"Начнем захлебываться": Как живет Чернобыль после "Чернобыля"

На въезде в 30-километровую Зону отчуждения на КПП Дитятки очередь из десятков автобусов и машин. Последний месяц - это обычная картина для выходного дня. В Чернобыльской зоне невиданный туристический бум. Причина - сериал "Чернобыль", американской HBO и британской Sky.

Вокруг КПП полная глушь, если не считать двух МАФов туроператора Чернобыль-тур с едой и сувенирами и двух сельских перекошенных туалетов и сбоку припаркованный БТР этой же турфирмы.

Из-за наплыва туристов возле обоих киосков под открытым солнцем выстраиваются длинные очереди. Проголодавшиеся иностранцы с энтузиазмом покупают фаст фуд, но утолив голод не скрывают разочарование качеством: бургер с замороженными котлетами - не лучшее первое впечатление о зоне.

Двукратный рост количества туристов

В прошлом году в Черобыльской зоне побывало 70 000 туристов. Из них 80% - иностранцы. Статистику ведет администрация зоны отчуждения (ГАЗВ).

"В этом году мы ожидали преодоления рубежа в 100 000 туристов в Чернобыльской зоне без эффекта HBO, но теперь может быть 130 000 -150 000.", - рассказывает LIGA.net один из основателей туроператора Чернобыль-тур и ликвидатор Сергей Мирный.

"Когда о Чернобыле выходит новый фильм, мы всегда этому рады", - подхватывает коллега Мирного, директор этого турагентства Ярослав Емельяненко. По его словам, когда тут была съемочная группа сериала, у них не было особых ожиданий от "Чернобыля", в зоне отчуждения традиционно много киношников, но после первых серий стало понятно, что это очень качественный сериал, и он поможет привлечь аудиторию.

В Чернобыль-туре работает 20 гидов. Сейчас компания в спешке обучает еще 10. Но даже трех десятков будет мало, признается Емельяненко. "Набор продолжается, - говорит он. - надо успеть выпустить как-можно больше гидов за следующие пару месяцев. А то через несколько недель мы начнем захлебываться".

Быть гидом

Стать гидом не так уж и просто. Нужно пройти курсы в турагентстве, сдать тест на знание матчасти по истории ЧАЭС, а потом еще экзамен в администрации зоны отчуждения. Кроме этого, сама работа довольно выматывающая, рассказывает гид Елена Гнесь. "На протяжении 13-часового рабочего дня большую часть времени находишься на ногах, говоришь по-английски, и если надо, объясняешь устройство реактора РБМК. И при этом нельзя быть скучной", - говорит женщина.

Все участники последних туристических групп из Индии, США и Великобритании, которых Елена возила в Чернобыль, - смотрели сериал. И просят обязательно показывать локации из фильма. Некоторые туристы приехали, как только был опубликован трейлер сериала, рассказывает Ярослав.

Елена в Чернобыль-туре с осени прошлого года. До этого она была журналисткой. Оставила место спецкорреспондента Интера в Лондоне. Порвала с каналом из-за цензуры. И не скрывает, что пошла в гиды из-за высокой зарплаты. Какой конкретно? Елена уточнять не захотела.

Ее руководитель Ярослав Емельяненко уверяет, что если работать шесть дней в неделю, то зарплата гида в сезон и вместе с чаевыми составит 60 000 гривень. Лена улыбается, услышав такую сумму. Таких денег за полгода она не видела. Сколько, зарабатывают гиды можно узнать на сайтах по поиску работы. В начале июня Чернобыль-тур разместил вакансию гида с зарплатой - 36 000 гривень плюс чай.

Какой размер бизнеса у самих туроператоров, никто в Чернобыль-тур рассказать журналисту LIGA.net не решился, даже официальных цифр. "Не знаю наших доходов, нужно проверить", - озадаченно говорит сооснователь Чернобыль-тур Сергей Мирный. Он уверяет, что они зарабатывают исключительно на иностранцах, а туры, организованные для украинцев - это или благотворительность, или "работа в ноль".

