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10.02.2019, 20:00
Пистолет-рекорд, дрон-грузовик, электроскутер: новости технологий

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

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Пистолет из 25 деталей

Фото: Gill Arms

Самозарядный пистолет GPR-9M, состоящий всего из 25 деталей, разработали в компании Gill Arms. Большинство современных моделей самозарядных пистолетов состоят из 33 деталей. Упрощение конструкции оружия делает его надежнее в использовании. 

Длина нового алюминиевого пистолета от Gill Arms составляет 196 мм, высота - 139 мм, вес - 836 граммов. GPR-9M оснащается коробчатым магазином на 17 патронов калибра 9x19 мм.

В качестве предохранителя Gill Arms GPR-9M служит составной спусковой крючок, одна из частей которого в обычном положении упирается в рамку. Боек ударника располагается ниже капсюля патрона в патроннике - благодаря этому даже при падении и смещении ударника удар наносится во внешнее кольцо гильзы. При нажатии на спусковой крючок ударник приподнимается и боек накалывает капсюль.

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: оружие, велосипед, пистолет, беспилотник, робот, harley davidson, скутеры
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