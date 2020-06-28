Мы составили тест на основе пробного ВНО 2020

25 июня началась основная сессия Внешнего независимого оценивания. Начали с математики, следующим предметом, 30 июня, будет украинский язык и литература.

Тестирования должны пройти более 300 000 участников. Но так как нынешних одиннадцатиклассников освободили от обязательного ВНО для получения школьного аттестата, на пункты тестирования могут прийти на 20-30% меньше людей, чем должны.

На ВНО по математике, по данным Украинского центра оценивания качества образования, пришли 81, 79% зарегистрированных участников, а именно - 152 180.

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В этом году из-за пандемии тестирования будет отличаться: участникам измеряют температуру на входе, не пускают тех, у кого она выше 37,2 и у кого кашель, насморк и другие признаки респираторных заболеваний (таких участников отправят на дополнительную сессию). На тестирование по математике не пропустили 83 участника, в 30 обнаружили признаки острых респираторных заболеваний.

Всем участникам также выдают маски, и в них они должны сидеть в течение всего тестирования.

LIGA.net предлагает вам тоже почувствовать себя участниками ВНО и ответить на 10 вопросов по украинскому языку. Оно будет уже через два дня.

Мы выбрали вопросы из пробного ВНО-2020. Задания, которые требуют больше времени на обработку, не включали. Не учитывали также вопросов по украинской литературе, ведь, чтобы на них правильно ответить, следует хорошо помнить материал.

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