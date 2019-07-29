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"Провожу время с детьми, а не в тюрьме". Как выглядит реформа пробации в Украине

29-летний Игорь (фото - Право-Justice)
29.07.2019, 16:11

"Я рад, что могу проводить время с детьми, а не сидеть в тюрьме", - многодетный отец, условно осужденный 29-летний Игорь

Один нарушитель попал в аварию на дорогом авто клиента. Другой пьяным подрался с патрульными. У охотника изъяли незарегистрированное оружие, а бездомного обвинили в мелкой краже. Раньше для большинства из них была одна дорога – за решетку. И альтернативы этому не было. Однако два года назад произошли изменения. Тысячи людей отныне не отправляют в колонии, а реабилитируют и исправляют в обществе. Только знают об этой трансформации далеко не все в Украине. Между тем за 2 года деятельности органов пробации шанс на исправление без лишения свободы получили более 200 000 осужденных.

Внедрять пробацию в Украине помогает проект Европейского Союза Право-Justice, который привлекает к этой работе западных и отечественных экспертов. Они предоставляют консультации работникам службы, проводят тренинги, вводят волонтерские программы. Насколько же удается при поддержке Европы реформировать постсоветскую систему и изменить отношение общества к осужденным?

Игорь из Днепра сейчас отбывает наказание на свободе. Приговор суда - пять лет тюрьмы, заменили на три года испытательного срока дома. Такое наказание суд назначил за то, что мужчина попал в аварию на машине клиента. Игорь рассказывает: на чужом авто поехал в магазин. Была зима, и под снегом он не заметил раскрытый канализационный люк. Машину повредил, и хозяин авто требовал большую сумму, чтобы не писать заявление в полицию. Таких средств у Игоря не было, и дело попало в суд. Но учитывая, что у мужчины это первая судимость и есть положительные характеристики от родственников и друзей, осужденному назначили наказание в пробации.

"Пробация - это хорошее нововведение, - говорит Игорь. - Я регулярно прихожу в отдел пробации, со мной проводят работу специалисты. Они контролируют меня, но также помогают разобраться в себе и в своих проблемах. Дважды в месяц я хожу на лекции, на которых получаю правовые знания и узнаю об особенностях поведения человека. Я стал больше думать над своим образом жизни и тем поступком, который мог стоить мне свободы. Я считаю, что тот случай с автомобилем - это ошибка, и я могу ее исправить. Сейчас я живу дома, работу сменил, и теперь даже официально трудоустроен. Я рад, что могу проводить время с детьми, а не сидеть в тюрьме", - замечает человек.

У Игоря трое детей: двое малышей - трех и четырех лет, и старшая - дочь жены от первого брака. Он ее растит детства. Она называет его «папа», а он ее - «доця».

"После прохождения лекций я стал лучше контролировать себя, - рассказывает мужчина. - Теперь я стараюсь избегать плохих компаний и конфликтных ситуаций. Раньше я мог после работы пойти посидеть с ребятами, а теперь скорее бегу домой, к детям".

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Роман живет в поселке на Ивано-Франковщине. Фото человек предоставлять отказался, потому что ему стыдно за свой поступок. В мае прошлого года он пьяным подрался с

патрульными. Получил приговор и год испытательного срока на пробации. Сейчас регистрируется в отделе пробации и регулярно проходит групповые занятия с психологом.

«Кроме меня пробационную программу проходят еще два парня. С нами работают психологи. Они помогли мне лучше узнать себя и свое место в обществе. Это помогает мне избегать конфликтов, и теперь я точно в подобную ситуацию не попаду», - комментирует осужденный.

Роману 27 лет, он живет с родителями и братом. Выступает «за» пробацию: ведь именно она помогла понять собственные недостатки и сохранить привычный образ жизни.

В Соборном районе Днепропетровской области на учете пробации находится 197 человек. В основном - осужденные за мелкие кражи и совершение ДТП. Например, вынес человек коньяк из супермаркета, нарушил правила дорожного движения. Есть и наркоманы, и грабители, и обвиненные в разбое, но таких немного, рассказывает начальник Соборного районного отдела филиала Государственного учреждения «Центр пробации» в Днепропетровской области Людмила Долженко.

