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15.09.2019, 06:30
Одноразовый дрон-грузовик, гиперзвуковые сани, роботральщик: новости технологий

Все важные и интересные новости технологий за минувшую неделю: трехкамерная подушка безопасности Honda, мячик для гольфа Nissan, самоуничтожающиеся парашюты и беспилотники-разведчики, грузовые дрон Bell и Elroy Air - в обзоре LIGA.net.

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Одноразовый дрон-грузовик

Фото: Yates

Одноразовый беспилотник большой грузоподъемности Silent Arrow GD-2000 испытала компания Yates Corporation.

Дрон разрабатывают для Морской пехоты США, он представляет из себя дешевый планирующий летательный аппарат с возможностью адресной доставки грузов. 

Дрон GD-2000 оборудован грузовым отсеком объемом 0,74 кубометра и сможет перевозить до 740 кг различных грузов.

Одноразовый дрон-грузовик, гиперзвуковые сани, роботральщик: новости технологий

Silent Arrow оснащен системами управления и ведения по координатам GPS, благодаря которой он способен с высокой точностью совершать посадку в указанной наземными отрядами точке. Двигателя у беспилотника нет, его сбрасывают с вертолета или транспортного самолета и он планирует к цели.

Беспилотник планируется поставлять в разобранном виде: два полукрыла и две консоли хвостового стабилизатора будут упаковывать в грузовой отсек аппарата.

Серийное производство Silent Arrow планируется запустить в октябре этого года.




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: технологии, беспилотник, робот
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