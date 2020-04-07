Почему за прогулку без маски в парке штраф 17 000 грн, а за поджог листьев – 170

Каждый год Украина сталкивается с проблемой, возможно, похлеще экономического кризиса и коронавируса. Сухие листья не дают некоторым из нас покоя и вместо утилизации украинцы решают их сжечь. Даже не задумываясь, какой вред причиняют своему здоровью и окружающей среде. Почему нельзя жечь листву и куда ее тогда девать, - разбиралась LIGA.net.

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ ПОДЖОГИ ЛИСТВЫ. Последние пару дней жители столицы могли столкнутся с задымленностью и запахом гари. По словам мэра Киева Виталия Кличко, причина этому – преднамеренные поджоги сухой травы, листвы и мусора.

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Кроме того, на выходных начался пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, который тушат до сих пор. "Ситуация с Чернобыльской зоной также произошла из-за подпала листьев", - сообщил LIGA.net врио главы Госэкоинспекции Егор Фирсов. Еще один наглядный пример: 5 апреля на трассе Киев-Чоп вынужденно перекрывали движение из-за пожара, спровоцированного поджигателями сухой листвы.

По данным сервис мониторинга AirVisual 6 апреля в Киеве зафиксировано значительное превышение безопасных норм загрязнения воздуха. Общий индекс качества воздуха (AQI) в среднем по городу составляет 160 и является опасным для всех горожан. В добавок к массовому поджогу листвы добавляется антициклон и характерный для него слабый ветер.

"Особые погодные условия - малоснежная зима и ранняя весна - в этом году привели к рекордному дефициту влаги в почве. Что способствует быстрому распространению огня.", - отмечает Госэкоинспекция.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ СЖИГАТЬ ЛИСТЬЯ. Первая очевидная проблема – угроза возникновения пожаров. "За прошлый год пожаров из-за подпала листьев было больше 1 300", - отметил Фирсов.

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"У каждого пожара есть свои последствия: гибель животных, загрязнение воздуха, снижение плодородия земли", - сообщило в Facebook управление экологии и природных ресурсов КГГА.

Сжигание листьев – это признак плохого образования и халатность по отношению к собственному здоровью

Эксперт Украинской климатической сети Олег Савицкий считает, что сжигание листьев – это признак плохого образования и халатность по отношению к собственному здоровью.

"Сжигание листвы приводит к созданию продуктов неполного сгорания. А в дыму содержится мелкая пыль, которая может проникать глубоко в легкие. И когда сжигается листва, в составе этой пыли могут быть очень ядовитые химические соединения, в том числе диоксины. И если сжигать листву постоянно, то шансы заболеть раком или получить другие заболевания сильно возрастают", - объяснил в комментарии LIGA.net Савицкий.

По данным ООН, из-за загрязнения воздуха ежегодно умирает 7 млн человек. "Грязный воздух - это токсины, приводящие к онкологии, пневмонии, снижают общий иммунитет и коронавирусные последствия также из-за загрязненного воздуха", - написал в Facebook замглавы экологического комитета Рады Александр Мариковский.

КТО ВИНОВАТ. По мнению эксперта аналитического центра CEDOS Ивана Вербицкого, ситуация с поджогом листвы – это общая ответственность людей и государства.

"Возможно, если есть жители села, у которых нет ресурсов для компостирования, то государство может создать им условия и учить их этому. Пока государство говорит, что так делать нельзя, но не предлагает альтернативу", - отметил он в комментарии LIGA.net.

Эксперт Савицкий также считает государство виновным в происходящем. "У нас нет системы контроля за землепользованием. Действующие запреты и штрафы, не имеют влияния на ситуацию", - отметил он.

СПРАВКА. За самовольное выжигание сухой растительности предусмотрена административная ответственность – 170-340 гривень для физлиц. Кроме того, Уголовный кодекс предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, а также растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем. Такое нарушение наказывается штрафом от 5 100 до 8 500 гривень или даже лишением свободы до пяти лет

"Люди сжигают, а не компостируют, потому что это проще и не надо заморачиваться", - говорит Вербицкий. По его мнению, государство владеет достаточным количеством ресурсов, чтобы объяснить людям: жечь траву и листья нельзя. "Донести до общества необходимость носить маски получается, а то, что нельзя жечь траву – нет", - добавляет он.

ЧТО ДЕЛАТЬ. По мнению Вербицкого, одним из действенных методов может стать увеличение штрафов за сжигание листвы. "А то у нас за сжигание травы штраф 170 гривень, а за прогулку в парке без маски – 17 000 гривень", - отметил эксперт.

Согласен с ним и глава Госэкоинспекции Фирсов. "Штраф за подпал листьев должен отчисляться от 10 000 гривень. Когда несколько человек оштрафуют на 10 000-15 000 гривень, тогда, возможно, у людей будет меньше стимулов поджигать листья", - считает он.

В то же время в профильном министерстве не спешат поддерживать радикальное увеличение штрафов. "Я не сторонник драконовских штрафов, потому что часто сжигание происходит по незнанию что это запрещено или незнанию других способов обработки земли или утилизации листьев, но пока штрафы действительно очень низкие", - написала в Facebook замминистра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук.

За сжигание травы штраф 170 грн, а за прогулку в парке без маски – 17 000 грн

Помимо увеличения штрафов необходимо проводить качественную информационную кампанию, убеждены эксперты. "Нужно объяснять населению, что существуют другие доступные и более практичные методы обращения с органичными отходами, в частности компостирование", - считает Савицкий. Кроме того, по его словам, компостирование может быть организовано на местном уровне, когда листья собираются и компостируются в более организованных полупромышленных масштабах.

Также листья и органические отходы можно использовать как сырье для производства бумаги. Савицкий отметил, что украинец Валентин Фречка недавно создал проект переработки опавшей листвы в бумагу.

"Пилотные проекты по компостированию листвы в муниципальных парков стартуют в Киеве и Полтаве. Но надо чтобы местные власти этим занимались по всей Украине", - считает эксперт, добавляя, что со сбором листвы с частных секторов могут возникнуть трудности.

По его мнению, необходимо повышать экологическое образование и социальную ответственность граждан. "На уровне общин должно быть согласованное правило, что у нас в селе или городе никто не поджигает листья", - считает эксперт. И добавляет: если кому-то в общине плевать на правила, то необходимо привлекать его к ответственности.

"Обращаюсь к киевлянам. Только вместе мы можем выявить этих варваров. Если вы стали свидетелем поджога листвы, травы или разведения костра – немедленно обращайтесь в полицию", - заявил Кличко на брифинге 6 апреля.

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