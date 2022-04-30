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Истории | Спасти рядового котика. Как животные помогают людям оставаться людьми во время войны

Цей матеріал також доступний українською
Спасти рядового котика. Как животные помогают людям оставаться людьми во время войны - Фото
Фото: "Зоопатруль"
30.04.2022, 09:30

В середине марта весь мир облетело фото девушки, спасшей из Ирпеня 15 собак с инвалидностью, пять кошек, хамелеона, черепаху и паука. На знаменитом фото украинка Анастасия Тихая держит поводки с собаками на колясках. Девушка и ее муж вели животных пешком через весь город, перешли через мост и только там сели в машину.

Многие жители Ирпеня и других городов и сел Киевской области поступали так же – первым делом хватали животных и уже с ними отправлялись в эвакуацию. Но были и те, кто по разным причинам оставил питомцев. Кто-то думал, что вернется через пару дней, кто-то садился в автобус прямо возле укрытия, без возможности зайти домой, а кто-то, как рассказывают волонтеры, просто решил, что лучше возьмет с собой больше вещей, чем собаку.

LIGA.net поговорила с людьми, которые спасали покинутых животных в Киевской области, и узнала, что заставляло их делать это под обстрелами, и что они узнали о людях во время войны.

КАК СЦЕНАРИСТКА И ПРОДЮСЕР СТАЛИ ЗООЗАЩИТНИКАМИ

3 марта 21-летней Марии Ерохиной позвонил по телефону знакомый – Дмитрий Ревенюк. Рассказал, что спас из закрытой квартиры соседскую кошку и спросил, есть ли у Марии несколько свободных часов в день, чтобы помогать спасать животных и дальше. Ведь после первой кошки заявки стали сыпаться десятками, если не сотнями. Девушка согласилась, и это стало началом организации "Зоопатруль", а еще новым этапом в жизни молодых людей. Мария учится на режиссера-сценариста и до войны работала по специальности, Дмитрий – продюсер. Теперь оба они помогают животным.

В начале марта у организации было три патруля, в каждом – по два-три человека. Они выезжали по заявкам от хозяев – накормить животное через форточку или сделать дыру в стене и кормить через нее. С течением времени появились заявки на спасение животных из закрытых квартир. Тогда волонтеры стали просить пересылать ключи по почте или с согласия хозяев менять сердцевины в замках и открывать двери. Хозяев при этом просят  присутствовать по видеосвязи.

"В первые дни я уделяла все свое время координации "Зоопатруля", – рассказывает Мария. – Просыпалась в восемь утра и засыпала в четыре ночи – принимала заявки, распределяла их, делала таблички. Потом подключила подругу, а еще позже – начала искать в волонтерских чатах людей нам в команду. Так нашлись те, кто теперь ведет соцсети, занимается организационными вопросами, координацией".

Спасти рядового котика. Как животные помогают людям оставаться людьми во время войны

Хозяева оставляют заявки на спасение животных по телефону, во всех мессенджерах и через гугл-форму. Бывают случаи, когда люди пытались уехать вместе с животными, но те в последний момент сбежали, испугавшись взрывов рядом. Но есть и те, кто бросил животных, уехал и даже не пытался узнать их судьбу и спасти.

"Иногда заявки на спасение поступали от соседей, – рассказывает Мария. – Мы спасали такое животное, потом писали об этом пост, и нам начинали писать хозяева с обвинениями, что мы украли их кота, и требованиями немедленно вернуть. Но где эти хозяева были, когда животное 40 дней сидело закрытым в доме? Даже когда за ним уже можно было приехать".

В "Зоопатруле", к сожалению, были случаи, когда закрытое в квартире животное не выживало. Так случилось с двумя кошками и одним попугаем. Еще одного щенка удалось вывезти, но он умер от болезни позже.

Всех спасенных животных "Зоопатруль" сначала отвозит к ветеринару, потом они остаются в стационаре или на передержках, а волонтеры в это время решают, возвращать ли собаку или кота предыдущему владельцу, или искать новый дом. В каждом случае, говорит Мария, приходится проводить целое расследование – волонтеры расспрашивают хозяев, что случилось, почему оставили животное, расспрашивают соседей и собирают максимум информации о семье и ситуации, в которой она оказалась.

