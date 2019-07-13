Шлем истребителя, роботы NASA, виброжилет: новости технологий

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Шлем для летчика-истребителя

Фото: BAE Systems

Компания BAE Systems обнародовала видеоролик, в котором показала и рассказала подробности о новейшем шлема Striker II HMD. Об этом сообщает Defence Blog.

Модель создана на базе шлема Striker HMD, который давно и успешно используют летчики на истребителях Typhoon и Gripen.

Striker II HMD оборудован прибором ночного видения нового поколения, его наушники транслируют объемный звук, установлена усовершенствованная система слежения за целями. Набор встроенных камер позволяет пилоту смотреть как бы сквозь собственный истребитель.

При этом Striker II HMD, по сравнению с подобными шлемами, не очень тяжелый, и это делает его еще более удобным для летчика.