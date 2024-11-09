"Нашу свадьбу перенесла авиабомба". История пары из Сумского гериатрического пансионата

Содержание:
  1. Александр и Людмила
  2. Авиабомба
  3. Переезд
  4. Что дальше?
  5. Новое место – новая свадьба

19 сентября россияне сбросили авиабомбу на Сумской гериатрический пансионат для ветеранов войны и труда. Погибла 70-летняя женщина, еще 13 человек получили ранения. Здание частично разрушено. Тогда в пансионате находился 221 подопечный, большинство — в здании. Оттуда представители ГСЧС эвакуировали 147 человек.

Среди пострадавших были 75-летний Александр Смолин и 63-летняя Людмила Шаповал — пара познакомилась в пансионате и готовилась к свадьбе. Им повезло, в момент попадания Александр и Людмила гуляли в парке на территории пансионата.

Сейчас пара живет в другом заведении в Сумской области и снова готовится к свадьбе. Liga.net побывала у них в гостях и узнала, как это — пережить попадание ракеты, но продолжить строить планы на будущее.

Александр и Людмила

Александру 75 лет, Людмиле – 63. Они встретились в Сумском гериатрическом пансионате, но сколько лет назад, не помнят. В один голос отвечают: "Давно". И добавляют: просто в какой-то момент решили, что лучше держаться вместе.

Александр явно готовился к встрече с журналистом. Одет в свежую и выглаженную рубашку и брюки. Во время разговора сидит ровно и почти не шевелится, будто постоянно ждет вспышку фотоаппарата. Время от времени сжимает левую руку в кулак – волнуется.

Он кадровый военный. 22 года служил на Северном Кавказе, затем вернулся в родную Сумскую область. Александр отвечает на вопросы четко и лаконично. В основном это "хорошо", "давно", "нормально"... Без лишних деталей. Так же сдержанно улыбается для фотографии.

В пансионат мужчина попал после смерти жены. "Понимаешь, ты просто живешь, а потом никого не остается. Много друзей, родственников, все исчезли, умерли — никого нет. Так я и решил пойти в дом престарелых", – говорит Александр. И добавляет: "У Людмилы та же песня".

Людмила большую часть нашей встречи молчит. Она стесняется говорить с журналистом, поэтому на вопросы преимущественно отвечает смехом, словно услышала шутку и не может себя сдержать.

"Нашу свадьбу перенесла авиабомба". История пары из Сумского гериатрического пансионата
Александр и Людмила. Фото: Артем Москаленко

О себе, как и Александр, рассказывает мало: была санитаркой в больнице, а после сокращения пошла работать в магазин. Тогда начала болеть – сильно и часто. С работы пришлось уйти, а потом – переехать жить в пансионат.

"Болезни – это то, что нас объединяет. Что у нее ноги болят, что у меня. Я перенес два инсульта, и она один", – мягко говорит мужчина, на его лице появляется улыбка. Людмила поправляет. Говорит, что тоже пережила не один инсульт: "Я постоянно в больницах лежала".

"Мы решили быть вдвоем, чтобы не было такого одиночества. Быть одному – это очень тяжело, вдвоем легче", – Александр рассказывает о решении пожениться.

Они с Людмилой должны были стать мужем и женой еще 15 октября, уже подали заявление. Но российская авиабомба изменила их планы.

Авиабомба

Взрыв в Сумском гериатрическом пансионате прозвучал 19 сентября около четырех часов дня. Россияне сбросили управляемую авиабомбу. "Это было очень неожиданно. Раз, и все", — вспоминает Александр. Они с Людмилой как раз были на прогулке в парке, сидели на лавочке и отдыхали.

Когда раздался взрыв, Александр сразу посмотрел на здание пансионата. Оно выглядело совсем иначе – не так, как минуту назад. Теперь в нем не было окон и дверей, сквозь дыры на верхнем этаже просматривалось небо. Александр сразу понял: жить здесь дальше невозможно.

Пара решила остаться в парке. Только пересели на другую лавочку, подальше от эпицентра взрыва, и наблюдали за происходящим дальше. Александр и Людмила видели, как с сиренами и мигалками подъехали машины спасателей и полиции, как из здания стали на одеялах выносить раненых и тех, кто не может ходить. Как подъехали машины скорой, чтобы забрать пострадавших, и автобусы для эвакуации уцелевших в другие пансионаты. Все это продолжалось около двух часов. Александр и Людмила оставались на лавочке.

