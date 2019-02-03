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03.02.2019, 18:54
Сенсорный прицел, флот роботов, смарт-протез: новости технологий

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

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Сенсорный прицел

Фото: Sensight

Электронный прицел SSR400 с тачскрином и баллистическим калькулятором для гражданского длинноствольного стрелкового оружия сделала израильская компания Sensight. 

Прицел с сенсорным экраном и баллистическим калькулятором для расчета траектории полета пули оснащен двумя камерами в передней части - для работы в разных условиях освещения. Изображение с камер выводится на экран устройства, где на него накладывается прицельная марка и информация о кратности используемого приближения (от 1,3 до 20).

Сенсорный прицел, флот роботов, смарт-протез: новости технологий

С помощью тачскрина можно изменять яркость подсветки и кратность увеличения, кроме того на него выводятся кнопки управления видео- и фотосъемкой. SSR400 может вести видеозапись с частотой 60 кадров в секунду с разрешением 1080p.

В работе баллистического калькулятора используется гироскоп - указав дальность до цели, можно рассчитать траекторию полета пули. 

Также есть GPS-модуль, координаты сохраняются в памяти при фото- или видеосъемке. Для связи со смартфоном и компьютером встроены Wi-Fi-модуль и USB-порт.

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: оружие, технологии, винтовка, корабли, роботы, протез
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