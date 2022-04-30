Спасти рядового котика. Как животные помогают людям оставаться людьми во время войны

В середине марта весь мир облетело фото девушки, спасшей из Ирпеня 15 собак с инвалидностью, пять кошек, хамелеона, черепаху и паука. На знаменитом фото украинка Анастасия Тихая держит поводки с собаками на колясках. Девушка и ее муж вели животных пешком через весь город, перешли через мост и только там сели в машину.

Многие жители Ирпеня и других городов и сел Киевской области поступали так же – первым делом хватали животных и уже с ними отправлялись в эвакуацию. Но были и те, кто по разным причинам оставил питомцев. Кто-то думал, что вернется через пару дней, кто-то садился в автобус прямо возле укрытия, без возможности зайти домой, а кто-то, как рассказывают волонтеры, просто решил, что лучше возьмет с собой больше вещей, чем собаку.

LIGA.net поговорила с людьми, которые спасали покинутых животных в Киевской области, и узнала, что заставляло их делать это под обстрелами, и что они узнали о людях во время войны.

КАК СЦЕНАРИСТКА И ПРОДЮСЕР СТАЛИ ЗООЗАЩИТНИКАМИ

3 марта 21-летней Марии Ерохиной позвонил по телефону знакомый – Дмитрий Ревенюк. Рассказал, что спас из закрытой квартиры соседскую кошку и спросил, есть ли у Марии несколько свободных часов в день, чтобы помогать спасать животных и дальше. Ведь после первой кошки заявки стали сыпаться десятками, если не сотнями. Девушка согласилась, и это стало началом организации "Зоопатруль", а еще новым этапом в жизни молодых людей. Мария учится на режиссера-сценариста и до войны работала по специальности, Дмитрий – продюсер. Теперь оба они помогают животным.

В начале марта у организации было три патруля, в каждом – по два-три человека. Они выезжали по заявкам от хозяев – накормить животное через форточку или сделать дыру в стене и кормить через нее. С течением времени появились заявки на спасение животных из закрытых квартир. Тогда волонтеры стали просить пересылать ключи по почте или с согласия хозяев менять сердцевины в замках и открывать двери. Хозяев при этом просят присутствовать по видеосвязи.

"В первые дни я уделяла все свое время координации "Зоопатруля", – рассказывает Мария. – Просыпалась в восемь утра и засыпала в четыре ночи – принимала заявки, распределяла их, делала таблички. Потом подключила подругу, а еще позже – начала искать в волонтерских чатах людей нам в команду. Так нашлись те, кто теперь ведет соцсети, занимается организационными вопросами, координацией".

Хозяева оставляют заявки на спасение животных по телефону, во всех мессенджерах и через гугл-форму. Бывают случаи, когда люди пытались уехать вместе с животными, но те в последний момент сбежали, испугавшись взрывов рядом. Но есть и те, кто бросил животных, уехал и даже не пытался узнать их судьбу и спасти.

"Иногда заявки на спасение поступали от соседей, – рассказывает Мария. – Мы спасали такое животное, потом писали об этом пост, и нам начинали писать хозяева с обвинениями, что мы украли их кота, и требованиями немедленно вернуть. Но где эти хозяева были, когда животное 40 дней сидело закрытым в доме? Даже когда за ним уже можно было приехать".

В "Зоопатруле", к сожалению, были случаи, когда закрытое в квартире животное не выживало. Так случилось с двумя кошками и одним попугаем. Еще одного щенка удалось вывезти, но он умер от болезни позже.

Всех спасенных животных "Зоопатруль" сначала отвозит к ветеринару, потом они остаются в стационаре или на передержках, а волонтеры в это время решают, возвращать ли собаку или кота предыдущему владельцу, или искать новый дом. В каждом случае, говорит Мария, приходится проводить целое расследование – волонтеры расспрашивают хозяев, что случилось, почему оставили животное, расспрашивают соседей и собирают максимум информации о семье и ситуации, в которой она оказалась.

"Если у людей на самом деле не было другого выбора, кроме оставить животное, мы отдаем его им, – говорит Мария. – Но если у них было много возможностей забрать животное или хотя бы попросить кого-то ухаживать, то это спорный вопрос. Есть много заинтересованных людей, которые хотят взять животных себе".

