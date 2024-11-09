"Нашу свадьбу перенесла авиабомба". История пары из Сумского гериатрического пансионата

19 сентября россияне сбросили авиабомбу на Сумской гериатрический пансионат для ветеранов войны и труда. Погибла 70-летняя женщина, еще 13 человек получили ранения. Здание частично разрушено. Тогда в пансионате находился 221 подопечный, большинство — в здании. Оттуда представители ГСЧС эвакуировали 147 человек.

Среди пострадавших были 75-летний Александр Смолин и 63-летняя Людмила Шаповал — пара познакомилась в пансионате и готовилась к свадьбе. Им повезло, в момент попадания Александр и Людмила гуляли в парке на территории пансионата.

Сейчас пара живет в другом заведении в Сумской области и снова готовится к свадьбе. Liga.net побывала у них в гостях и узнала, как это — пережить попадание ракеты, но продолжить строить планы на будущее.

Александр и Людмила

Александру 75 лет, Людмиле – 63. Они встретились в Сумском гериатрическом пансионате, но сколько лет назад, не помнят. В один голос отвечают: "Давно". И добавляют: просто в какой-то момент решили, что лучше держаться вместе.

Александр явно готовился к встрече с журналистом. Одет в свежую и выглаженную рубашку и брюки. Во время разговора сидит ровно и почти не шевелится, будто постоянно ждет вспышку фотоаппарата. Время от времени сжимает левую руку в кулак – волнуется.

Он кадровый военный. 22 года служил на Северном Кавказе, затем вернулся в родную Сумскую область. Александр отвечает на вопросы четко и лаконично. В основном это "хорошо", "давно", "нормально"... Без лишних деталей. Так же сдержанно улыбается для фотографии.

В пансионат мужчина попал после смерти жены. "Понимаешь, ты просто живешь, а потом никого не остается. Много друзей, родственников, все исчезли, умерли — никого нет. Так я и решил пойти в дом престарелых", – говорит Александр. И добавляет: "У Людмилы та же песня".

Людмила большую часть нашей встречи молчит. Она стесняется говорить с журналистом, поэтому на вопросы преимущественно отвечает смехом, словно услышала шутку и не может себя сдержать.

Александр и Людмила. Фото: Артем Москаленко

О себе, как и Александр, рассказывает мало: была санитаркой в больнице, а после сокращения пошла работать в магазин. Тогда начала болеть – сильно и часто. С работы пришлось уйти, а потом – переехать жить в пансионат.

"Болезни – это то, что нас объединяет. Что у нее ноги болят, что у меня. Я перенес два инсульта, и она один", – мягко говорит мужчина, на его лице появляется улыбка. Людмила поправляет. Говорит, что тоже пережила не один инсульт: "Я постоянно в больницах лежала".

"Мы решили быть вдвоем, чтобы не было такого одиночества. Быть одному – это очень тяжело, вдвоем легче", – Александр рассказывает о решении пожениться.

Они с Людмилой должны были стать мужем и женой еще 15 октября, уже подали заявление. Но российская авиабомба изменила их планы.

Авиабомба

Взрыв в Сумском гериатрическом пансионате прозвучал 19 сентября около четырех часов дня. Россияне сбросили управляемую авиабомбу. "Это было очень неожиданно. Раз, и все", — вспоминает Александр. Они с Людмилой как раз были на прогулке в парке, сидели на лавочке и отдыхали.

Когда раздался взрыв, Александр сразу посмотрел на здание пансионата. Оно выглядело совсем иначе – не так, как минуту назад. Теперь в нем не было окон и дверей, сквозь дыры на верхнем этаже просматривалось небо. Александр сразу понял: жить здесь дальше невозможно.

Пара решила остаться в парке. Только пересели на другую лавочку, подальше от эпицентра взрыва, и наблюдали за происходящим дальше. Александр и Людмила видели, как с сиренами и мигалками подъехали машины спасателей и полиции, как из здания стали на одеялах выносить раненых и тех, кто не может ходить. Как подъехали машины скорой, чтобы забрать пострадавших, и автобусы для эвакуации уцелевших в другие пансионаты. Все это продолжалось около двух часов. Александр и Людмила оставались на лавочке.

