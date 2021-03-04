62% медиков не собираются вакцинироваться от COVID-19. Такие данные перед началом вакцинации озвучил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Liga.net рассказывает, почему врачи отказываются от прививок, и чему они не доверяют больше – индийской вакцине Covishield или украинской системе здравоохранения?
Надежда работает терапевтом в одной из амбулаторий Запорожья. На прошлой неделе руководство предложило ей и другим врачам и медсестрам сделать прививку от коронавируса. Надежда отказалась.
– В нашей амбулатории работают около 40 человек медицинского персонала. Отказались все, – говорит она.
Вакцинация в Украине началась 24 февраля. На первом этапе делают прививки медикам, людям, которые живут в интернатах и домах престарелых, а также персоналу этих учреждений, участникам Операции объединенных сил (ООС). По состоянию на 4 марта первую дозу вакцины получили 9 568 лиц.
Отказ медиков делать прививки – не редкость. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, только 38% медработников готовы сделать себе прививку от коронавируса во время первого этапа вакцинации. Ляшко сообщил об этом на брифинге 23 февраля – в день, когда Украина получила первую партию вакцины Covishield. Она изготовлена в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.
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Надежда из Запорожья и ее коллеги не хотят вакцинироваться по нескольким причинам:
– К вакцинам из Индии у нас доверия нет, – рассказывает врач. – Даже если предположить, что эта вакцина нормальная, то каждому человеку нужно сделать две прививки с интервалом от четырех до 12 недель. Где гарантия, что если я сделаю себе первую прививку, эта же вакцина будет доступна через 12 недель? Другим препаратом делать второй укол нельзя.
Врач Андрей из Киева уверен, что делать прививки Covishield собираются намного меньше, чем 38% медиков. Из 140 человек, работающих в его отделении, вакцинироваться планируют только семь, то есть 5%. Андрей тоже не намерен делать прививку.
– Индия – очень коррумпированная в плане фармакологии страна, – объясняет свою позицию врач. – Мы не знаем, что за вакцина к нам приехала. Но главное – как ее перевозят и хранят уже в Украине. Понятно, что в документах написано, что препарат везут с соблюдением всех условий (как минимум – температурный режим). Но людям вводят не документы, а вакцину. Зная нашу здравоохранительную систему, я не удивлюсь, если ночью в "Борисполе" вакцины грузят в "Газели" и развозят по больницам без учета температурного режима.
Андрей уверен, что вакцинация нужна, тем более, с конца февраля в Украине снова всплеск заболеваемости коронавирусом. Но перед этим, по его словам, пациенты должны проходить обследования у эпидемиологов и инфекционистов.
– Семейные врачи должны давать направления к этим специалистам. Но у нас их мало, – говорит Андрей. – Иначе мы будем вакцинировать людей, которые уже переболели, а у них есть естественный иммунитет.
Врач медицины неотложных состояний Киевской скорой помощи Виталий Машков тоже не планирует вакцинироваться Covishield. Среди причин – недоверие к индийской вакцине, которая только проходит третью фазу клинических испытаний:
– В Индии вообще проблемы с контролем над производством медикаментов, а мне не хочется, чтобы новый препарат испытывали на мне. К тому же, под вопросом эффективность вакцинации. Есть несколько штаммов коронавируса, и даже если привиться от одного-двух, можно заболеть другим, – считает Машков.
Еще одна причина – людей, которые уже прошли вакцинацию, слишком мало. Поэтому врач опасается неожиданных побочных реакций.
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Андрей из Киева и Надежда из Запорожья собираются прививаться вакциной Pfizer – когда это будет возможно.
– Я уверен в этой вакцине, но в украинской частной клинике прививку ею делать не буду, – рассказывает Андрей. – Когда это будет возможно, закажу контейнер с препаратом напрямую из США, Бельгии или Германии. Сам встречу в "Борисполе" и буду уверен в условиях перевозки. Пусть это будет стоить дороже, зато не придется рисковать жизнью и здоровьем.
Не только украинские медики отказываются вакцинироваться. По результатам, проведенного в Германии в ноябре опроса, показатель готовности медработников делать прививки составил 3,98 пункта – по семибалльной шкале.
Сообщения об отказе медиков, соцработников и пожарных вакцинироваться поступают из Франции, Австрии, США. Среди причин, которые называют иностранные медики, – опасения по поводу долгосрочных побочных эффектов и недоверие вакцинам, не прошедшим все фазы клинических испытаний.
Медсестра из берлинской клиники Bethel Вивьен Кохман рассказала Deutsche Welle о своих причинах отказа от вакцинации:
– Я очень осторожно к этому отношусь, – сказала она. – Немного опасаюсь, что эта вакцина еще новая, и я не могу быть уверенной в ней на 100%. Но это только мое личное мнение.
Чтобы мотивировать людей делать прививки, власти Швеции и Дании вводят цифровые сертификаты вакцинации – такой документ позволит бизнесменам из этих стран свободно перемещаться по миру. Людям, которые сделали прививку, будет проще въехать в Эстонию, Польшу и Румынию. Им не придется сдавать тест на коронавирус и сидеть на карантине. В Евросоюзе спорят о необходимости обязательной вакцинации, но пока такой закон не приняла ни одна европейская страна.
3 марта украинские медики запустили в Facebook флешмоб #ялікарявакцинуюсь в поддержку вакцинации. Его начал терапевт Руслан Буяновский. "Я врач. Я переболел ковидом. Я буду вакцинироваться от COVID-19", – написал он 27 февраля. Сейчас по тегу #ялікарявакцинуюсь – десятки постов врачей, которые пишут о необходимости вакцинации. Участники акции напоминают о том, что это самый эффективный способ борьбы с инфекционными болезнями.
"Вакцинация безопасна. Намного безопасней самого заболевания COVID-19. Да, есть более эффективные препараты. Но вторая волна не будет ждать, пока в Украину дойдет Pfizer... Так что делаем то, что есть в наличии, и будем здоровы! Первая доза Covishield done!" – написала на своей странице семейный врач Наталия Вильнер. Такую же позицию выразили другие врачи. Многие из них сообщили, что переболели коронавирусом, некоторые – несколько раз.
Глава киевского профсоюза медиков Сергей Кубанский уже записался в очередь на вакцинацию в приложении "Дія". Правда, он не медик, а юрист, специализирующийся на медицинском праве, поэтому очередь до него дойдет нескоро.
– Возможно, со временем больше медиков будут вакцинироваться, – рассказывает Кубанский. – Мне кажется показательным пример Александровской больницы. В первый день вакцинации там сделали прививки только два сотрудника. За сутки с ними ничего не случилось, побочных реакций не было, и остальные тоже начали прививаться.
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