Цены из-за сериала "Чернобыль" операторы еще не подняли. Однодневный тур для одного иностранца обойдется от $100 до 150 в зависимости от дня недели. Такие же цены были и до выхода сериала. Цена для граждан Украины в два - два с половиной раза меньше, от 1200 до 1500 гривень.

Отдельная статья расходов - плата за вход в зону, которую взымает администрация зоны отчуждения. Украинцам разрешение обойдется в 500 грн, а иностранцам в два раза дороже.

Несложно подсчитать, что официальный туристический рынок Чернобыльской зоны в 2019 году перевалит за миллион долларов. Но вырастить рынок даже вдвое будет проблематично

Читайте также: Не хотел смотреть "Чернобыль". Мне больно: интервью с главой ЧАЭС

Емельяненко считает, что пропускная способность единственного "туристического" КПП не более 200 000 туристов в год. У ГАЗВ нет планов по открытию дополнительных пропускных пунктов. Там говорят, что проблема не в том, чтобы пропускать еще где-нибудь туристов, а чтобы обустроить КПП дозиметрическими приборами и обеспечить надлежащие меры безопасности.

Опасная конкуренция и силовики

Чернобыльскую зону контролирует сразу четыре силовые структуры - полиция, обеспечивает охрану зоны, отдельно представлены охрана администрации (ВОХР), СБУ (охраняет ядерный могильник) и пограничники, ведь зона примыкает к границе с Беларусью. Нашпигованная силовиками зона отчуждения, не самое комфортное место для ведения бизнеса.

На вопрос журналиста LIGA.net, вставляют ли силовики палки в колеса, требую договариваться и решать проблемы, Емельянено заявил, что они принципиально никому ничего не платят и сменил тему.

Экстрим, как конкурентное преимущество

Директор зоны отчуждения Виталий Петрук говорит, что туристов обслуживают шесть крупных туроператоров, зарегистрированных в зоне: Чернобыль-тур, Chernobyl Zone, Go2Chernobyl, Gamma travel, Universal Travel Group, Kalipso и др.

Чернобыль-тур одно из первых. В 2009 году будущий директор Ярослав Еременко познакомился с экс-ликвидатором Сергеем Мирным, который тогда проводил полулегальные туры для энтузиастов. Во время одного из походов они встретили сталкера родом из Припяти Николая Фомина. И решили втроем организовать турагентство. Мирный прекрасно знает администрацию, Фомин – местный, а Ярослав - стал эффективным менеджером.

"Бизнес-идея нашего агентства была простой, показать миру и украинцам, что авария на ЧАЭС - это не только история стыда и катастрофы, а и победы ликвидаторов, которым удалось устранить масштабные последствия радиационного загрязнения", - рассказывает Ярослав.

Через пару лет Фомин отделился и организовал агентство Gamma tour. Отношения между бывшими партнерами не очень. Ярослав говорит, что Gamma подвергает своих туристов опасности. Они разрешают сидеть на траве, залезать на крыши, заходить в здания и ходить без длинных рукавов. Это нарушает правила зоны. И кидает тень на всех туроператоров, которые придерживаются правил. Ведь здания в Припяти в аварийном состоянии, а садясь на землю можно получить значительную дозу радиации.

LIGA.net обращалась к Фомину за комментарием, но он не ответил.

Большим туроператорам важно, чтобы у всех были единные правила поведения. Им сложно объяснить своим туристам, почему другим можно то, что им нельзя. "У нас есть ассоциация туроператоров. Есть конкуренция, но она управляемая. Есть конечно несколько выскочек, которые пытаются не следовать правилам и подвергают людей опасности…", - говорит Емельяненко.

Ассоциация чернобыльского туризма возникла, чтобы вести переговоры с администрацией зоны с более сильных позиций. После Революции достоинства Ассоциации удалось добиться определенных уступок. На въезде в Припять появились туалеты, в которых есть горячая вода, начали чистить дороги.

Недавно представители Ассоциации встречались с замглавы Администрации президента Алексеем Гончаруком. Он пообещал помочь с решениями, которые позволят снять ограничения для развития туризма в Чернобыле и прилежащих бедных районах Киевской области.

Читайте также: 10 искажений "Чернобыля". Интервью консультанта сериала за минуту