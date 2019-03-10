Реактивный ховербайк, э-болид, дрон-динамик - новости технологий

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Фото: JetPack Aviation

Управлять реактивным ховербайком Speeder, который начали разрабатывать инженеры JetPack Aviation, будет не сложнее, чем обычным мотоциклом. Компания намерена выпустить четыре версии: для активного отдыха, ультралегкую, военную и грузовую. Они будут отличаться друг от друга продолжительностью полета и максимальной скоростью.

В конструкции ховербайка планируется использовать пять реактивных двигателей, направленных соплами вниз, и два в задней части. Первые предназначены для создания подъемной силы, а последние - для движущей.

Версия для активного отдыха Recreational Speeder будет весить 104,7 кг, сможет разгоняться более чем на 240 км/ч, подниматься на высоту до 4,6 тыс. км и находиться в воздухе от 10 до 22 минут (в зависимости от веса пилота и высоты полета).

Ультралегкая версия Ultralight Speeder получит меньшее время полета и скорость 96 км/ч. Зато, чтобы управлять ей можно будет без лицензии пилота. JetPack Aviation обучит пилотированию каждого покупателя ховербайка.

Военная версия Military Speeder сможет находиться в воздухе от 20 до 30 минут и выполнять полеты на скорости более 240 км/ч. На его основе планируется создать беспилотный грузовик - Cargo Speeder со съемным аэродинамическим контейнером, устанавливаемым сверху.