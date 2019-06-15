Роборуки Безоса, усатый дрон, робот-тролль: новости технологий

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Роборуки с обратной тактильной связью

Фото: Shadow Robot

Манипуляторы, имитирующие движение рук оператора и способные аккуратно и ловко работать с маленькими предметами, представили на конференции re:MARS компании HaptX и Shadow Robot, а протестировал их лично гендиректор Amazon Джефф Безос. Об этом сообщает Shadow Robot.

Конференция re:MARS проводится в Лас-Вегасе, она посвящена новейшим достижениям в области машинного обучения, автоматизации, робототехники и космической индустрии.

Безос управлял манипуляторами, совершая требуемые движения собственными руками, а роборуки их копировали - он поднимал пластиковый стаканчик, переворачивал его и добавлял к пирамидке из таких же стаканчиков, брал мячик и перекладываел его из руки в руку и так далее.

В устройстве реализованы технологии искусственного интеллекта и тактильной обратной связи, которая позволяет не только перемещать предметы, но и ощущать вещи, которые держат роборуки.