Некоторые сотрудники пансионата поехали вместе с подопечными и сейчас работают в новых учреждениях. К примеру, несколько поваров из Сумского гериатрического пансионата теперь работают в том же учреждении, куда перевезли Александра и Людмилу.

Одна из них вспоминает, как услышала взрыв, когда шла со смены в пансионате на остановку. Но не сразу поняла, что произошло. "Я была уже в маршрутке, когда люди вокруг стали говорить, что ракета попала в пансионат, – рассказывает женщина. – Сразу схватила телефон, начала звонить своим девчатам, которые были на смене. Спрашивала, все ли живы. Слава Богу, все уцелели, только одну женщину немного задело обломками".

"Нашу свадьбу перенесла авиабомба". История пары из Сумского гериатрического пансионата
Фото: ГСЧС Сумской области

Другой повар в момент взрыва была дома – ее дом рядом с пансионатом. Вспоминает, что сначала услышала взрыв, а потом крики с улицы: "Горит пансионат!" Все бросила и побежала к зданию. "Когда прибежала, ГСЧСники уже установили оцепление и запретили заходить в здание, — вспоминает женщина. — Спасатели говорили, что оно может рухнуть. А еще все знали, что россияне могут нанести повторный удар".

Спасатели вместе с полицейскими выводили и выносили работников и подопечных — всех, кто находился в здании в момент взрыва. Больше всего пострадал пятый этаж. Там жили люди, которые не могли передвигаться самостоятельно, и именно их из здания выносили на одеялах и креслах колесных.

Уже возле оцепления пострадавших встречали работники пансионата — те, кто успел прийти в себя после взрыва или вернуться на работу. Они отводили людей подальше от здания, боялись повторного попадания. "200 человек на матрасах или в одеялах просто лежали на земле", – вспоминает одна из работниц пансионата.

Дальше была эвакуация подопечных в другие учреждения по всей Украине. Так Александр и Людмила оказались в одном из пансионатов Сумской области. В каком именно, администрация учреждения просит не указывать. Боится, что Россия может повторить теракт.

Переезд

В новом пансионате о том, что к ним едут подопечные из Сум, узнали почти сразу. Директор учреждения вспоминает: "Мне позвонили из департамента соцполитики, сказали, что произошла трагедия и что к нам повезут часть людей, – говорит Лидия М. (по просьбе женщины, в целях безопасности не раскрываем ее фамилию. – Liga.net) . — Через некоторое время позвонили снова: подопечные из Сумского пансионата уже выехали из города, будут через пять часов. Столько времени у меня было, чтобы вызвать сотрудников на работу, обустроить новые места и приготовить еду".

Основной вызов – увеличить количество койко-мест в доме-интернате. Теперь он должен был принимать на треть больше подопечных от возможного максимума. Добавили новые кровати в комнаты, где жили подопечные, и поставили по две-три кровати в комнаты отдыха. Раньше там смотрели телевизор, читали книги, играли в шахматы, теперь для всего этого нет места.

Проблема была и в том, что никто не знал, сколько женщин и сколько мужчин едут из Сум — как и об их заболеваниях. Все документы остались в пансионате, времени собирать их не было. "Когда мы увидели, кого к нам привезли, пришлось менять что-то на ходу. Ведь мы не могли поселить женщин с мужчинами или больных со здоровыми", — говорит Лидия.

"Нашу свадьбу перенесла авиабомба". История пары из Сумского гериатрического пансионата
Фото: ГСЧС Сумской области

Автобусы с людьми старшего возраста приехали на место после одиннадцати вечера. "Кто-то был в состоянии шока, кто-то плакал, а кто-то не понимал, где находится", – рассказывает Лидия. Некоторые так устали, что просто не могли двигаться. Сотрудники развозили их по комнатам на креслах колесных. Дальше всех ждал ужин — макароны по-флотски и чай. Однако большинство людей слишком устали и просто хотели лечь.

"Новые жители приехали в одежде, в которой их застал взрыв. Времени и возможности взять другие вещи не было, – рассказывает Лидия. – Чтобы они переоделись, мы искали одежду на своих складах – раздали по футболке мужчинам и женщинам по халатику. Часть своих вещей дали наши подопечные. Позже с этим помогли волонтеры и общественные организации".