"Мы посещаем наших клиентов и дома, а также они обязаны отмечаться в нашем центре. Мы сотрудничаем с рядом организаций: как государственных, так и религиозных, и общественных. Это так называемый наш «Банк ресурсов», откуда и получаем помощь для решения жизненных проблем наших клиентов. Совместно делаем все возможное, чтобы человек не совершал новые преступления, - отмечает Людмила Долженко. - Например, наркозависимых мы направляем на курс реабилитации, безработных - в центр занятости. Тех, кто нуждается в жилье, ставим на соответствующий учет. Если же человек не выполняет условия испытательного срока - не приходит в отдел пробации, тогда мы должны направить документы в суд для применения более строгого наказания. Но таких мало - всего около 2%".

Главное - выяснить, что именно нужно человеку, почему он пошел на преступление, - рассказывает начальник отдела Центра пробации. Кому-то необходимы лишь место для ночлега и кусок хлеба. Такую помощь всем людям оказывают религиозные организации. Большая часть клиентов нуждается в трудоустройстве. После направления их в центр занятости и общение с предпринимателями работу находят до четверти осужденных. Это – значительный результат, комментирует Людмила Долженко.

"Конечно, мы не трудоустраиваем человека, совершившего кражу, в магазин. Он не будет кассиром или продавцом. Но такие правонарушители успешно строят жилье или офисы. И мы уверены, что вероятность повторения преступления при таком подходе уменьшается в несколько раз", - замечает начальник уполномоченного органа по вопросам пробации.

Всего в отделе пробации Соборного района Днепропетровской работает восемь человек. А вот в Тисменицком районе Ивано-Франковской только двое. Один из специалистов - Наталья Гавриш. В органах внутренних дел Наталья с 2010 года, а пробацией занимается уже два года. На учете в отделе, который возглавляет Наталья Гавриш, находятся осужденные из 39-и населенных пунктов Тисменицкого района. Однако проходящих пробацию здесь намного меньше.

"Соответствующие программы у нас проходят лица, осужденные преимущественно по статье «Нанесение телесных повреждений». Есть люди, которые совершили ДТП. Также часто под суд попадают за ношение незарегистрированного оружия: у нас район, где много охотников. Есть осужденные с высшим и неполным высшим медицинским образованием, - рассказывает Наталья Гавриш. – В основном наши клиенты - это люди, которые оступились и искренне жалеют об этом. Обычно они приветливы и улыбчивы".

Сначала работники пробации проводят с клиентами беседу и заполняют специальные формы. Так специалисты определяют потребности людей, риски, которые могут их подстерегать, социальное и материальное положение, состояние здоровья, семейное положение и ближайшее окружение.

При необходимости, например, изменения уголовной модели мышления осужденного или избавления от зависимостей, в центрах пробации проводят индивидуальные и групповые занятия психологи. С ними осужденные могут обсудить личные вопросы, критические ситуации, возникающие в жизни, и пути решения проблем. Смотрят и мотивационные ролики.

Развернутое интервью и тестирование клиенты пробации проходят и в конце отбывания срока наказания, чтобы определиться, какие изменения произошли с человеком.

"Во время прохождения пробационных или иных специальных программ человек имеет возможность посмотреть вглубь себя, преодолеть внутренние барьеры и препятствия, которые возникают при налаживании контактов в обществе. Преимущественно люди у нас доброжелательные и добросовестные, - подчеркивает Наталья Гавриш. Они стараются вовремя зарегистрироваться и посещать все мероприятия. Однако из отдаленных сел района добраться к нам непросто. Если у них не получается приехать, обязательно звонят, предупреждают".

Наталья Гавриш и ее коллеги считают замену карательной системы реабилитационной позитивным шагом: ведь правоохранители знают, что тюрьма никого не исправляет. Признаются, что пока еще много нерешенных вопросов.

"Да, еще есть проблемы с материально-техническим обеспечением, - замечает сотрудник отдела пробации. - Постепенно техника появляется, но не хватает мультимедийных экранов и флип-чартов для проведения тренингов с осужденными. Также мы хотим, чтобы в штат были введены психологи: юристам, даже с профильной подготовкой, оценивать состояние человека и риски, связанные с этим, довольно сложно".

А еще сотрудники отделов хотят, чтобы общество понимало пользу от пробации и привлекалось к работе с теми, кто оступился в жизни. Ведь многим украинским гражданам до сих пор неизвестен этот термин. А между тем более 3000 работников пробации ежедневно работают для того, чтобы было меньше преступлений и правонарушителей.

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Автор: Оксана Витер, журналист
Спецпроект LIGA.net совместно с проектом ЕС Право-Justice и Интерньюс-Украина

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