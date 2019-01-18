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18.01.2019, 09:00
Первый миллион - до 18 лет. Пять ярких историй

Еще не закончили школу, а уже стали миллионерами. Как дети делают бизнес на обзорах игрушек и продаже конфет, а киевский подросток открыл собственное рекламное агентство - в обзоре LIGA.net.

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Райан, звезда YouTube

Райан

Райан (в центре) и его семья фамилию скрывают, а лица - нет (фото: Facebook)

Американец Рико Родригес с шести лет снимался в фильмах. Английский программист Ник Д'Аолизио к 17 годам разработал приложение Summly. Тайлер Дикман в 15 лет открыл фирму по ремонту компьютеров. Бреннан Агранов в 13 лет закупил партию белых носков и начал придумывать для них дизайн. Всех этих людей объединяет одно: свой первый миллион они заработали до окончания школы. Но последняя тенденция от маленьких миллионеров: заработать деньги на рекламе в сети YouTube.

Как все мальчики, Райан любит машинки, поезда, лего, супергероев, игрушки Диснея. И с удовольствием играет в них. За деньги.

Семилетний Райан из США стал самым высокооплачиваемым блогером YouTube в 2018 году по версии американского журнала Forbes. Список возглавил его канал Ryan ToysReview, на котором Райан, родители, а иногда - и две младшие сестры делают обзоры новых игрушек и распаковывают подарки. Этому каналу четыре года, и в прошлом году видеообзоры Райана принесли семье 22 млн долларов. На канал подписаны уже 17,8 млн пользователей, которые принесли видео почти 27 миллиардов просмотров.

Родители Райана не раскрывают его фамилию, а себя подписывают как Mommy и Daddy, даже без имен.

В августе прошлого года семья Райана заключила контракт с Walmart. Теперь в сети продается серия игрушек и одежды "Мир Райана".

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Валерия Кондратова
специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
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Теги: дети, реклама, стартап, бизнес, миллионеры
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