Робохвост для людей, военные мобильные лазеры: новости технологий

Все важные и интересные новости технологий за минувшую неделю: робохвост для людей Arque, многоразовая ракета Rocket Lab, одежда из молока, "умные" очки для пловцов: военные мобильные лазеры Raytheon - в обзоре LIGA.net .

Роботохвост для людей

Фото: Keio University





Японские ученые разработали роботизированный хвост для людей. Действующую такую модель собрали исследователи из Keio University.

Устройство получило название Arque и было создано под влиянием идей биомимикрии.

Прототип устройства сделан по образцу хвоста морского конька, он собран из искусственных позвонков и четырех пневматических мышц, предназначенных для того, чтобы двигаться в ответ на изменение положения тела.

Каждый сустав Arque состоит из четырех защитных пластин и одного регулируемого по весу позвонка.

Робохвост мог бы помогать поддерживать баланс людям, которые испытывают проблемы с ходьбой, а также в ситуациях, когда трудно сохранять равновесие.

Ученые исходят из того, что сила, создаваемая качанием хвоста, изменяет положение центра тяжести человека.

Хвост, по словам ученых, также можно использовать при подключении к виртуальной реальности. Сейчас человек может испытывать неудобства из-за того, что в виртуальной реальности он находится в одном положении, а органы чувств сигнализируют ему о том, что на самом деле тело расположено иначе.