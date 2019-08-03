Роботаракан-шпион, контактные линзы с зумом: новости технологий

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Неуничтожимый робот-таракан

Фото: Berkeley.edu

Миниатюрный плоский робот-таракан может двигаться с большой скоростью и его практически невозможно раздавить. Устройство создали ученые из университетов Цинхуа и Калифонийского. Об этом сообщается на сайте университета Berkeley.

Робот размером не больше почтовой марки сделан из плоского фрагмента поливинилиденфторида (PVDF). Жесткий и инертный полимер с эластичным покрытием PVDF обладает пьезоэлектрическими свойствами и меняет форму при приложении слабого тока. Подведенная к пластине пара микроэлектродов заставляет пластину сгибаться, а закрепленные на ней "ножки" позволяют роботу двигаться со скоростью в 20 длин собственного тела в секунду и транспортировать небольшой груз.

Роботаракан весит менее 0,1 грамма и переносит нагрузки более 60 килограммов - раздавить его практически невозможно.

На данный момент проблемой остается питание устройства. Сейчас прототип соединяется с батареей тонкими проводами, инженеры намерены оборудовать его аккумулятором и сделать автономным. В будущем такие роботы смогут вести разведку в труднодоступной и опасной среде.