Ровер-марсоход, NASA-робочервь, лимо-самолет: новости технологий

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Фото: ESA





В Марокко в пустыне Сахара под наблюдением более чем 40 инженеров испытали автономные аппараты, предназначенные для экспедиции на Марс. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Роверы были созданы для тестов автономной навигации и других космических технологий, которые могут быть использованы в будущих межпланетных миссиях.

Испытания показали, что алгоритмы компьютерного зрения, участвующие в навигации роверов, пока не очень хорошо справляются с ориентированием среди песчаных дюн. Навигация роверов основана на различении особенностей рельефа, а дюны мало чем отличаются друг от друга.

Однако ровер SherpaTT все же сумел преодолеть в автономном режиме 1,3 километра, и, обнаружив необычные камни, отправить сообщение главному аппарату.