LIGA.net нашла и прочитал три сотни судебных дел. Перед вами первый анализ, кого и за что штрафуют при нарушении правил карантина

С 12 марта - начала введения ограничительных мер - более 300 человек предстали перед судом за несоблюдение карантина. Полиция составляла протоколы на продавцов семечек и носков, приемщиков стеклотары, цветочников, шиномонтажников, резчиков стекла, директоров магазинов и т.д. Часть из них, «виновата» в том, что продолжала работать вопреки ограничениям правительства на период карантина. Другие работали законно, но не использовали средств индивидуальной защиты при обслуживании клиентов. Несколько человек оказались в суде по обвинению в нарушении правил самоизоляции.

Все это LIGA.net узнала, проанализировав более 300 судебных решений по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей).

Общая сумма присужденных штрафов уже превысила полмиллиона гривен (их еще могут оспорить в апелляции). Сумма могла бы быть в разы больше, но ретивость полицейских охлаждают суды, отметая либо отправляя на доработку более 80% протоколов о нарушениях карантина. Но сказать однозначно, что суды на стороне "карантинных" нарушителей нельзя. Украинская фемида непредсказуема: например, штраф в 17 000 грн получил пенсионер, пришедший без маски в АТБ, но другой судья выносит устное предупреждение торговцу, продававшему продукты без средств индивидуальной защиты.

За абсолютно идентичные нарушения можно схлопотать либо крупный штраф, либо милость – все зависит, в каком суде вы оказались. Например, Романовский райсуд Житомирской области за торговлю непродовольственными товарами присудил реализатору 17000 гривен штрафа. А Кременский райсуд Луганской области за то же самое только устно пожурил.

КОНТЕКСТ: Драконовские штрафы появились в середине марта, после того, как парламент дополнил Кодекс Украины об административных нарушениях двумя абзацами о санкциях за несоблюдение правил карантина, санитарных и противоэпидемических норм. За это теперь предусмотрены штрафы от 17000 гривен до 34000 гривен, а для должностных лиц – от 34000 гривен до 170000 гривен. Правила карантина прописаны в постановлении Кабинета Министров № 211 от 11 марта с позже внесенными дополнениями. Именно этим документом были закрыты школы и детсады, запрещена работа ТРЦ, фитнес-центров, введено ограничение на количество пассажиров в городском транспорте и т.д. В то же время были определены учреждения, которым работать запрещено: продуктовые магазины, торговцы средствами связи, аптеки и прочее.

За что судят, а за что реально штрафуют

На 8 апреля мы нашли в судебном реестре 25 решений с присуждением штрафов на сумму от 17 000 до 34 000 гривен. Все «штрафники» нарушали упомянутое постановление № 211

Для некоторых полицейских это постановление стал чуть ли не настольной книгой. Во всяком случае, есть примеры, где полиция выписывала протоколы за продажу стаканчика чая, картофеля из багажника машины, утят на рынке, туалетного коврика. Правда, судьи на такие материалы смотрят поблажило. Либо заворачивают на доработку под любыми предлогами, либо закрывают дело, в связи с «малозначимостью такого правонарушения».

Таких «малозначимых» с точки зрения судей правонарушений, нам удалось найти полтора десятка. В том числе, продажу банки краски за 50 гривен.

Трижды в разных уголках страны полицейские пытались привлечь к ответственности руководителей отделений «Новой почты». Мол, незаконно работают во время карантина…Правда, каждый раз такие попытки были безуспешными.

Есть очень курьезные случаи.

Так, к примеру, во Львове полиция нагрянула в ателье по ремонту одежды, где обнаружила, как собственница бизнеса шьет медицинские маски – по ее словам, для своих близких людей. На швею составили протокол о незаконной работе во время карантина. По мнению суда, это также было малозначимое нарушение.

Парадоксом выглядит «охота» полицейских на магазины, торгующие кормом для домашних животных. Напомним, продажа продуктов питания, согласно постановлению Кабмина № 211, разрешена. Очевидно, речь идет только о питании людей, поскольку в отношении торговцев кормами для питомцев полиция составляет протоколы.

Как выкручиваются нарушители

Некоторых от придирок властей спасает изворотливость. Например, одна из ситуаций, скорее всего, выглядела так: к мужчине торговавшим с машины луком и картофелем подошла полиция, сообщив о нарушении правил карантина. На что владелец машины ответил, что вовсе не торгует, а ждет товарища. Более того, перед приходом полицейских он занимался ни чем иным как «дезинфикацией автомобиля». В итоге, суд не принял доказательства вины.

Другая тактика: скажу правду, и это зачтется. Правда срабатывает, как можно увидеть в реестре судебных решений, не всегда. Например, продавец шаурмы из Каменец-Подольском не стал юлить перед полицией и на суде. Признал, что работал во время запрета. Суд не оценил прямоту и оштрафовал его на 17000 гривен. Еще больше за честность заплатит цветочник из Мариуполя - продал букет во время карантина, признался в этом и получил квитанцию на уплату штрафа в размере 34 000 гривен. Удвоенная сумма ему положена как должностному лицу этого предприятия.

Идите в ломбард

Пока что судебная практика больше напоминает лотерею. Например, за работу без масок двум операторам АЗС в Днепропетровске присудили штраф в 17000 гривен.

Показательно, как, по мнению суда, штрафники должна платить эту сумму: единоразово или частями.

Только один из судов разрешил владельцу магазина, отложить выплату до окончания карантина, а затем отдавать штраф частями. В целом, только пяти «штрафникам» была предложена рассрочка.

Остальные должны рассчитаться с государством в кратчайшие сроки. Могут воспользоваться услугами ломбарда, Кабмин предусмотрительно разрешил их работу на время карантина.

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