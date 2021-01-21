В прошлом году медработникам, которые переболели коронавирусом, начали выплачивать компенсации. Но получить их могут только те, кто заразился на работе во время оказания помощи пациенту. А это еще нужно доказать.

По каждому случаю проводит расследование специальная комиссия. Оно должно длиться 10-15 дней, но на практике затягивается на месяцы. Все это время медики не получают даже больничные.

Как проходят эти расследования, почему они длятся месяцами и сколько украинских медработников уже получили выплаты за профессиональное заболевание, разобралась Liga.net.

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Летом от коронавируса умер заведующий хирургическим отделением в черкасской больнице Олег Гайда. Комиссия по расследованию острых профессиональных заболеваний пришла к выводу, что он заразился на работе. Это значит, что семье умершего должны заплатить компенсацию – около 1,6 млн грн. С тех пор прошло уже полгода, но денег родственники Гайды так и не получили.

Еще летом, перед второй волной коронавируса и пиком заболеваемости в Украине, Кабмин назначил компенсации для работников здравоохранения, которые инфицируются COVID-19 на работе. Это около 1,6 млн грн семьям погибших от болезни, и больше 650 000 грн – тем, кто переболел и получил инвалидность.

Порядок проведения эпидемиологических расследований в Украине не прописан, сроки не оговорены

Претендовать на компенсации могут только медики, которые заразились от пациентов во время оказания помощи. Если медсестра подхватила COVID-19 от коллеги, это не считается профессиональным заболеванием. Деньги на компенсации выделили из Фонда борьбы с COVID-19 – 233,3 млн грн. Но по факту медикам не платят даже больничные.

Кладбище докторов

Диагноз "коронавирус" в Украине был подтвержден у 54 808 медицинских работников (данные Профсоюза работников здравоохранения). Это порядка 20% всех медиков страны. 8486 болели в тяжелой форме и лежали в больнице. 481 – умерли. Это примерно 2% от общего количества умерших от коронавируса в Украине. Для сравнения, в Италии в первую волну эта доля была 0,65%, в США — 0,48%, в Иране — 1,59%.

Фонд социального страхования в ответе на запрос Liga.net сообщил, что одноразовые компенсации получили 36 семей умерших от коронавируса медицинских работников (то есть 7,5% от количества умерших) и девять медиков, которым установили инвалидность после COVID-19.

В Киеве, по данным городского профсоюза сотрудников охраны здоровья, с начала эпидемии погибли 22 медика, выплаты получила всего одна семья. Инвалидность в столице установили только одному врачу, перенесшему коронавирус.

Всего в Украине одноразовые и ежемесячные выплаты на разные суммы получили около 800 медработников или их семей. По словам главного технического инспектора по труду Профсоюза работников здравоохранения Владимира Фесана, сюда входят не только компенсации, но и больничные. То есть 800 медиков получили хоть что-то.

90 страниц справок

Чтобы получить больничные и компенсацию за профзаболевание, нужно пройти длинную бюрократическую процедуру. И далеко не факт, что даже после этого медработники получат обещанные деньги.

Происходит это так. Когда медик заболевает коронавирусом, в его медучреждении должны создать комиссию, провести расследование и выяснить, заразился он на работе или нет. Это обязательно во всех случаях – и если медработник переболел в легкой форме и вышел на работу, и если он получил осложнения и инвалидность, и если умер.

Расследования, согласно законодательству, должны длиться 10-15 дней. Но на практике они растягиваются на месяцы – процедура сложная и не до конца прописанная. Например, из 4202 медиков, которые заболели коронавирусом в Киеве в 2020 году, расследования успели провести только по 725-ти случаям.

Для расследования одного случая комиссии нужно собрать около 36 справок – это от 50 до 90 страниц формата А4. Сюда входят выписки о том, что сотрудник проходил медосмотр, сертификаты на средства индивидуальной защиты, которые есть в больнице, показания заболевшего о том, где он мог заразиться, его коллег и многое другое.

Самое сложное в сборе документов – получить заключения эпидемиолога и профпатолога. На это и уходит больше всего времени. Эпидемиолог должен провести эпидемиологическое расследование, определить время и место заражения.

Ему нужно приехать в больницу, где работает заболевший, проверить, были ли у него средства защиты (как минимум – сертифицированные маски и перчатки), проводится ли в отделении дезинфекция. Потом – поехать к нему домой и узнать, болел ли кто-то в семье. Дальше – сопоставить факты. Например, если медсестра ставила капельницы больным с коронавирусом, могла заразиться от них.

Порядок проведения эпидемиологических расследований в Украине не прописан, сроки не оговорены. Эпидемиологов в каждой области – около десяти. Во время пандемии они загружены работой, поэтому ждать результатов одного расследования иногда приходится больше месяца. Но без него комиссия не может вынести вердикт.

Но даже когда комиссия приходит к выводу, что медик заразился на работе, деньги выплачивают не всегда

После выводов эпидемиолога комиссии нужны справки инфекциониста и профпатолога. Последних в каждой области – один-два, а заключения они дают платно. Одна справка стоит от 84 до 199 грн. В бюджетах больниц деньги на это не заложены.

Когда все документы готовы и комиссия их изучила, она выносит решение большинством голосов – связано заражение медика с его работой или нет.

А как же больничные

Больничные тоже платят только после завершения расследования. Если сотрудник заразился не на работе, получает больничные в зависимости от стажа – от 60% до 100% оклада. Если на работе – ему в любом случае выплачивают 100% больничных, а при необходимости – еще и оплачивают реабилитацию и медикаменты.

При зарплате врача в 9000 грн заболеть коронавирусом даже в легкой форме и лечиться за свои деньги – испытание. Естественно, медики хотят побыстрее получить хоть какие-то деньги. Поэтому, как нам рассказали в Киевском городском профсоюзе сотрудников охраны здоровья, многие пишут объяснительные – мол, заразились в быту. Так им не приходится ждать больничных несколько месяцев, но они отказываются от выплат из-за профзаболевания. В долгосрочной перспективе это может сыграть злую шутку: если через некоторое время у врача начнутся осложнения после коронавируса, никакую компенсацию он уже не получит.

Но даже когда комиссия приходит к выводу, что медик заразился на работе, деньги выплачивают не всегда. Например, в случае с Олегом Гайдой это признавали две разные комиссии, но оба раза Фонд социального страхования не соглашался с их решением. Сейчас Фонд судится с сыном врача, чтобы не выплачивать деньги.

P.S. Брат Олега Гайды – военный хирург, полковник Иван Гайда умер от коронавируса на две недели раньше брата. Его семья тоже до сих пор не получила компенсацию.

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