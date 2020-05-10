«Ненавижу готовить». Киевлянка в Италии - о двух месяцах в эпицентре эпидемии

Как это - читать в газетах некрологи о знакомых и два месяца не отходить от дома дальше, чем на 200 метров

Катя Садилова родилась в Киеве, но больше 20 лет назад переехала в итальянский город Лоди (Ломбардия). Каждый день Катя ездит на работу в Милан – она менеджер по рекламным кампаниям. Вместе с мужем и 13-летней дочерью они живут в квартире с большой террасой, ездят на выходных на море и, в целом, чувствуют себя счастливыми.

В последние два месяца привычный уклад изменился. Катина семья выходит на улицу раз в неделю – в магазин за продуктами, они с мужем работают дома, а о поездках на море или хотя бы в центр города пришлось забыть. Все потому, что с 9 марта в Италии – жесткий карантин из-за коронавируса. Страна лидирует по заболеваемости в Европе, на начало мая здесь было больше 210 тысяч заболевших и почти 29 тысяч умерших.

Катя рассказала Liga.net, как это - пережить два месяца заточения и маленькими шагами начать возвращаться к нормальной жизни после послабления карантина 4 мая.

Начало эпидемии

Когда в январе была вспышка коронавируса в Китае, мы в Италии не особенно следили за новостями. Казалось, все это где-то далеко.

20 февраля я ехала на работу и услышала по радио, что в Лоди есть первый заболевший – 38-летний парень в тяжелом состоянии. Его забрала скорая, он на искусственной вентиляции легких. Я поняла, что раз появился первый пациент, значит, скоро появятся другие. Вечером того же дня в новостях передали, что начались проверки контактных лиц этого парня, в том числе, врачей. На следующий день подтвердились 16 случаев.

22 февраля начальство моей компании прислало имейл: сотрудники во всех трех офисах в Милане, Риме и Лондоне переходят на удаленную работу. Мы были первыми, но уже через три-пять дней работать дома стали все мои друзья, знакомые и соседи. Все фирмы Ломбардии перешли на удаленку.

С самого начала карантина наша семья старалась по максимуму сократить контакты с людьми из внешнего мира. Мы с мужем перестали видеться со знакомыми, и только дочь продолжала встречаться с лучшей подружкой. Мы договорились с ее родителями, что девочки общаются вживую только между собой у нас или у них дома. Но это длилось недолго.

Строгий карантин

9 марта ввели жесткий карантин – запретили отходить от дома дальше, чем на 200 метров. Исключение – поездки на работу для тех, кто не может работать удаленно, к врачу, в аптеку или супермаркет. Для каждой такой поездки нужно заполнять анкету на сайте МВД, указывать адрес и причину выхода из дома. Полиция стоит через каждые 200 метров и может остановить, позвонить работодателю или врачу и проверить, правда ли вы едете к ним.

У всех итальянцев вошло в привычку каждый день в 18:00 ждать сводок министерства по чрезвычайным ситуациям - сколько людей заболели, сколько находятся в больницах, в реанимации, сколько выздоровели и сколько умерли. На пике эпидемии каждый день было 700-800 умерших. Я читала некрологи в газетах и видела фамилии знакомых – умер наш семейный стоматолог, две соседки в доме напротив, женщина, которая продавала газеты в киоске неподалеку, партнер нашей компании.

В марте и первой половине апреля я каждый раз открывала газеты с ужасом. Но в остальном мне почему-то не было страшно, никакой паники и депрессии. Я не боюсь заболеть, хотя понимаю: мы с мужем выходим в магазин каждую неделю, соблюдаем все меры предосторожности, но риск заразиться все равно есть. Инкубационный период у коронавируса большой, и не знаешь - может, ты уже живешь с ним, но он пока не проявляется.

Я переношу карантин спокойно, но не хватает ежедневной беготни. Обычно я живу очень активно: постоянные совещания на работе, обеды с коллегами. Ухожу с работы где-то в 16-45, забираю дочь из танцевальной школы, готовлю ужин или мы всей семьей идем в ресторан. Теперь всего этого движения нет. Зато работы стало больше и добавилась бесконечная готовка.

Я ненавижу готовить, и раньше на выходных мы всегда ели в ресторанах. Теперь каждый день делаю обеды и ужины. Дни летят, но то, как они летят - мне не нравится. Мечтаю, что вот закончится карантин - и месяц буду питаться только в ресторанах, не подойду к плите.

Мне не нравится работать дома, но я заметила, что тем, у кого много свободного времени, намного тяжелее. Например, очень страдает моя подруга-домохозяйка. Ее жизнь полностью изменилась: раньше она отправляла сына в школу, шла пить капучино с соседкой, за покупками, навещала родителей, возвращалась домой готовить обед, везла сына на секцию. Теперь всего этого нет, и она не знает, куда себя деть.

Тяжелее всех - подросткам. Я вижу это по своей 13-летней дочери. Она старается занимать себя помимо уроков - много рисует, танцует по два-три часа в день. Но ей не хватает живого общения с подругами. Им нужно гулять, обсуждать мальчиков, сплетни в школе. Но все сидят дома, ничего не происходит, и разговаривать на созвонах не о чем.

Я скучаю по путешествиям. Думала, что когда будет первое послабление карантина, нам разрешат свободно передвигаться по региону. Мечтала, что мы поедем в Альпы или на озеро Комо - тут рукой подать. Но послабление началось 4 мая, и разрешили только ездить к родственникам в пределах региона. Мы поедем к родителям мужа - они живут в 12 км от нас, но мы не виделись с 20 февраля.

Послабление

Первый этап выхода из карантина начался в Италии 4 мая. Но еще в конце апреля я стала видеть из окна, что на улицах появилось больше машин и людей. Конечно, все ходят в масках. Думаю, сводки [с количеством заболевших и умерших] внушают людям оптимизм – каждый день в больницах по стране минус 500-600 человек, в реанимациях – минус 55-70.

Если не будет вспышек, новые послабления будут каждые две недели. Пока изменилось немного. Открылись компании, сотрудники которых не могут работать удаленно. Открылись рестораны, но пока только на вынос. Разрешили ездить к родственникам в пределах региона и гулять по городу группами не больше двух человек. Соблюдение правил по-прежнему контролирует полиция.

Дочка очень ждала послабления и заранее составила график – 4 мая встретилась с одной подружкой, 5-го – со второй и так далее. Мы с мужем собираемся выйти в центр на выходных, но, конечно, это все равно не будет, как раньше.

Иногда думаю: в докарантинные времена я так часто отказывалась от приглашений друзей на аперитивы - не было времени или уставала. Теперь жду-не дождусь, когда можно будет с кем-то встретиться. Скучаю даже по толпам подростков, которые весной всегда слоняются по улицам, а сейчас их нет. И по людям без масок.

Не могу привыкнуть к тому, что это [эпидемия коронавируса] надолго. Ученые говорят, что мы будем жить, как на минном поле, еще года полтора. Но я оптимист и надеюсь, что совсем скоро все сойдет на нет, и мы начнем двигаться в сторону нормальности. Другой вопрос, какой будет эта нормальность?

Я уже не представляю, как это – зайти в метро без маски или взяться за поручень без перчаток. Или - обняться и поцеловаться при встрече, ведь в Италии так было принято, и я так привыкла. Когда это все вернется? Никто не знает. Думаю, что паранойя останется надолго, но как она нас изменит и уже изменила - пока не осознаю.

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