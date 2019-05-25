На МКС завелись робопчелы: новости технологий за неделю

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Фото: NASA

На Международную космическую станцию доставили трех летающих роботов серии Astrobees (астропчелы), каждый из которых получил собственное имя - Honey, Queen и Bumble. Об этом сообщает NASA.

Astrobees взаимодействуют друг с другом, а благодаря модульной структуре их можно адаптировать для выполнения многих задач. На борту каждого робота расположены три отсека для установки разного оборудования.

Система управления Astrobees обеспечивает автономную навигацию, стыковку и захват, контролирует датчики и исполнительные механизмы, а также поддерживает взаимодействие с оператором посредством дисплеев, световых сигналов и звуков.

Сейчас роботы выполняют работы по техобслуживанию: проводят инвентаризацию и мониторинг оборудования. Боты самостоятельно летают по станции, а камеры и микрофоны позволяют их контролировать с Земли дистанционно.

Через полтора месяца астронавты проведут тесты для определения способности Astrobees автономно выполнять стыковку и расстыковку для подзарядки. В случае успеха к осени система будет работать в непрерывном режиме.

В перспективе подобных ботов планируют активно использовать в дальних полетах.