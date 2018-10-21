Марсианская база, электро-жвачка, робозмея: технохиты недели

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net .

Фото: CGTN

Китайское космическое агентство (CNSA) построило в пустыне Гоби, пейзаж которой напоминает поверхность Марса, экспериментальную базу, в которой будущие колонизаторы смогут обучаться покорять Марс. Телевидение CCTV показало интерьер объекта, расположенного недалеко от города Цзиньчан в западной части КНР.

Скоро на этой базе поселят китайских астронавтов, которые будут жить там несколько месяцев. Объект разделен на несколько частей, в которых космонавты смогут отдыхать, проводить исследования, заниматься спортом, выращивать овощи и выполнять миссии по разведке.

На данный момент это самый высокотехнологичный в мире обучающий центр для астронавтов, готовящихся к миссии на Марс. Стоимость объекта - $61 млн. CNSA планирует сделать базу доступной для туристов.