Сберечь Пимоненко. Как в Сумах эвакуируют музейные объекты на фоне новостей о наступлении

С началом марта ситуация на границе Сумской и Курской областей только обострилась. Россияне каждый день обстреливают город и область, а президент Владимир Зеленский заявил, что весной они планируют наступление на весь регион. Часто их целями становятся заведения искусства.

По последним данным, россияне разрушили 113 украинских музеев и галерей, в том числе в Сумской области, и похитили оттуда 480 000 произведений искусства. По словам руководительницы Коалиции деятелей культуры Ольги Сагайдак, к концу 2024 года из Сумской области эвакуировали лишь 1,3% экспонатов.

В совместном проекте сумское издание Цукр и Liga.net разобрались, как музеи региона на самом деле прячут или вывозят произведения искусства, а также насколько реалистичны инструкции, которые они получают от власти, и как заведениям культуры могут помочь жители Сум.

Почему все заговорили о музеях?

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения, когда слухи о наступлении россиян звучали со всех сторон, директор музейно-выставочного центра "Тростянецкий", а ныне сержант ВСУ Евгений Маловичко пытался найти способ спасти коллекцию своего центра. Позвонил в профильный отдел Министерства культуры и стратегических коммуникаций — но конкретного ответа не услышал, только размытое: "Вопросом эвакуации должны заняться власть и учредитель заведения, а решение принять должна ОГА. Вскоре проведем совещание, ждите указаний".

24 февраля, как только началось вторжение, сотрудники "Тростянецкого" прибежали на работу, чтобы собственноручно спрятать наиболее ценные экспонаты в сейфы – это были предметы археологии, монеты, картины. А уже через несколько часов россияне оккупировали Тростянец.

"После этого я закрыл музей и не возвращался туда вплоть до деоккупации. Как оказалось позже, россияне частично нас ограбили: забрали компьютерную технику и преимущественно монеты, чтобы, вероятно, сдать и заработать деньги. Также они выломали двери в сейфовой комнате и кабинете хранителя фондов. Но открывать сейфы россияне, к счастью, не стали", — вспоминает Евгений.

К концу 2024 года из более 220 000 экспонатов государственного музейного фонда Сумской области эвакуировали 1,3%. По словам главы правления Коалиции деятелей культуры Ольги Сагайдак, это один из самых низких процентов эвакуированных экспонатов среди всех прифронтовых областей. Но с началом марта ситуация в Сумской области лишь обостряется: россияне ежедневно обстреливают город и область, а президент Владимир Зеленский заявил, что весной они, вероятно, планируют наступление на весь регион.

Сумской краеведческий музей. Фото: Андрей Мозговой

В конце февраля 2025 года деятели культуры написали открытое письмо министру культуры и стратегических коммуникаций, где призвали отреагировать на проблему и начать что-то делать.

"Далее мы встретились с министром. Рассказали, чем именно можем помочь как представители общественного сектора — например, привлечь доноров или экспертов. Позже в ответ получили лишь официальный комментарий, просто повторявший то, что мы и так знаем", — рассказывает Ольга Сагайдак.

Общественная огласка помогла сдвинуть дело с мертвой точки. Причем не только в Сумской области. Музейные экспонаты начали вывозить, и уже в конце февраля Министерство культуры и стратегических коммуникаций (МКСК) сообщило, что из 59 заведений культуры 11 прифронтовых регионов, среди которых и Сумская область, эвакуировали более 540 000 предметов государственной части Музейного фонда Украины.

"Ответственные за сохранение и эвакуацию культурных ценностей — областные и Киевская городские военные администрации, органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций. Координирует эвакуацию МКСК. Согласно законодательству ее проводят, учитывая ситуацию с безопасностью, а также привлекают Министерство внутренних дел", — говорится в комментарии Министерства.

Как экспонаты должны эвакуировать

Министерство координирует эвакуацию культурных ценностей, но планируют весь процесс и организуют логистику местные органы власти, в частности, областные военные администрации.

"Областная военная администрация должна получить указание от военного руководства, если региону что-нибудь будет угрожать, и попросить музеи подготовить списки экспонатов на эвакуацию: каждый пронумеровать, описать, поставить специальные отметки, а затем правильно упаковать", — объясняет Ольга.

Пока заведения готовят такой список, ОВА должна найти музей или другое помещение, где можно хранить экспонаты, в более безопасном регионе. Например, на западе Украины или за рубежом. Кроме того, местные власти должны определить день эвакуации, организовать транспорт и сопровождение. После этого Министерство утверждает готовый план музея. По словам Ольги Сагайдак, эта последовательность сложная и длительная, но действенная. Кроме того, ее обычно соблюдают.

