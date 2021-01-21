В прошлом году медработникам, которые переболели коронавирусом, начали выплачивать компенсации. Но получить их могут только те, кто заразился на работе во время оказания помощи пациенту. А это еще нужно доказать.
По каждому случаю проводит расследование специальная комиссия. Оно должно длиться 10-15 дней, но на практике затягивается на месяцы. Все это время медики не получают даже больничные.
Как проходят эти расследования, почему они длятся месяцами и сколько украинских медработников уже получили выплаты за профессиональное заболевание, разобралась Liga.net.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Летом от коронавируса умер заведующий хирургическим отделением в черкасской больнице Олег Гайда. Комиссия по расследованию острых профессиональных заболеваний пришла к выводу, что он заразился на работе. Это значит, что семье умершего должны заплатить компенсацию – около 1,6 млн грн. С тех пор прошло уже полгода, но денег родственники Гайды так и не получили.
Еще летом, перед второй волной коронавируса и пиком заболеваемости в Украине, Кабмин назначил компенсации для работников здравоохранения, которые инфицируются COVID-19 на работе. Это около 1,6 млн грн семьям погибших от болезни, и больше 650 000 грн – тем, кто переболел и получил инвалидность.
Претендовать на компенсации могут только медики, которые заразились от пациентов во время оказания помощи. Если медсестра подхватила COVID-19 от коллеги, это не считается профессиональным заболеванием. Деньги на компенсации выделили из Фонда борьбы с COVID-19 – 233,3 млн грн. Но по факту медикам не платят даже больничные.
Диагноз "коронавирус" в Украине был подтвержден у 54 808 медицинских работников (данные Профсоюза работников здравоохранения). Это порядка 20% всех медиков страны. 8486 болели в тяжелой форме и лежали в больнице. 481 – умерли. Это примерно 2% от общего количества умерших от коронавируса в Украине. Для сравнения, в Италии в первую волну эта доля была 0,65%, в США — 0,48%, в Иране — 1,59%.
Фонд социального страхования в ответе на запрос Liga.net сообщил, что одноразовые компенсации получили 36 семей умерших от коронавируса медицинских работников (то есть 7,5% от количества умерших) и девять медиков, которым установили инвалидность после COVID-19.
В Киеве, по данным городского профсоюза сотрудников охраны здоровья, с начала эпидемии погибли 22 медика, выплаты получила всего одна семья. Инвалидность в столице установили только одному врачу, перенесшему коронавирус.
Всего в Украине одноразовые и ежемесячные выплаты на разные суммы получили около 800 медработников или их семей. По словам главного технического инспектора по труду Профсоюза работников здравоохранения Владимира Фесана, сюда входят не только компенсации, но и больничные. То есть 800 медиков получили хоть что-то.
Чтобы получить больничные и компенсацию за профзаболевание, нужно пройти длинную бюрократическую процедуру. И далеко не факт, что даже после этого медработники получат обещанные деньги.
Происходит это так. Когда медик заболевает коронавирусом, в его медучреждении должны создать комиссию, провести расследование и выяснить, заразился он на работе или нет. Это обязательно во всех случаях – и если медработник переболел в легкой форме и вышел на работу, и если он получил осложнения и инвалидность, и если умер.
Расследования, согласно законодательству, должны длиться 10-15 дней. Но на практике они растягиваются на месяцы – процедура сложная и не до конца прописанная. Например, из 4202 медиков, которые заболели коронавирусом в Киеве в 2020 году, расследования успели провести только по 725-ти случаям.
Для расследования одного случая комиссии нужно собрать около 36 справок – это от 50 до 90 страниц формата А4. Сюда входят выписки о том, что сотрудник проходил медосмотр, сертификаты на средства индивидуальной защиты, которые есть в больнице, показания заболевшего о том, где он мог заразиться, его коллег и многое другое.
Самое сложное в сборе документов – получить заключения эпидемиолога и профпатолога. На это и уходит больше всего времени. Эпидемиолог должен провести эпидемиологическое расследование, определить время и место заражения.
Ему нужно приехать в больницу, где работает заболевший, проверить, были ли у него средства защиты (как минимум – сертифицированные маски и перчатки), проводится ли в отделении дезинфекция. Потом – поехать к нему домой и узнать, болел ли кто-то в семье. Дальше – сопоставить факты. Например, если медсестра ставила капельницы больным с коронавирусом, могла заразиться от них.
Порядок проведения эпидемиологических расследований в Украине не прописан, сроки не оговорены. Эпидемиологов в каждой области – около десяти. Во время пандемии они загружены работой, поэтому ждать результатов одного расследования иногда приходится больше месяца. Но без него комиссия не может вынести вердикт.
После выводов эпидемиолога комиссии нужны справки инфекциониста и профпатолога. Последних в каждой области – один-два, а заключения они дают платно. Одна справка стоит от 84 до 199 грн. В бюджетах больниц деньги на это не заложены.
Когда все документы готовы и комиссия их изучила, она выносит решение большинством голосов – связано заражение медика с его работой или нет.
Больничные тоже платят только после завершения расследования. Если сотрудник заразился не на работе, получает больничные в зависимости от стажа – от 60% до 100% оклада. Если на работе – ему в любом случае выплачивают 100% больничных, а при необходимости – еще и оплачивают реабилитацию и медикаменты.
При зарплате врача в 9000 грн заболеть коронавирусом даже в легкой форме и лечиться за свои деньги – испытание. Естественно, медики хотят побыстрее получить хоть какие-то деньги. Поэтому, как нам рассказали в Киевском городском профсоюзе сотрудников охраны здоровья, многие пишут объяснительные – мол, заразились в быту. Так им не приходится ждать больничных несколько месяцев, но они отказываются от выплат из-за профзаболевания. В долгосрочной перспективе это может сыграть злую шутку: если через некоторое время у врача начнутся осложнения после коронавируса, никакую компенсацию он уже не получит.
Но даже когда комиссия приходит к выводу, что медик заразился на работе, деньги выплачивают не всегда. Например, в случае с Олегом Гайдой это признавали две разные комиссии, но оба раза Фонд социального страхования не соглашался с их решением. Сейчас Фонд судится с сыном врача, чтобы не выплачивать деньги.
P.S. Брат Олега Гайды – военный хирург, полковник Иван Гайда умер от коронавируса на две недели раньше брата. Его семья тоже до сих пор не получила компенсацию.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Комментарии