Некоторые сотрудники пансионата поехали вместе с подопечными и сейчас работают в новых учреждениях. К примеру, несколько поваров из Сумского гериатрического пансионата теперь работают в том же учреждении, куда перевезли Александра и Людмилу.

Одна из них вспоминает, как услышала взрыв, когда шла со смены в пансионате на остановку. Но не сразу поняла, что произошло. "Я была уже в маршрутке, когда люди вокруг стали говорить, что ракета попала в пансионат, – рассказывает женщина. – Сразу схватила телефон, начала звонить своим девчатам, которые были на смене. Спрашивала, все ли живы. Слава Богу, все уцелели, только одну женщину немного задело обломками".

Фото: ГСЧС Сумской области

Другой повар в момент взрыва была дома – ее дом рядом с пансионатом. Вспоминает, что сначала услышала взрыв, а потом крики с улицы: "Горит пансионат!" Все бросила и побежала к зданию. "Когда прибежала, ГСЧСники уже установили оцепление и запретили заходить в здание, — вспоминает женщина. — Спасатели говорили, что оно может рухнуть. А еще все знали, что россияне могут нанести повторный удар".

Спасатели вместе с полицейскими выводили и выносили работников и подопечных — всех, кто находился в здании в момент взрыва. Больше всего пострадал пятый этаж. Там жили люди, которые не могли передвигаться самостоятельно, и именно их из здания выносили на одеялах и креслах колесных.

Уже возле оцепления пострадавших встречали работники пансионата — те, кто успел прийти в себя после взрыва или вернуться на работу. Они отводили людей подальше от здания, боялись повторного попадания. "200 человек на матрасах или в одеялах просто лежали на земле", – вспоминает одна из работниц пансионата.

Дальше была эвакуация подопечных в другие учреждения по всей Украине. Так Александр и Людмила оказались в одном из пансионатов Сумской области. В каком именно, администрация учреждения просит не указывать. Боится, что Россия может повторить теракт.

Переезд

В новом пансионате о том, что к ним едут подопечные из Сум, узнали почти сразу. Директор учреждения вспоминает: "Мне позвонили из департамента соцполитики, сказали, что произошла трагедия и что к нам повезут часть людей, – говорит Лидия М. (по просьбе женщины, в целях безопасности не раскрываем ее фамилию. – Liga.net) . — Через некоторое время позвонили снова: подопечные из Сумского пансионата уже выехали из города, будут через пять часов. Столько времени у меня было, чтобы вызвать сотрудников на работу, обустроить новые места и приготовить еду".

Основной вызов – увеличить количество койко-мест в доме-интернате. Теперь он должен был принимать на треть больше подопечных от возможного максимума. Добавили новые кровати в комнаты, где жили подопечные, и поставили по две-три кровати в комнаты отдыха. Раньше там смотрели телевизор, читали книги, играли в шахматы, теперь для всего этого нет места.

Проблема была и в том, что никто не знал, сколько женщин и сколько мужчин едут из Сум — как и об их заболеваниях. Все документы остались в пансионате, времени собирать их не было. "Когда мы увидели, кого к нам привезли, пришлось менять что-то на ходу. Ведь мы не могли поселить женщин с мужчинами или больных со здоровыми", — говорит Лидия.

Фото: ГСЧС Сумской области

Автобусы с людьми старшего возраста приехали на место после одиннадцати вечера. "Кто-то был в состоянии шока, кто-то плакал, а кто-то не понимал, где находится", – рассказывает Лидия. Некоторые так устали, что просто не могли двигаться. Сотрудники развозили их по комнатам на креслах колесных. Дальше всех ждал ужин — макароны по-флотски и чай. Однако большинство людей слишком устали и просто хотели лечь.

"Новые жители приехали в одежде, в которой их застал взрыв. Времени и возможности взять другие вещи не было, – рассказывает Лидия. – Чтобы они переоделись, мы искали одежду на своих складах – раздали по футболке мужчинам и женщинам по халатику. Часть своих вещей дали наши подопечные. Позже с этим помогли волонтеры и общественные организации".

Лидия вспоминает, что в тот день и она, и другие сотрудники разъехались по домам только в час ночи. А на следующее утро снова пришли на работу — готовиться принять группу маломобильных людей из Сумского пансионата, которые должны были приехать через несколько дней.