СПАСАЛИ СОБАК ПОД ОБСТРЕЛАМИ

25-летняя Анастасия Тришкина помогает находить дома бездомным собакам уже два года. Все началось с сообщения от подруги. Она нашла возле дома щенков и предложила вместе поискать для них семьи. Настя согласилась. Написала несколько постов, пофотографировала собак, связалась с приютами, чтобы узнать алгоритм действий. Не заметила, как всех щенков разобрали, а сама она втянулась – начала помогать другим волонтерам делать посты о собаках и котах, а потом – брать животных с улицы, устраивать их на передержки и искать постоянный дом. Так появилось стабильно работающее волонтерское объединение dogs_adopt_kyiv. С началом войны эта стабильность, как и у всех, сломалась.

"На 24 февраля у нас, как всегда, были животные на передержках, мы искали им дом, – рассказывает Настя. – В один день стало понятно, что эта схема больше не работает, надо решать судьбу собак здесь и сейчас. Но нам повезло: никто не позвонил мне и не попросил забрать животное. Все, кто ехал из Киева, взяли их с собой. Собак, которые были у нас в приюте, мы сразу эвакуировали. Связались с организациями за рубежом и девять собак поехали в Португалию, четыре – в Испанию, около – 15 в Польшу. Некоторым из них уже нашли семьи в этих странах.

В первые недели войны на инстаграм-страницу dogs_adopt_kyiv начали писать люди, которые выехали из Киевской области и не смогли увезти с собой животных. Настя рассказывает: кто-то был в укрытии и эвакуировался автобусом прямо оттуда, без возможности зайти домой за кошкой. Кто-то думал, что едет на пару дней, оставил корм и воду. А кто-то просто не посчитал нужным брать с собой животных. Настя не знала, как им помочь.

"Эти запросы поступали какое-то время, а потом я познакомилась с девушкой, которая вместе со своим отцом и мужем эвакуировали людей из Ирпеня, – рассказывает Настя. – Мы скооперировались, и они начали вывозить оттуда животных. Когда в Ирпене было горячо, они вывозили где-то пять животных в день, а всего заявок было около 1000. В Ирпене тогда были оккупированные, не оккупированные улицы и те, что под вопросом. Наши волонтеры ездили даже по тем, что под вопросом, если заявка была по такому адресу".

Чтобы спасать животных из закрытых квартир, приходилось искать разные пути. Кто-то из хозяев мог переслать ключи, кто-то соглашался взломать замок, где-то можно было разбить окно, а где-то сделать дыру в стене.

"Бывало, что хозяева говорили: "Ломайте двери, мы согласны", мы приезжали, а двери уже открыты – в квартире побывали мародеры, – рассказывает Настя. – А было такое, что в нашего волонтера стрелял снайпер. Пуля не попала в него, но зацепила над глазом. Даже после этого он продолжил ездить и спасать людей и животных".

Волонтеры спасли из закрытых квартир несколько сотен животных. С одной поездки могли привезти 20 кошек – брали всех, кого видели. Бывало даже такое, что местные звонили по телефону и просили: "Верните наших кошек. Они не беспризорные. Просто гуляли на улице". Забирать собак было сложнее – в Ирпене оказалось много овчарок, и больше двух-трех за раз вывезти сложно.

"Дима, наш волонтер, мог по несколько дней приходить к одной собаке, если та была агрессивна и нужно было наладить контакт, – рассказывает Настя. – Если совсем не получалось подружиться, мы писали владельцам, что привезем их безопасным маршрутом, чтобы они могли забрать животное. Если и это было невозможно, оставляли еду и воду Случаи бывали разные. Помню квартиру, где были закрыты пять такс и кошка. Они голодали несколько недель, а все это время в квартире был мешок корма, но хозяйка не открыла его перед тем, как уйти".

Те таксы и кот выжили. Но, к сожалению, были и те, кто умер. Настя вспоминает квартиру, где три недели сами жили собака и две кошки. Когда приехали волонтеры, собака была очень худой и даже не могла сама ходить, а одна из кошек погибла.

