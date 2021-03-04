62% медиков не собираются вакцинироваться от COVID-19. Такие данные перед началом вакцинации озвучил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Liga.net рассказывает, почему врачи отказываются от прививок, и чему они не доверяют больше – индийской вакцине Covishield или украинской системе здравоохранения?

Надежда работает терапевтом в одной из амбулаторий Запорожья. На прошлой неделе руководство предложило ей и другим врачам и медсестрам сделать прививку от коронавируса. Надежда отказалась.

– В нашей амбулатории работают около 40 человек медицинского персонала. Отказались все, – говорит она.

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. На первом этапе делают прививки медикам, людям, которые живут в интернатах и домах престарелых, а также персоналу этих учреждений, участникам Операции объединенных сил (ООС). По состоянию на 4 марта первую дозу вакцины получили 9 568 лиц.

Отказ медиков делать прививки – не редкость. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, только 38% медработников готовы сделать себе прививку от коронавируса во время первого этапа вакцинации. Ляшко сообщил об этом на брифинге 23 февраля – в день, когда Украина получила первую партию вакцины Covishield. Она изготовлена в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

СПРАВКА



Вакцина CoviShield (напугавшая часть украинских медиков) от Serum Institute of India является производной вакцины от британско-шведской компании Oxford-AstraZeneсa.



Препарат получил разрешение на использование в условиях чрезвычайной ситуации от Всемирной организации здравоохранения. Результаты четырех клинических исследований в Великобритании, Бразилии и Южной Африке показали, что вакцина эффективна и безопасна в предупреждении COVID-19 у людей 18+ лет.



Данный медпрепарат закупает не только Украина, но и другие страны, в частности, Канада. Узнать о пользе, побочных эффектах и исследованиях вакцины CoviShield можно Вакцина CoviShield (напугавшая часть украинских медиков) от Serum Institute of India является производной вакцины от британско-шведской компании Oxford-AstraZeneсa.Препарат получил разрешение на использование в условиях чрезвычайной ситуации от Всемирной организации здравоохранения. Результаты четырех клинических исследований в Великобритании, Бразилии и Южной Африке показали, что вакцина эффективна и безопасна в предупреждении COVID-19 у людей 18+ лет.Данный медпрепарат закупает не только Украина, но и другие страны, в частности, Канада. Узнать о пользе, побочных эффектах и исследованиях вакцины CoviShield можно тут

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Надежда из Запорожья и ее коллеги не хотят вакцинироваться по нескольким причинам:

– К вакцинам из Индии у нас доверия нет, – рассказывает врач. – Даже если предположить, что эта вакцина нормальная, то каждому человеку нужно сделать две прививки с интервалом от четырех до 12 недель. Где гарантия, что если я сделаю себе первую прививку, эта же вакцина будет доступна через 12 недель? Другим препаратом делать второй укол нельзя.

5% врачей скорой хотят сделать прививки

Врач Андрей из Киева уверен, что делать прививки Covishield собираются намного меньше, чем 38% медиков. Из 140 человек, работающих в его отделении, вакцинироваться планируют только семь, то есть 5%. Андрей тоже не намерен делать прививку.

– Индия – очень коррумпированная в плане фармакологии страна, – объясняет свою позицию врач. – Мы не знаем, что за вакцина к нам приехала. Но главное – как ее перевозят и хранят уже в Украине. Понятно, что в документах написано, что препарат везут с соблюдением всех условий (как минимум – температурный режим). Но людям вводят не документы, а вакцину. Зная нашу здравоохранительную систему, я не удивлюсь, если ночью в "Борисполе" вакцины грузят в "Газели" и развозят по больницам без учета температурного режима.

Андрей уверен, что вакцинация нужна, тем более, с конца февраля в Украине снова всплеск заболеваемости коронавирусом. Но перед этим, по его словам, пациенты должны проходить обследования у эпидемиологов и инфекционистов.

– Семейные врачи должны давать направления к этим специалистам. Но у нас их мало, – говорит Андрей. – Иначе мы будем вакцинировать людей, которые уже переболели, а у них есть естественный иммунитет.

