными туристами в отрезанном от мира Заречье.

"Все убежали, в страхе бросали машины. Мы видели, как люди убегали на следующий день. На себе тащили огромные баулы и вещи по пешеходному мосту - была угроза, что вот-вот и его смоет. Наверное, будут селиться в более безопасном месте", - отметил он.

Стихия бушевала три дня. Горнолыжный курорт Буковель просто "поплыл". В Галиче подтопило больницу, в которой лечились люди с COVID-19. В Калуше полностью затопило приют для собак - он ушел под воду за 40 минут, животных выносили волонтеры и спасатели. В селе Банилов Черновицкой области Черемош прорвал дамбу, началось подтопление домов местных жителей. Людей эвакуировали на лодках.

В ряд затопленных сел воду и продукты питания спасатели забрасывают на лодках и с помощью вертолетов.

Затопленный горнолыжный курорт Буковель. Видео - канал Video Hub на YouTube

Реки выходят из берегов. Видео - канал Ростислава Марийчина на YouTube

Сейчас известно о троих погибших, еще один числится пропавшим без вести.

По данным МВД, в Ивано-Франковской области разрушено 110 километров автодорог, 1850 метров береговых укреплений и 90 мостов, повреждены - 429,7 километров автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. У паводков в Западной Украине могут быть несколько причин.

Чаще всего основной причиной называют вырубку лесов в Карпатах. Лес и правда может сдержать определенное количество осадков, но не в таких объемах, утверждает глава Госагентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий. Количество осадков в Ивано-Франковской области составило 2,8 млрд кубометров, а лес максимально мог поглотить около 200-250 миллионов. Это только 10% от всех осадков, написал он в Facebook.

Читайте также: В Гослесагенстве отрицают связь между рубкой лесов и паводками на Западе Украины

А это вторая причина. Как рассказала синоптик Наталья Диденко, сильнейшие дожди на Западе идут уже несколько дней. Грунт перенасыщен влагой. "Дожди льют, с небольшими перерывами, уже месяц. Сильные длительные дожди в горных районах - всегда несчастье", - пишет она.

Паводки и наводнения для этих регионов вообще типичны, считает она. А горы - это всегда особые метеоусловия.

В июне 1969 года в бассейнах рек Днестр, Прут и Тиса наблюдался мощный паводок, который, как считают гидрологи, был историческим максимумом. В некоторых местах за сутки выпало до 2,5 месячных норм осадков, напоминает синоптик. Через год, в мае-1970, все повторилось: уровень воды на Тисе из-за дождей был превышен на пять-шесть метров. Тячив тогда затопило, прорвало дамбу, был на 90% поврежден жилой фонд, погибли люди. "Как вы понимаете, лесов тогда было значительно больше", - отметила Диденко.

Третья причина - экстремально нестабильные погодные условия, которые могут быть вызваны глобальными климатическими изменениями.

"На самом деле, все три причины между собой связаны. Вырубка лесов приводит к изменениям климата, изменения климата - к осадкам, и мы получаем паводки. Такие осадки - неприятно, но не настолько катастрофично, чтобы привести к тем последствиям, к которым сейчас привело", - объяснил LIGA.net гидролог, глава Национального экологического центра Руслан Гаврилюк.

Затопленная Верховина. Видео - канал ГСЧС на YouTube

Татарив: сдвиг грунта на дороге. Видео - канал Бліц -Інфо на YouTube

Лес действительно помогает лучше регулировать поверхностный сток, удерживая воду. По оценкам украинских ученых, за последние 100 лет верхняя граница леса в Карпатах снизилась на 150-200 метров - то есть горы лысеют. За счет глобального потепления, снижения верхней границы леса и вырубки горные районы Карпат потеряли до 10% лесистости: должно быть 65%, осталось около 55%.

Но, по его словам, к серьезным последствиям в первую очередь привело не это, а бесхозяйственность, а также отсутствие выводов из паводков 2008 года. "Мы должны были быть к этому готовы. А мы опять не готовы", - считает он.

До 2022 года Украина взяла на себя обязательство перед ЕС выделить рисковые зоны и проинформировать людей об опасности их застройки: "Объяснить, что с высокой долей вероятности раз в 5-10 лет здесь будет сильный паводок и вас снесет. Мы только начали это делать".

Кроме того, после катастрофических паводков 1998, 2001 и особенно 2008 года Украина собиралась построить сухие бассейны для приема паводковых вод в горных районах Карпат. "Это могли быть буферные емкости, которые немного сдержали бы пиковую нагрузку на долины рек. Поговорили об этом, но ничего не сделали. И получили вот такие серьезные последствия", - отметил Гаврилюк.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Прогноз ситуации от Укргидрометцентра на ближайшие дни - все еще неблагоприятный. Продолжается формирование высокого дождевого паводка на Тисе на участке Тячи-Чоп, на Пруте возле Черновцов, на Днестре на участке Галич-Залищики. Возможно дальнейшее подтопление низинных населенных пунктов во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской области и в Черновцах. Жителей Черновцов и области, которые живут возле реки Прут, призвали быть готовыми к эвакуации в любой момент.

В Карпатском регионе остается возможность формирования селевых потоков в горных районах. Пропуск высокого паводка через Днестровскую ГЭС могут привести к частичному затоплению в Могилев-Подольске и прилегающих к Днестру населенках Винницкой области.

"Дальше будет хуже", - вслед за климатологами предупреждает гидролог Руслан Гаврилюк. Паводки будут повторяться и усиливаться.

Большие паводки в Украине фиксировались даже в позапрошлом столетии. "Но сейчас мы видим, что каждый год или каждые два года они повторяются. Конечно, в первую очередь это связано с климатическими изменениями", - считает он. Еще недавно метеорологи говорили о сильнейших засухах и пылевых бурях, о пожарах на торфяниках и невероятно загрязненном воздухе в Киеве, теперь "плывут" Карпаты. Такие изменения климата уже ощущает на себе весь мир, Украина и так долго оставалась в стороне.

"Мы до последнего времени изолировались от этих изменений. Теперь все: у нас повышается температура, степная зона расширяется, граница между лесостепью и Полесьем смещается на север, - говорит Гаврилюк. - Это приводит к тому, что меняется цикл осадков: дождей месяцами нет, а потом за три дня выпадает месячная норма. С этими изменениями сложно бороться. Поэтому нужно учиться смягчать последствия".

Смотрите также: Наводнение на Прикарпатье: людей эвакуируют на лодках - фото, видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.