"Около пяти птиц по разным адресам погибли, – рассказывает Настя. – Были три собачки, умершие от голода. Были и животные, которых убили или ранили россияне. В одном дворе жил алабай, и он громко лаял, когда кто-то ходил. Соседи видели, как рашист перекинул руку через забор и пульнул в него. К счастью, соседи остановили кровотечение, а через пару дней Дима эвакуировал их вместе с собакой. Алабай выжил. А был песик, который подорвался на мине. Нас попросили привезти препарат, чтобы он скорее умер и не мучился. Мы полдня искали, кто бы дал нам его под свою ответственность, а когда приехали, пес уже умер".

ГОЛОДНЫЕ И РАНЕНЫЕ

Чуть больше чем через месяц заявки на спасение закрытых в квартирах животных закончились. Многие хозяева вернулись домой, хотя, скорее всего, есть и те, кто не вернулся и не обратился за помощью в спасении своих животных. Но об этом волонтеры могут только догадываться.

Работы в "Зоопатруле" и dogs_adopt_kyiv не уменьшилось. Просто она стала другой. Когда Киевскую область освободили от оккупантов, оказалось, что там осталось много бездомных животных – худых, истощенных и голодных, а часто раненых и больных.

"Сейчас мы ездим в Горенку, Мощун, Гостомель и Ирпень, – рассказывает Настя из dogs_adopt_kyiv. – Забираем раненых и слабых животных, травмированных. Остальным возим корм. Многие животные, которые были во дворах, убежали. А было и такое: мы приехали по просьбе хозяев в один дом, где должны были быть собака и два больших попугая. Зашли – а там российская форма и их разодранный сухпаек. Собаки нет, попугаев тоже, но везде много перьев. И видно, что это перья, которые выщипали птиц. Мы сделали вывод, что их съели".

"Зоопатруль" тоже сейчас ездит по Киевской области, развозит корм, помогает приютам и спасает животных, которым необходима помощь. Всех их везут к врачу, реабилитируют, а потом ищут новые дома.

Волонтеры общественного объединения "Дворняжкам дом" начали ездить и спасать животных в Киевской области, еще когда она была частично оккупирована. За все это время они спасли около 1000 животных, а прямо сейчас на передержке находятся около 70 собак и 40 кошек.

"Ситуации бывают разные, и иногда спасти собаку оказывается непросто, – рассказывает Мария Касьяненко из "Дворняжкам дом". – На днях мы были в Мощуне и узнали, что в одном из подвалов там сидит маламут – большая ездовая собака. Мальчик оказался не дружелюбным, покусал меня, а моей напарнице так прокусил руку, что пришлось ехать зашивать. Но мы смогли отвезти его в клинику – у него проблемы с лапой, сейчас он живет там, а мы ищем его старых хозяев и будем смотреть, стоит ли отдавать им или лучше поискать новых".

У "Дворняжкам дом" есть помещение, где живут собаки, пока им не найдут семью, а на время войны волонтерам дали еще одно небольшое помещение – там сейчас держат кошек. Места мало, забрать всех невозможно, поэтому приходится часто ездить и кормить животных.

"Мощун разбомбили почти полностью. Поэтому людям, которые оставили своих собак во дворе и думали, что скоро вернутся, сейчас некуда возвращаться, – говорит Мария. – Там бегают по улицам не только собаки и кошки, но и свиньи, куры, гуси. Их тоже стараемся спасать. Хорошо, что свиньи едят все, включая собачий корм, а курицы весной сами находят себе червячков. Как-то мы открыли один двор, а там сидят три собаки, вокруг куча трупов кур и гусей, которых они убили, и живые курица с гусем забились в угол, обнимаются и смотрят на нас взглядом: "Боже, спасите". Мы забрали и собак, и птиц. Курицу с гусем отправили в приют для птиц за Бучей".

Некоторых собак, нуждающихся в помощи, почти невозможно поймать. Они напуганы из-за взрывов и выстрелов и либо убегают, либо бросаются на волонтеров. Одну такую собаку Мария не может поймать уже больше недели. Подмешивала ей в корм седативное, но все равно не сработало. Однажды бежала за псом от Горенки до Ирпеня. По дороге он ложился спать под действием успокоительного, но как только девушка приближалась, сразу вскакивал и снова бежал.

