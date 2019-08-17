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17.08.2019, 14:43
Робогаишник, миномет 2-в-1, скафандр SpaceX: новости технологий

Все важные и интересные новости технологий за минувшую неделю: трафик-гаишник, миномет для спецназа и пехоты Rheinmetall, скафандр NASA, экзоскелет и робопилот - в обзоре LIGA.net.

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Трафик-робот

Фото: Global Times


В Северном Китае для оптимизации трафика и предотвращения аварий создали роботов-"гаишников". Об этом сообщает Global Times.

В рамках проекта, который курирует Бюро общественной безопасности Ханьдань, разработано три типа транспортных роботов, который будут помогать офицерам полиции. 

Робот первого типа предназначен для дорожного патрулирования и стилизован под полицейского дорожного движения. Он будет идентифицировать водителей и фотографировать нарушения ПДД.

Задача робота второго типа - предоставление консультаций, связанных с транспортной инфраструктурой. Таких роботов разместят на наиболее оживленных остановках транспорта, они будут отвечать на вопросы людей и подсказывать им маршрут. Еще одна задача этого робота - оповещение правоохранительных органов о любых потенциальных угрозах безопасности.

Третий тип - робот "аварийного предупреждения". Он будет сообщать проезжающим мимо него водителям о произошедшем ДТП.

Предполагается, что боботы будут дежурить круглосуточно.




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: nasa, spacex, технологии, робот, экзоскелет
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