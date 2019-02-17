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17.02.2019, 17:25
Роботы недели: скейтербот, лист, насекомое - новости технологий

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

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Робот-скейтер

Фото: скриншот видео


Четвероний робот Skaterbot научился ездить по льду на коньках. Об этом сообщает ETHZ.

Инженеры Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработали программное обеспечение, позволяющее роботу самостоятельно обучаться необходимым движениям и адаптироваться к закрепленным на его ногах приспособлениям - колесам или конькам.

Эта программа автоматически разрабатывает оптимальные движения для заданного строения робота и его траектории.

Недавно инженеры вместо колес закрепили на концах ног робота лезвия коньков. После обучения робот смог адаптироваться к новым условиям и выработал походку, при которой его конечности постоянно поворачивают вправо и влево, создавая волнообразные движения. Благодаря этому робот успешно движется вперед и поворачивает в нужные стороны.

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: экология, технологии, роботы, микробот
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