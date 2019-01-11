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11.01.2019, 23:10

Согласие на секс. Что это такое и зачем

Согласие на секс. Что это такое и зачем - Фото
Фото: pixabay.com

Изменения в УПК вступили в силу: теперь перед сексом необходимо однозначное согласие партнера, а подать в суд можно даже за неудачный флирт

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С сегодняшнего дня в силу вступили изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые уточняют и дополняют понятия, в том числе, изнасилования и сексуального насилия. Закон был принят, чтобы выполнить конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия по отношению к женщинам. За что теперь можно подавать в суд, что считается насилием, о чем в тексте закона не сказано и что об этом думают супружеские пары – в материале LIGA.net.

Изнасилование, насилие и добровольное согласие 

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Теперь в УПК указано, что изнасилование – это "действия сексуального характера, связанные с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого человека с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего". 

Срок за изнасилование – от 3 до 5 лет. За повторное изнасилование, изнасилование в браке или беременной – лишение свободы от 5 до 10 лет. За групповое изнасилование или изнасилование несовершеннолетнего – от 7 до 12 лет. За секс с подростком до 14 лет, независимо от согласия – от 8 до 15 лет.

Согласно новым нормам УПК, понятие "насильственное удовлетворение половой страсти неестественным путем" заменено на "сексуальное насилие". Таковым считаются любые насильственные действия сексуального характера, не связанные с проникновением в тело другого человека. За это – лишение свободы до пяти лет.

Наказание (штраф) предусмотрено за насилие по отношению к супругу/супруге или же подчиненным на работе. Если насильник (муж/жена/босс) угрожают уничтожением, повреждением имущества или разглашением "позорной" информации – за это предусмотрен срок до трех лет.

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Так что изменилось?

Раньше изнасилованием считалось только грубое физическое насилие, угрозы и беспомощное положение, а подавая в суд, потерпевшему нужно было доказать, что секс был насильственным, а жертва оказывала сопротивление. Теперь – необходимо предварительное согласие не только для секса, но и для других действий "сексуального характера". Нет согласия - можно подавать в суд.

Юристы также отмечают, что изнасилование со стороны женщины – не может считаться изнасилованием, поскольку не обязательно при этом будет "проникновение в тело другого человека". Кроме того, в тексте закона не указано, считается ли, например, поцелуй без согласия – изнасилованием, а также в какой именно форме должно быть дано или зафиксировано "добровольное согласие". Если же согласие было дано в устной форме, то на суде это будет словом жертвы против слова насильника.

В законе также не расшифровано отдельно понятие "согласие": если женщина или мужчина не дают вербального согласия, однако не сопротивляются и подают знаки языком тела, это тоже впоследствии можно интерпретировать как изнасилование. Как вывод: перед половым актом партнерам необходимо поговорить и удостовериться в добровольном согласии, а еще лучше - зафиксировать каким-либо способом это согласие во избежание иска.

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А если в браке?

В УПК идет речь, в том числе, и о сексе в браке: муж и жена тоже должны давать согласие, а его отсутствие может интерпретироваться как изнасилование. 

"Это выглядит, как очередное творение наших депутатов из-под палки для Евросоюза и невозможное на практике", - считает супружеская пара Роксолана и Дмитрий Польцы. "Принципы правильные и актуальные для нашей страны, но из-за многих недочетов, ну это чисто мое мнение, все это будет трудно применимо в реальной жизни. Из плюсов, возможно, изменения помогут, пускай и на эмоциональном уровне, некоторым женщинам перестать бояться и хоть каким-то образом защищать себя, в том числе, и замужним женщинам", - говорит Роксолана. 

"В соцсетях только ленивые не троллили новый закон и не препарировали его в самых несуразных контекстах. Карикатуры с парами, оформляющими добровольное на секс, думаю, многие видели. И анекдоты тоже читали", - отмечает Валерия Васильева, которая замужем 6 лет.

"На самом деле, смешного в законе мало. Смешным он может показаться только тем, кто никогда не становился жертвой насилия или маниакального "флирта". Как показал флешмоб #янебоюсьсказать двухлетней давности, масштаб проблемы на самом не ограничивается уголовными сводками", - сказала она, добавив, что большинство жертв никогда и никому не рассказывают, что с ними произошло в темном подъезде или на пустой улице, потому что в полиции как минимум не услышат и проигнорируют, а как максимум - еще и упрекнут за "неправильный" внешний вид.

"Потому что анальное или оральное изнасилование фактически называлось не изнасилованием, а "удовлетворением половой страсти неестественным путем" (это вообще как?) Потому что в семье изнасилование тоже невозможно, это - исполнение супружеских обязанностей", - говорит Валерия. По мнению девушки, этот закон - "не только и не столько о сексе, он - о насилии и не надо перевирать". "Для здоровых отношений закон ничего не изменит. Занимается пара сексом в классической позе или практикует BDSM, встретились они для серьезных отношений или на одну ночь - главное, чтобы это было по обоюдному согласию. Потому что нет - означает именно нет, а не "потом, может быть, если захочешь", - считает она.

Екатерина Лященко
специальный корреспондент Liga.net
Екатерина Лященко
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Теги: изнасилование, сексуальное насилие, закон о сексе, изменения в упк
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