Побочные реакции и разные штаммы

Врач медицины неотложных состояний Киевской скорой помощи Виталий Машков тоже не планирует вакцинироваться Covishield. Среди причин – недоверие к индийской вакцине, которая только проходит третью фазу клинических испытаний:

– В Индии вообще проблемы с контролем над производством медикаментов, а мне не хочется, чтобы новый препарат испытывали на мне. К тому же, под вопросом эффективность вакцинации. Есть несколько штаммов коронавируса, и даже если привиться от одного-двух, можно заболеть другим, – считает Машков.

Еще одна причина – людей, которые уже прошли вакцинацию, слишком мало. Поэтому врач опасается неожиданных побочных реакций.

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Андрей из Киева и Надежда из Запорожья собираются прививаться вакциной Pfizer – когда это будет возможно.

– Я уверен в этой вакцине, но в украинской частной клинике прививку ею делать не буду, – рассказывает Андрей. – Когда это будет возможно, закажу контейнер с препаратом напрямую из США, Бельгии или Германии. Сам встречу в "Борисполе" и буду уверен в условиях перевозки. Пусть это будет стоить дороже, зато не придется рисковать жизнью и здоровьем.

Что происходит в мире

Не только украинские медики отказываются вакцинироваться. По результатам, проведенного в Германии в ноябре опроса, показатель готовности медработников делать прививки составил 3,98 пункта – по семибалльной шкале.

Сообщения об отказе медиков, соцработников и пожарных вакцинироваться поступают из Франции, Австрии, США. Среди причин, которые называют иностранные медики, – опасения по поводу долгосрочных побочных эффектов и недоверие вакцинам, не прошедшим все фазы клинических испытаний.

Медсестра из берлинской клиники Bethel Вивьен Кохман рассказала Deutsche Welle о своих причинах отказа от вакцинации:

– Я очень осторожно к этому отношусь, – сказала она. – Немного опасаюсь, что эта вакцина еще новая, и я не могу быть уверенной в ней на 100%. Но это только мое личное мнение.

Чтобы мотивировать людей делать прививки, власти Швеции и Дании вводят цифровые сертификаты вакцинации – такой документ позволит бизнесменам из этих стран свободно перемещаться по миру. Людям, которые сделали прививку, будет проще въехать в Эстонию, Польшу и Румынию. Им не придется сдавать тест на коронавирус и сидеть на карантине. В Евросоюзе спорят о необходимости обязательной вакцинации, но пока такой закон не приняла ни одна европейская страна.

Флешмоб врачей за вакцинацию

3 марта украинские медики запустили в Facebook флешмоб #ялікарявакцинуюсь в поддержку вакцинации. Его начал терапевт Руслан Буяновский. "Я врач. Я переболел ковидом. Я буду вакцинироваться от COVID-19", – написал он 27 февраля. Сейчас по тегу #ялікарявакцинуюсь – десятки постов врачей, которые пишут о необходимости вакцинации. Участники акции напоминают о том, что это самый эффективный способ борьбы с инфекционными болезнями.

"Вакцинация безопасна. Намного безопасней самого заболевания COVID-19. Да, есть более эффективные препараты. Но вторая волна не будет ждать, пока в Украину дойдет Pfizer... Так что делаем то, что есть в наличии, и будем здоровы! Первая доза Covishield done!" – написала на своей странице семейный врач Наталия Вильнер. Такую же позицию выразили другие врачи. Многие из них сообщили, что переболели коронавирусом, некоторые – несколько раз.

Глава киевского профсоюза медиков Сергей Кубанский уже записался в очередь на вакцинацию в приложении "Дія". Правда, он не медик, а юрист, специализирующийся на медицинском праве, поэтому очередь до него дойдет нескоро.

– Возможно, со временем больше медиков будут вакцинироваться, – рассказывает Кубанский. – Мне кажется показательным пример Александровской больницы. В первый день вакцинации там сделали прививки только два сотрудника. За сутки с ними ничего не случилось, побочных реакций не было, и остальные тоже начали прививаться.

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