Сейчас "Дворняжкам дом" собирает средства на покупку специального аппарата, стреляющего успокоительным – уколы действуют лучше, чем подмешивание в еду и, возможно, так удастся спасти больше животных.

Как и с закрытыми в квартирах животными нет никакого представления о том, сколько их хозяев не обратились за помощью и не вернулись, так и с теми, кого оставили во дворах – неизвестно, сколько собак просто убежали от страха во время обстрелов в леса. Мария из "Дворняжкам дом" рассказывает: среди таких собак есть те, кто спустя время вернулся домой, даже если вместо дома теперь руины. Они лежат на кирпичах и ждут своих людей. Но есть и те, кто не нашел обратную дорогу и потерялся. Сколько их, живы ли они, неизвестно.

Мария старается не думать об этом и просто каждый день ездить по области, кормить тех, кого видит и оставлять корм тем, кто может его найти. Она говорит: "Мы просто делаем то, что можем, не задумываясь о глобальных вещах. Если задуматься, есть риск остановиться и застрять. А это значит, что кто-то из животных умрет, пока мы будем думать".

Самой Марии сложно ответить на вопрос, почему она посвящает все свои дни спасению животных. "Я живу в частном доме, и у меня 17 собак. Все они спят в постели. Думаю, этого достаточно для ответа?" – говорит она.

Для каждого из волонтеров, с которым мы разговаривали, помощь животным стала еще и спасением от войны, способом не сойти с ума и структурировать собственную жизнь.

"В первый месяц войны я не могла работать и вообще нормально жить, – рассказывает Настя из dogs_adopt_kyiv. – У меня была круглосуточная паника. Только благодаря собакам хоть как-то отвлекалась. Пока кому-то позвонишь, что-то куда-то отвезешь, договоришься об эвакуации животных – уже и день пройдет, и воздушные тревоги не так страшны".

Постоянное общение с людьми тоже отвлекало. Но здесь были и приятные, и совсем неприятные сюрпризы.

"По людям, чьих животных мы спасли, распределение где-то 50 на 50: половина очень нам благодарна и хочет сделать что-то хорошее в ответ, а половина высказывает претензии: "Чего вы кота забрали, а переноску нет? Почему не дали нам больше корма?", – рассказывает Настя. – Были такие, кто хотел, чтобы мы привезли животное в определенное время и место, и начинал угрожать своими высокими должностями, если мы опаздывали на пять минут".

Но часть людей стала более чувствительна к животным во время войны. Настя рассказывает, что сейчас многие готовы брать домой собак, у которых раньше почти не было шансов найти семью – больших, обычного окраса, старых, больных.

"Раньше ажиотаж был только вокруг маленьких и породистых собак, а средних и больших было сложно пристроить, – говорит Настя. – Волонтеры писали о них посты, но все равно они могли ждать по полгода. Сейчас берут всех. Достаточно сделать сториз с любыми щенками – и на них уже стоит очередь. Возможно, людям одиноко. А возможно, это потребность делать добрые дела".

Настя склонна оправдывать даже тех, кто прямо говорит: "Собирались в эвакуацию, брали много вещей, собака не влезла в машину". Она думает, что, возможно, сработала паника и внезапность войны. Девушка надеется: если критическая ситуация произойдет во второй раз, люди уже будут знать: первое, что нужно хватать, – не чемодан с одеждой, а родную собаку.

"Мне хотелось бы, чтобы люди стали более сознательными по отношению к животным, – говорит Настя. – И если сейчас кто-то понял, что у него нет импульса первым спасать свою собаку или кота – ну что ж. Лучше честно признать это и не заводить животных. Так будет лучше и хозяевам, и животным, и тем, кто помогает им обоим".

Если у вас есть возможность и желание взять животное в свою семью или на передержку – посмотрите страницы Зоопатруля, dogs_adopt_kyiv и Дворняжкам дом. Хотя сейчас стоят очереди из людей, готовых принять у себя животных, очередь из беспризорных собак и кошек все равно больше.

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