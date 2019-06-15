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15.06.2019, 17:57
Роборуки Безоса, усатый дрон, робот-тролль: новости технологий

Все важные и интересные новости технологий за минувшую неделю: роборуки с обратной тактильной связью, ироничный робот, дроны и вибриссами, революционный самолет и доставка фастфуда на дронах  - в обзоре LIGA.net.

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Роборуки с обратной тактильной связью

Фото: Shadow Robot

Манипуляторы, имитирующие движение рук оператора и способные аккуратно и ловко работать с маленькими предметами, представили на конференции re:MARS компании HaptX и Shadow Robot, а протестировал их лично гендиректор Amazon Джефф Безос. Об этом сообщает Shadow Robot.

Конференция re:MARS проводится в Лас-Вегасе, она посвящена новейшим достижениям в области машинного обучения, автоматизации, робототехники и космической индустрии. 

Безос управлял манипуляторами, совершая требуемые движения собственными руками, а роборуки их копировали - он поднимал пластиковый стаканчик, переворачивал его и добавлял к пирамидке из таких же стаканчиков, брал мячик и перекладываел его из руки в руку и так далее.

Роборуки Безоса, усатый дрон, робот-тролль: новости технологий

В устройстве реализованы технологии искусственного интеллекта и тактильной обратной связи, которая позволяет не только перемещать предметы, но и ощущать вещи, которые держат роборуки.




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: самолет, дрон, джефф безос, робот
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