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21.10.2018, 12:01
Марсианская база, электро-жвачка, робозмея: технохиты недели

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю  - в обзоре LIGA.net.

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Симулятор марсианской базы

Фото: CGTN

Китайское космическое агентство (CNSA) построило в пустыне Гоби, пейзаж которой напоминает поверхность Марса, экспериментальную базу, в которой будущие колонизаторы смогут обучаться покорять Марс. Телевидение CCTV показало интерьер объекта, расположенного недалеко от города Цзиньчан в западной части КНР.

Скоро на этой базе поселят китайских астронавтов, которые будут жить там несколько месяцев. Объект разделен на несколько частей, в которых космонавты смогут отдыхать, проводить исследования, заниматься спортом, выращивать овощи и выполнять миссии по разведке.

На данный момент это самый высокотехнологичный в мире обучающий центр для астронавтов, готовящихся к миссии на Марс. Стоимость объекта - $61 млн. CNSA планирует сделать базу доступной для туристов.

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Наталья Медведева
редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: Марс, космос, мкс, роботы
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