Экспозиция Сумского областного художественного музея имени Онацкого до полномасштабного вторжения. Фото: Агентство продвижения

"Недавно Коалиция деятелей культуры общалась с представителями музеев Сумской области и Департаментом культуры Сумской ОВА. Все процедуры эвакуации они знают и проводят ее с 2022 года. Также нас заверили, что проблем с транспортом и сопровождением нет. Однако в ответ на это я озвучила полученные мной данные: из 15 музеев Сумской области к концу 2024 года эвакуировали 1,3% экспонатов", — рассказывает глава правления Коалиции деятелей культуры.

Проблема в том, что никто не берет на себя ответственность приказывать музеям срочно эвакуироваться в случае российского наступления. И даже сейчас, когда Сумскую область каждый день обстреливают, такого указания никто не дает, считает Ольга Сагайдак. Некоторые учреждения искусства Сумской области на встрече с Коалицией уверяли, что в их городе работает больница, школа, поэтому они вместе с городскими властями считают, что и музеи должны работать, ведь люди хотят культуры.

"Пока такого указания не будет, музеи будут эвакуировать все в небольшом количестве. Фонд художественного музея в Сумах — это 17 000 предметов, краеведческого — 45 000, в регионе — 10 000 или 12 000. Однако сейчас, по моим данным, они вывезли до тысячи предметов", — говорит Ольга.

Как эвакуируют экспонаты в Тростянце

После деоккупации Тростянца музейно-выставочный центр "Тростянецкий" благодаря краеведам нашел дубликаты монет, похищенных россиянами, поэтому коллекцию восстановили, говорит исполняющая обязанности директора центра Алина Толстых. Тогда же "Тростянецкий" получил первые указания от Министерства, как эвакуировать фонды и уберечь их, если угроза повторится. Но, казалось, часть из этих инструкций создавали те, кто никогда не жил в оккупации, объясняет Алина Толстых. В частности, им рекомендовали помечать объекты культурного наследия, написав краской на здании соответствующие слова.

"На территории нашего центра есть Усадьба Кенига, рядом с ней из-за боев осталась огромная воронка. Хоть это и памятник архитектуры, россиянам это не помешало поставить позже в башнях тяжелую артиллерию и оттуда обстреливать соседние населенные пункты. Теперь думаю, а те большие яркие надписи на нашем музейно-выставочном центре разве остановили бы их?" – вспоминает Алина Толстых.

Так выглядел музейно-выставочный центр после деоккупации Тростянца. Фото: Евгений Маловичко

От городских и областных властей "Тростянецкий" не получил материалов, чтобы упаковать экспонаты. В этом им помогли благотворители Центра помощи искусству Украины от Германии.

Сейчас ситуация в Тростянце стабильная, поэтому эвакуировать все экспонаты руководство пока не собирается. Они подготовили списки с предметами и упаковали их, говорит Алина Толстых. Периодически музей отправляет детальный план эвакуации Сумской ОВА – там его каждый раз согласовывают.

"Мы составили два списка с очередями вывоза, где в каждой более 200 предметов, также определили транспорт и тех, кто будет его сопровождать. Но надо учитывать, что в нашем музее не так много памятников национального значения, ведь храним преимущественно предметы быта, находки археологии, несколько икон — их мы преимущественно и упаковали".

Музейно-выставочный центр в Тростянце должен работать дальше, а не все эвакуировать и полностью остановиться на время войны, говорит Алина Толстых. Хотя краеведческая экспозиция спрятана, люди могут посетить музей шоколада или картинную галерею.

"Мы уже пережили эвакуацию, поэтому понимаем, как действовать. Тогда россиянам не нужны были наши "прялки", они воровали компьютеры и монеты. К тому же я часто думаю о том, сколько еще времени экспонаты не будут видеть жители Тростянца, как мы будем возвращать их назад? Но ответы пока не нахожу".

Как эвакуируют экспонаты в Сумах

Сотрудники Сумского областного художественного музея имени Онацкого в феврале 2022 года упаковывали свои экспонаты в газеты и все, что было под рукой, ведь другого варианта не было. В своих коллекциях заведение хранит работы выдающихся художников, например, Николая Пимоненко, Василия Кричевского или Григория Гавриленко. Уже в мае 2022 года музей получил первую помощь от общественных организаций, вспоминает Ольга Плохута, главная хранительница фондов музея. Им привезли упаковку. С этого времени, по словам Ольги, эвакуацию работ не прекращают.

"Тогда мы перепаковали наши работы уже в качественный материал. В 2023 году Сумская ОВА помогала нам с обустройством укрытий, где можно хранить экспонаты: там устранили влажность, сделали ремонт, канализацию. Определенные коллекции мы постепенно отправляем в партнерские музеи на западе Украины."

Сумской областной художественный музей имени Онацкого до полномасштабного вторжения. Фото: Агентство продвижения

На стенах второго этажа музея сейчас нет картин, только экспонаты прикладного искусства: рушники, кувшины, иконы и народная одежда. Но в начале марта 2025 года музей посетила киевский арт-менеджер Татьяна Шатц и увидела на стенах картины известных художников, в частности, триптих "Лето" Григория Гавриленко, "Девушку с ведрами" Николая Пимоненко. Татьяна возмутилась, что эти произведения не спрятали.

