Пистолет-рекорд, дрон-грузовик, электроскутер: новости технологий

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Фото: Gill Arms

Самозарядный пистолет GPR-9M, состоящий всего из 25 деталей, разработали в компании Gill Arms. Большинство современных моделей самозарядных пистолетов состоят из 33 деталей. Упрощение конструкции оружия делает его надежнее в использовании.

Длина нового алюминиевого пистолета от Gill Arms составляет 196 мм, высота - 139 мм, вес - 836 граммов. GPR-9M оснащается коробчатым магазином на 17 патронов калибра 9x19 мм.

В качестве предохранителя Gill Arms GPR-9M служит составной спусковой крючок, одна из частей которого в обычном положении упирается в рамку. Боек ударника располагается ниже капсюля патрона в патроннике - благодаря этому даже при падении и смещении ударника удар наносится во внешнее кольцо гильзы. При нажатии на спусковой крючок ударник приподнимается и боек накалывает капсюль.