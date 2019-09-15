Одноразовый дрон-грузовик, гиперзвуковые сани, роботральщик: новости технологий

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Одноразовый дрон-грузовик

Фото: Yates

Одноразовый беспилотник большой грузоподъемности Silent Arrow GD-2000 испытала компания Yates Corporation.

Дрон разрабатывают для Морской пехоты США, он представляет из себя дешевый планирующий летательный аппарат с возможностью адресной доставки грузов.

Дрон GD-2000 оборудован грузовым отсеком объемом 0,74 кубометра и сможет перевозить до 740 кг различных грузов.

Silent Arrow оснащен системами управления и ведения по координатам GPS, благодаря которой он способен с высокой точностью совершать посадку в указанной наземными отрядами точке. Двигателя у беспилотника нет, его сбрасывают с вертолета или транспортного самолета и он планирует к цели.

Беспилотник планируется поставлять в разобранном виде: два полукрыла и две консоли хвостового стабилизатора будут упаковывать в грузовой отсек аппарата.

Серийное производство Silent Arrow планируется запустить в октябре этого года.