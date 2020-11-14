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Коронавирус | "Пандемия – не мор". Как справиться с тревогой, когда все вокруг болеют. Советы психиатра

Иллюстрация: depositphotos.com
14.11.2020, 08:30

Советы психиатра Дмитрия Мангуби

Каждый день в Украине растет количество новых случаев заболеваемости коронавирусом. 12 ноября их было уже 11 787. И если в первую волну ходила шутка, что "самый близкий из заболевших – это Лев Лещенко", то теперь почти у каждого есть знакомые, друзья или родственники, которые перенесли или сейчас переносят коронавирус.

От ощущения, что болезнь подбирается все ближе, возникает тревога, которую нечем заглушить – нельзя пойти в бар с друзьями, раствориться в толпе на вечеринке или полететь в отпуск. О том, как и почему появляется это чувство, и что с ним делать, Liga.net рассказал психиатр, заведующий отделением первичного эпизода Харьковской областной клинической психиатрической больницы №3 Дмитрий Мангуби.  

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О чувстве фатальности 

Со всех сторон на нас летят новости – в больницах нет мест, точек подключения кислорода, из аптек пропали жаропонижающие, медики не выдерживают и увольняются. Это создает ажиотаж и подогревает тревожность. Атака идет по всем направлениям: наше здравоохранение никуда не годится, люди переживают, что останутся без работы и денег, боятся заболеть и заразить близких. От этого некуда спрятаться.

Раньше, когда в отдельных случаях тревога, например, возникала из-за проблем на работе, люди находили отдушину в семье или общении с друзьями. И наоборот. Сейчас, куда ни пойдешь – везде коронавирус. Социальные контакты стали небезопасны, и если раньше среднестатистический гражданин мог накопить денег и поехать отдохнуть и отвлечься, то теперь и этой возможности нет.

Основная проблема – не в ощущении, что кольцо заболевших вокруг вас сужается, а в том, что сужается мир каждого человека, меняется образ жизни. Люди ищут отдушину, но найти ее сложно. Еще в первую волну пандемии в Украине, например, выросли продажи алкоголя.

Чтобы ослабить тревожность, не хватает хороших новостей. Многие СМИ акцентируются только на плохих, поэтому люди выпускают из виду, что большинство заболевших выздоравливают, а многие вообще переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме.

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Новости, связанные с пандемией, затрагивают не только медицинскую сферу, но и социальную, экономическую, да практически все сферы жизни. Люди постоянно читают, что пандемия затянется на пять лет, мир никогда не будет прежним и так далее. Это вызывает чувство фатальности. Особенно у тех, кто не умеет фильтровать информацию.

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Об информационной гигиене

Тревога возникает сейчас даже у людей, устойчивых к ней. На вопрос, что с ней делать, нет универсального ответа. Обычно для борьбы со стрессом есть три способа – ликвидировать его, убежать или изменить отношение. Но сейчас ликвидировать и убежать не получится, а изменить отношение – легко только на словах. Советы в духе "проводите время с семьей", "думайте о хорошем", "медитируйте" не работают.

Лично я вижу только один выход – использовать рациональное мышление. Подумать, что рано или поздно большинство переболеет, и главное – чтобы это не случилось со всеми одновременно. Круг, который сужается, – это ведь не круг умерших. Это круг людей, которые перенесли болезнь и в большинстве случаев выздоровели.

Не читайте новости на сайтах-сливных бачках, основная цель которых – нагнать трафик. Не слушайте советы от "известных эпидемиологов" и "инфекционистов" в духе "намажьте женскую прокладку облепиховым маслом и наклейте на внутреннюю сторону маски" или "купите пульсоксиметр и меряйте сатурацию. Если она меньше 90 – вам пора в реанимацию". Это – бредовые советы.

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Я не призываю – не читать новости. Но призываю относиться к ним рационально. Когда тревожный человек читает о нехватке мест и точек подключения кислорода в больницах, он переводит это как "Если я заболею, выхода нет". Но важно понять, что если, не дай бог, вы или ваши близкие столкнутся с необходимостью лечь в больницу и подключиться к кислороду, вам будет абсолютно плевать на то, где есть места и кислородные концентраторы, а где – нет. Вы будете решать эту проблему индивидуально в каждом конкретном случае. Новости об этом – скорее обращение ко власти: "Делайте что-то". 

О кольце царя Соломона

Помните, что пандемия – не черный мор, когда чума выкашивала практически 100% населения, не было выздоровевших, спаслись только те, кто убежал. Да, сейчас тоже есть умершие, но большинство выздоравливают, и на несколько месяцев у них появляется иммунитет.

В сложных жизненных ситуациях меня всегда успокаивает притча о кольце царя Соломона, на котором была надпись "И это тоже пройдет". Из всей этой истории с пандемией можно сделать много полезных выводов. Да, социальные контакты сейчас ограничены, но можно вспомнить анекдот: "Отключили интернет. Пообщался с семьей, и оказалось, что они – приличные люди". Да, образ жизни большинства изменился, но человек – существо, которое умеет приспосабливаться к любым ситуациям, и пандемии его однозначно не сломить.

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Материал создан в рамках проекта "Ментальное здоровье нации: Дестигматизация", который осуществляет LIGA.net при поддержке "Медийной программы в Украине"; финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и выполняется международной организацией Internews. Эта программа усиливает украинские медиа и расширяет доступ к качественной информации.

Дмитрий Мангуби

психиатр, кандидат медицинских наук
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