Лидия вспоминает, что в тот день и она, и другие сотрудники разъехались по домам только в час ночи. А на следующее утро снова пришли на работу — готовиться принять группу маломобильных людей из Сумского пансионата, которые должны были приехать через несколько дней.

Что дальше?

Поскольку подопечных в пансионате стало на треть больше, поваров и медиков теперь не хватало. Решение напрашивалось само собой: пригласить на работу поваров и медсестер из Сумского пансионата. Они работают по графику неделя на неделю: семь дней живут в учреждении, на следующие семь дней уезжают домой. Хотя их приняли хорошо, они скучают по Сумскому пансионату.

"Мы сюда приехали, и как в гостях. А там, в Сумах, и стены родные. Мы уже там по 10, по 20 лет, да и более 20 лет работаем", — говорит одна из сотрудниц.

Однако сейчас Сумской пансионат закрыт. Сотрудники возвращаются туда, только чтобы собрать вещи подопечных. Заходят в комнаты, упаковывают одежду, телефоны, планшеты, банковские карты. Подписывают и отправляют подопечным. Правда, найти и вернуть получается далеко не все. Вероятно, часть техники украли мародеры во время или после эвакуации — об одном из таких случаев даже сообщала местная полиция.

"К счастью, мародеры не забирали банковские карты", – говорит Лидия. По крайней мере ни один из ее новых подопечных не жаловался на это. Один человек потерял паспорт, некоторые уже не могут вспомнить, какие вещи оставили в пансионате.

"Стало холодно, и снова появилась проблема с одеждой, — говорит Лидия. — Часть вещей передали из Сумского пансионата, часть только должны передать. Сейчас сотрудники обходят подопечных и спрашивают, кому чего не хватает. Будем искать, где найти вещи".

Новое место – новая свадьба

После прилета авиабомбы в Сумской гериатрический пансионат прошло около двух месяцев. Александр и Людмила привыкли к новому жилью, хотя и скучают по старому.

В Сумском пансионате было просторно – больше места в комнатах, удобнее расположены туалеты и ванные. На новом месте тоже есть плюсы: здание двухэтажное — не нужно ждать лифта или звать на помощь персонал, чтобы спуститься или подняться. А еще здесь вокруг лес, и можно много гулять.

"В Сумах мы любили гулять в парке на территории пансионата, но он был маленький. И шумно было – большой город, сам понимаешь, – рассказывает Александр. — А здесь я свободнее себя чувствую. Лес рядом, много места – иди, куда тебе хочется. Вот мы и гуляем, отдыхаем. Что еще нам нужно?"

"Нашу свадьбу перенесла авиабомба". История пары из Сумского гериатрического пансионата
Территория пансионата, где сейчас живут Александр и Людмила (Фото: Артем Москаленко)

На территории пансионата есть сад, где растут яблони, и огород. Еще здесь держат коров – и всегда есть свежее молоко для подопечных. "Нам даже варят тыквенную кашу благодаря огороду! И борщ здесь намного вкуснее", – говорит Александр.

Адаптацией пары и всех прибывших занималась местный психолог Елена Зыкова. Она работает в доме-интернате и с первых дней начала восстанавливать психологическое состояние подопечных. Рассказывает, что ей было легко работать с Александром и Людмилой – они сразу пошли на контакт.

"Когда они приехали, мы помогали им справиться, найти в себе ресурсы, чтобы жить дальше и все же создать семью. Но на самом деле Александр и Людмила, как и большинство людей, приехавших к нам, спокойно восприняли произошедшее. По-видимому, они уже были готовы. Это все-таки война. Они принимают ситуацию такой, какая она есть", — говорит психолог.

Через две недели жизни в новом пансионате пара попросила местную администрацию помочь им пожениться. Дело в том, что возвращаться на свадьбу в Сумы опасно из-за постоянных обстрелов города. Ни пара, ни работники учреждения не хотели так рисковать. А перенести место росписи по уже поданному заявлению невозможно.

На новом месте нужно было снова подать заявление в ГРАГС, а для этого – подготовить документы. С этим помогла местный соцработник. Она же организовала социальное такси, чтобы пара сама смогла подать заявление.

Роспись назначили на десять утра 19 ноября. Александр и Людмила говорят: "Все должно быть по-настоящему", поэтому уже пригласили на церемонию нескольких гостей из пансионата. После росписи празднований не планируют. Хотят вернуться в дом-интернат, вместе выпить чаю, провести время вдвоем.

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