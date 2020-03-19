"Прилетит дезинфектор в голубом вертолете". Шесть фейков о коронавирусе: что за ними стоит

Кто и зачем разгоняет фейки о карантине в Украине и COVID-2019, куда ведут цифровые следы и как на них реагирует власть

Фейки о коронавирусе и карантине в Украине расходятся едва ли не быстрее, чем официальные сообщения Минздрава и ВОЗ - особенно через Viber и Telegram. Киберполиция и СБУ говорят, что все фиксируют и ищут заинтересованных в раскачке ситуации на фоне паники. Фактчекеры - разбирают их на молекулы и опровергают. Помогает? Надеемся, что да.

LIGA.net отобрала шесть самых популярных фейков последних дней: кто может за ними стоять.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Раздача медЕцинских масок

Вчера и сегодня в соцсетях разгоняют фейк о создании служб для бесплатного обследования на коронавирус и раздачи медицинских масок. Но никакого департамента здравоохранения, который якобы выступил автором этого сообщения, в структуре МОЗ не существует.

Сообщение намекает на официальность, но на странице МОЗ ничего об этом нет, пишут аналитики проекта по борьбе с фейками "По той бік новин". Текст - на русском языке. В нем грамматические ошибки даже в профильных словах - медЕцинский вместо медИцинский, коронОвирус. В списке указаны 14 номеров телефонов от разных операторов. Часть из них, как оказалось, принадлежит частным лицам, и люди были очень этому удивлены. Еще часть идентифицирована как контактные номера на коммерческих страницах Facebook и на сайтах по продажам.

Читайте также: Что изменится, если в вашем городе введут ЧС или ЧП. Справка

Дезинфекция с вертолета

Авторы фейка призывали в ночь на вторник закрыть все окна и не выходить на улицу. Но на самом деле способ дезинфекции путем распыления средств с вертолетов не применяли ни в одной стране мира. А подобные фейки уже разгуливали во время эпидемии свиного гриппа.

В основном такие фейки перепечатывались в домовых и родительских чатах. В оригинале сообщения, которое разгоняли по сети, есть признаки, что его переводили на украинский через транслейт. Например, формулировка "ви повинні мати всі вікна закриті на ніч" явно не используется в обычной речи. И дальше по классике: "спробуйте інформувати всіх, щоб нехай знають".

Читайте также: Карантин. Где украинцы могут пересечь границу на автомобиле: инфографика

Штрафы для родителей

Новый дикий спам в вайберовских чатиках и группах в ФБ. На самом деле здоровые дети могут выходить на улицу, как и взрослые.

Фейк появился после того, как Рада проголосовала законопроекты о борьбе с коронавирусом. Дети в там не упоминаются вообще. Речь идет только о том, что будет вводиться ответственность за нарушение карантина заболевшими украинцами. Штрафом в 17 000-51 000 или арестом предлагалось наказывать людей, которые грубо нарушают санитарные правила - например, решили кого-то целенаправленно инфицировать.

К моменту удаления фейк набрал 13 тысяч репостов только в Facebook, перепечатки в Viber пересчитать просто невозможно.

Читайте также: "Зараза к заразе не пристает". Как столичный бизнес работает под карантином: фотопрогулка

Коронавирус живет в горле

Эпидемиологи всего мира бьются над тем, чтобы получить как можно больше информации COVID-19, путях распространения, способах заражения, профилактики и лечения. В Украине ответ уже нашли: вирус четыре дня держится в горле. У фейка 209 тысяч репостов в Facebook.

А вот в Италии коммуналку отменили

Действительно, 16 марта в Италии внеочередное заседания правительства приняло достаточно много льгот, но ни слова о коммуналке. Авторы фейка просто давят на больную для большинства украинцев мозоль - платежи за услуги ЖКХ. Фейк расшерили в Facebook 12 тысяч юзеров.

"Целый самолет с зараженными"

12 марта в прямом эфире на 1+1 показали видео "блогера" Антона Гуры, который заявил, что прилетел в Украину самолетом из Милана, на борту которого "всю дорогу кашляли и чихали". По его словам, стюарды давали больным лекарства, чтобы сбить температуру. Слова о "самолете с больными" распространило большое количество СМИ. В их числе - 112, Эспрессо, Корреспондент, 5 канал, Факты.

Видео Гуры с призывами посадить всех пассажиров на карантин на 60 дней в Facebook просмотрели более 3,5 млн пользователей. Ведущая Наталья Мосейчук после выступления Гуры заявила, что благодаря ему люди увидели, как работает карантинная система в аэропорту. Позже информацию о больных в самолете опровергли и в МОЗ, и в МАУ, а тесты троих "самых больных" оказались отрицательными.

Читайте также: По примеру Джека Ма. Как большой бизнес помогает Украине в схватке с коронавирусом

Кто и зачем разгоняет фейки о коронавирусе в Украине

Основное правило дезинформации: если фейк запускается в информационное пространство, значит, это кому-то надо, объясняет руководитель факт-чек проекта Без брехні Александр Гороховский. Сейчас фактчекеры выделяют две основных категории фейков в Украине.

Фейков даже больше, чем мы себе представляем. На сегодня в общей статистике развенчано примерно 190 фейков

Первая категория - искривление информации. Это может происходить как специально, так и из-за недостатка данных. "Если мы выйдем на улицы и спросим у прохожих, кто из них читал рекомендации на сайте ВОЗ или информацию на сайте Минздрава, - там огромное количество структурированной информации, - я думаю, таких будут единицы", - говорит он. А интернет как источник - очень размытое понятие. За подобными фейками могут стоять псевдомедицинские организации, которые продают свои "суперлекарства или суперсредства профилактики".

Читайте также: Интервью | "Имейте совесть - не мелите чушь". 7 вопросов инфекционисту: о карантине и коронавирусе

Вторая категория - когда фейк запускается, чтобы посеять панику. Фактчекеры склоняются к тому, что такие фейки попадают в Украину извне. Очень много фейков заходит на русском языке или видно, что они переведены грубым транслейтом, или же описания не свойственны украинцам. "Плюс есть технические вещи - прослеживание цифрового следа. Мы не большие специалисты в этом, но цифровые следы ведут как минимум из Украины. Похоже, нашим злым соседям выгодно, чтобы у нас была паника", - считает Гороховский.

В киберполиции говорят, что занимаются каждым подобным случаем. Как именно, рассказать LIGA.net не захотели, предложив использовать открытую информацию или писать официальные письма. На сайте полиции говорится, что цель таких фейков - распространение паники, и они ищут источники распространения. То же самое утверждают и в СБУ: распространители подобных фейков - под пристальным вниманием.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.