Спасти рядового котика. Как животные помогают людям оставаться людьми во время войны

"Если у людей на самом деле не было другого выбора, кроме оставить животное, мы отдаем его им, – говорит Мария. – Но если у них было много возможностей забрать животное или хотя бы попросить кого-то ухаживать, то это спорный вопрос. Есть много заинтересованных людей, которые хотят взять животных себе".

СПАСАЛИ СОБАК ПОД ОБСТРЕЛАМИ

25-летняя Анастасия Тришкина помогает находить дома бездомным собакам уже два года. Все началось с сообщения от подруги. Она нашла возле дома щенков и предложила вместе поискать для них семьи. Настя согласилась. Написала несколько постов, пофотографировала собак, связалась с приютами, чтобы узнать алгоритм действий. Не заметила, как всех щенков разобрали, а сама она втянулась – начала помогать другим волонтерам делать посты о собаках и котах, а потом – брать животных с улицы, устраивать их на передержки и искать постоянный дом. Так появилось стабильно работающее волонтерское объединение dogs_adopt_kyiv. С началом войны эта стабильность, как и у всех, сломалась.

"На 24 февраля у нас, как всегда, были животные на передержках, мы искали им дом, – рассказывает Настя. – В один день стало понятно, что эта схема больше не работает, надо решать судьбу собак здесь и сейчас. Но нам повезло: никто не позвонил мне и не попросил забрать животное. Все, кто ехал из Киева, взяли их с собой. Собак, которые были у нас в приюте, мы сразу эвакуировали. Связались с организациями за рубежом и девять собак поехали в Португалию, четыре – в Испанию, около – 15 в Польшу. Некоторым из них уже нашли семьи в этих странах.

Фото: dogs_adopt_kyiv

В первые недели войны на инстаграм-страницу dogs_adopt_kyiv начали писать люди, которые выехали из Киевской области и не смогли увезти с собой животных. Настя рассказывает: кто-то был в укрытии и эвакуировался автобусом прямо оттуда, без возможности зайти домой за кошкой. Кто-то думал, что едет на пару дней, оставил корм и воду. А кто-то просто не посчитал нужным брать с собой животных. Настя не знала, как им помочь.

"Эти запросы поступали какое-то время, а потом я познакомилась с девушкой, которая вместе со своим отцом и мужем эвакуировали людей из Ирпеня, – рассказывает Настя. – Мы скооперировались, и они начали вывозить оттуда животных. Когда в Ирпене было горячо, они вывозили где-то пять животных в день, а всего заявок было около 1000. В Ирпене тогда были оккупированные, не оккупированные улицы и те, что под вопросом. Наши волонтеры ездили даже по тем, что под вопросом, если заявка была по такому адресу".

Чтобы спасать животных из закрытых квартир, приходилось искать разные пути. Кто-то из хозяев мог переслать ключи, кто-то соглашался взломать замок, где-то можно было разбить окно, а где-то сделать дыру в стене.

"Бывало, что хозяева говорили: "Ломайте двери, мы согласны", мы приезжали, а двери уже открыты – в квартире побывали мародеры, – рассказывает Настя. – А было такое, что в нашего волонтера стрелял снайпер. Пуля не попала в него, но зацепила над глазом. Даже после этого он продолжил ездить и спасать людей и животных".

Фото: dogs_adopt_kyiv

Волонтеры спасли из закрытых квартир несколько сотен животных. С одной поездки могли привезти 20 кошек – брали всех, кого видели. Бывало даже такое, что местные звонили по телефону и просили: "Верните наших кошек. Они не беспризорные. Просто гуляли на улице". Забирать собак было сложнее – в Ирпене оказалось много овчарок, и больше двух-трех за раз вывезти сложно.

"Дима, наш волонтер, мог по несколько дней приходить к одной собаке, если та была агрессивна и нужно было наладить контакт, – рассказывает Настя. – Если совсем не получалось подружиться, мы писали владельцам, что привезем их безопасным маршрутом, чтобы они могли забрать животное. Если и это было невозможно, оставляли еду и воду Случаи бывали разные. Помню квартиру, где были закрыты пять такс и кошка. Они голодали несколько недель, а все это время в квартире был мешок корма, но хозяйка не открыла его перед тем, как уйти".

Фото: dogs_adopt_kyiv

Те таксы и кот выжили. Но, к сожалению, были и те, кто умер. Настя вспоминает квартиру, где три недели сами жили собака и две кошки. Когда приехали волонтеры, собака была очень худой и даже не могла сама ходить, а одна из кошек погибла.