Что дальше?

Поскольку подопечных в пансионате стало на треть больше, поваров и медиков теперь не хватало. Решение напрашивалось само собой: пригласить на работу поваров и медсестер из Сумского пансионата. Они работают по графику неделя на неделю: семь дней живут в учреждении, на следующие семь дней уезжают домой. Хотя их приняли хорошо, они скучают по Сумскому пансионату.

"Мы сюда приехали, и как в гостях. А там, в Сумах, и стены родные. Мы уже там по 10, по 20 лет, да и более 20 лет работаем", — говорит одна из сотрудниц.

Однако сейчас Сумской пансионат закрыт. Сотрудники возвращаются туда, только чтобы собрать вещи подопечных. Заходят в комнаты, упаковывают одежду, телефоны, планшеты, банковские карты. Подписывают и отправляют подопечным. Правда, найти и вернуть получается далеко не все. Вероятно, часть техники украли мародеры во время или после эвакуации — об одном из таких случаев даже сообщала местная полиция.

"К счастью, мародеры не забирали банковские карты", – говорит Лидия. По крайней мере ни один из ее новых подопечных не жаловался на это. Один человек потерял паспорт, некоторые уже не могут вспомнить, какие вещи оставили в пансионате.

"Стало холодно, и снова появилась проблема с одеждой, — говорит Лидия. — Часть вещей передали из Сумского пансионата, часть только должны передать. Сейчас сотрудники обходят подопечных и спрашивают, кому чего не хватает. Будем искать, где найти вещи".

Новое место – новая свадьба

После прилета авиабомбы в Сумской гериатрический пансионат прошло около двух месяцев. Александр и Людмила привыкли к новому жилью, хотя и скучают по старому.

В Сумском пансионате было просторно – больше места в комнатах, удобнее расположены туалеты и ванные. На новом месте тоже есть плюсы: здание двухэтажное — не нужно ждать лифта или звать на помощь персонал, чтобы спуститься или подняться. А еще здесь вокруг лес, и можно много гулять.

"В Сумах мы любили гулять в парке на территории пансионата, но он был маленький. И шумно было – большой город, сам понимаешь, – рассказывает Александр. — А здесь я свободнее себя чувствую. Лес рядом, много места – иди, куда тебе хочется. Вот мы и гуляем, отдыхаем. Что еще нам нужно?"

Территория пансионата, где сейчас живут Александр и Людмила (Фото: Артем Москаленко)

На территории пансионата есть сад, где растут яблони, и огород. Еще здесь держат коров – и всегда есть свежее молоко для подопечных. "Нам даже варят тыквенную кашу благодаря огороду! И борщ здесь намного вкуснее", – говорит Александр.

Адаптацией пары и всех прибывших занималась местный психолог Елена Зыкова. Она работает в доме-интернате и с первых дней начала восстанавливать психологическое состояние подопечных. Рассказывает, что ей было легко работать с Александром и Людмилой – они сразу пошли на контакт.

"Когда они приехали, мы помогали им справиться, найти в себе ресурсы, чтобы жить дальше и все же создать семью. Но на самом деле Александр и Людмила, как и большинство людей, приехавших к нам, спокойно восприняли произошедшее. По-видимому, они уже были готовы. Это все-таки война. Они принимают ситуацию такой, какая она есть", — говорит психолог.

Через две недели жизни в новом пансионате пара попросила местную администрацию помочь им пожениться. Дело в том, что возвращаться на свадьбу в Сумы опасно из-за постоянных обстрелов города. Ни пара, ни работники учреждения не хотели так рисковать. А перенести место росписи по уже поданному заявлению невозможно.

На новом месте нужно было снова подать заявление в ГРАГС, а для этого – подготовить документы. С этим помогла местный соцработник. Она же организовала социальное такси, чтобы пара сама смогла подать заявление.

Роспись назначили на десять утра 19 ноября. Александр и Людмила говорят: "Все должно быть по-настоящему", поэтому уже пригласили на церемонию нескольких гостей из пансионата. После росписи празднований не планируют. Хотят вернуться в дом-интернат, вместе выпить чаю, провести время вдвоем.