Ольга Плохута рассказывает, что визит Татьяны совпал с днями, когда музей праздновал 105-летие.

"Тогда в городе была более безопасная ситуация, чем сейчас. Мы распаковали несколько работ на три-четыре дня, чтобы проветрить их, и чтобы люди могли посмотреть на них в этот праздник. После этого все упаковали и спрятали снова. Сейчас картины Пимоненко, Гавриленко и другие вывезут в следующую очередь эвакуации", — объясняет Ольга.

Огласка по эвакуации экспонатов, произошедшая недавно, только вредит музеям, считает Ольга. С 2022 года они не переставали вывозить работы, просто делали это тихо. Если называть количество экспонатов, место и время, куда их везут, это может использовать враг, объясняет сотрудница музея.

"Хотя лучшие работы мы спрятали, на первом этаже экспонируем работы современных художников из Сумского и других регионов. Сейчас можно посмотреть работы художника из Одессы, их недавно к нам привезли. Музей должен работать, ведь в него ходят и военные, и гражданские, а в такие времена музей действует на них, как арт-терапия" — рассказывает Ольга Плохута.

Экспонаты, сейчас представленные в музее имени Онацкого. Фото: Анна Шпурик

Из Сумского областного краеведческого музея также прячут музейные предметы в более безопасные места с начала полномасштабного вторжения. Сотрудники музея делают это своими силами, а еще им помогают благотворители.

Инструкций по работе музея в военное время достаточно, ведь их разрабатывали еще с 2014 года. Краеведческий музей использует рекомендации международных организаций, в частности ЮНЕСКО, и опыт сохранения культурного наследия в других конфликтах.

"Сейчас мы занимаемся обеспечением экспонатов: упаковываем, прячем в укрытиях или вывозим в музеи более безопасных регионов", – говорит исполняющий обязанности директора музея Владислав Терентьев.

Называть количество уже эвакуированных экспонатов нельзя, рассказывает директор Департамента культуры, туризма и религий Сумской ОВА Юрий Гладенко. Это информация с ограниченным доступом с 2020 года.

"С начала 2022 года мы постоянно готовим экспонаты к перемещению. Это кропотливая работа: упаковка предмета, оцифровка, определение стоимости. Когда музей готов переместить предметы, наш департамент организует все остальное. Чем больше предметов обезопасим, тем лучше", — объясняет Юрий Гладенко.

Сумской краеведческий музей. Фото: Цукр

На сегодня под координацией ОВА за пределы области эвакуировали предметы шести учреждений культуры: четырех областных и двух местных музеев. Еще несколько экспонатов переместили в более безопасные места Сумской области, объясняет директор департамента.

"Для этого привлекаем и средства местных бюджетов, и общественных институтов, занимающихся спасением культурного наследия. На сегодня департамент заключил меморандумы о сотрудничестве с ОО "Агентство устойчивости культуры" из Киева, "Мюзеюм фор чендж" из Одессы", — отвечает Юрий Гладенко.

Сумчане могут помогать музеям уберечь объекты, объясняет директор департамента: не снимать и не распространять фото или видео во время загрузки или разгрузки машин возле культурных учреждений, донатить средства на счета музеев или благотворительных организаций, занимающихся сохранением культурного наследия.

Что со всем этим делать?

То, что россияне не полностью уничтожили важные коллекции в музеях в Тростянце или в Сумах, — просто случайность, считает Ольга Сагайдак. Ведь в Херсоне, Мариуполе или Бердянске в художественных заведениях они уничтожали предметы украинской идентичности, похищая изделия из металлов. Кроме того, экспонаты могут пострадать не только от оккупации, но и от российских обстрелов.

21 марта Министерство культуры вместе с музеями и ОВА провело совещание, чтобы усилить эвакуацию музейных предметов из прифронтовых регионов. О качественно новых решениях, принятых на этом совещании, Министерство не сообщало.

Коалиция деятелей культуры считает, чем больше будет огласка вокруг ситуации с эвакуацией из музеев, тем больше вероятность привлечь к ней иностранных партнеров.

Ольга продолжает: этой огласке могут помочь и жители Сум. Например, прийти в любимые музеи и призвать сотрудников эвакуировать дорогие коллекции, чтобы их можно было уберечь. Также люди могут предложить помочь с вывозом, загрузкой в машины или собрать донаты на специальную упаковку, в которой экспонаты не будут портиться.

"Культурное наследие каждого городка или села Сумской области, хранящееся в музеях, сохраняет идентичность всего региона. Кролевецкие рушники хранятся преимущественно в музее ткачества на Сумщине или у мастериц-ткачих, которые их делают. Если россияне придут это забирать или уничтожат обстрелом, мы уже никогда не увидим эти работы вживую", — говорит Ольга.