"Около пяти птиц по разным адресам погибли, – рассказывает Настя. – Были три собачки, умершие от голода. Были и животные, которых убили или ранили россияне. В одном дворе жил алабай, и он громко лаял, когда кто-то ходил. Соседи видели, как рашист перекинул руку через забор и пульнул в него. К счастью, соседи остановили кровотечение, а через пару дней Дима эвакуировал их вместе с собакой. Алабай выжил. А был песик, который подорвался на мине. Нас попросили привезти препарат, чтобы он скорее умер и не мучился. Мы полдня искали, кто бы дал нам его под свою ответственность, а когда приехали, пес уже умер".

ГОЛОДНЫЕ И РАНЕНЫЕ

Чуть больше чем через месяц заявки на спасение закрытых в квартирах животных закончились. Многие хозяева вернулись домой, хотя, скорее всего, есть и те, кто не вернулся и не обратился за помощью в спасении своих животных. Но об этом волонтеры могут только догадываться.

Работы в "Зоопатруле" и dogs_adopt_kyiv не уменьшилось. Просто она стала другой. Когда Киевскую область освободили от оккупантов, оказалось, что там осталось много бездомных животных – худых, истощенных и голодных, а часто раненых и больных.

"Сейчас мы ездим в Горенку, Мощун, Гостомель и Ирпень, – рассказывает Настя из dogs_adopt_kyiv. – Забираем раненых и слабых животных, травмированных. Остальным возим корм. Многие животные, которые были во дворах, убежали. А было и такое: мы приехали по просьбе хозяев в один дом, где должны были быть собака и два больших попугая. Зашли – а там российская форма и их разодранный сухпаек. Собаки нет, попугаев тоже, но везде много перьев. И видно, что это перья, которые выщипали птиц. Мы сделали вывод, что их съели".

Фото:

"Зоопатруль" тоже сейчас ездит по Киевской области, развозит корм, помогает приютам и спасает животных, которым необходима помощь. Всех их везут к врачу, реабилитируют, а потом ищут новые дома.

Волонтеры общественного объединения "Дворняжкам дом" начали ездить и спасать животных в Киевской области, еще когда она была частично оккупирована. За все это время они спасли около 1000 животных, а прямо сейчас на передержке находятся около 70 собак и 40 кошек.

"Ситуации бывают разные, и иногда спасти собаку оказывается непросто, – рассказывает Мария Касьяненко из "Дворняжкам дом". – На днях мы были в Мощуне и узнали, что в одном из подвалов там сидит маламут – большая ездовая собака. Мальчик оказался не дружелюбным, покусал меня, а моей напарнице так прокусил руку, что пришлось ехать зашивать. Но мы смогли отвезти его в клинику – у него проблемы с лапой, сейчас он живет там, а мы ищем его старых хозяев и будем смотреть, стоит ли отдавать им или лучше поискать новых".

Спасти рядового котика. Как животные помогают людям оставаться людьми во время войны

У "Дворняжкам дом" есть помещение, где живут собаки, пока им не найдут семью, а на время войны волонтерам дали еще одно небольшое помещение – там сейчас держат кошек. Места мало, забрать всех невозможно, поэтому приходится часто ездить и кормить животных.

"Мощун разбомбили почти полностью. Поэтому людям, которые оставили своих собак во дворе и думали, что скоро вернутся, сейчас некуда возвращаться, – говорит Мария. – Там бегают по улицам не только собаки и кошки, но и свиньи, куры, гуси. Их тоже стараемся спасать. Хорошо, что свиньи едят все, включая собачий корм, а курицы весной сами находят себе червячков. Как-то мы открыли один двор, а там сидят три собаки, вокруг куча трупов кур и гусей, которых они убили, и живые курица с гусем забились в угол, обнимаются и смотрят на нас взглядом: "Боже, спасите". Мы забрали и собак, и птиц. Курицу с гусем отправили в приют для птиц за Бучей".

Некоторых собак, нуждающихся в помощи, почти невозможно поймать. Они напуганы из-за взрывов и выстрелов и либо убегают, либо бросаются на волонтеров. Одну такую собаку Мария не может поймать уже больше недели. Подмешивала ей в корм седативное, но все равно не сработало. Однажды бежала за псом от Горенки до Ирпеня. По дороге он ложился спать под действием успокоительного, но как только девушка приближалась, сразу вскакивал и снова бежал.

Сейчас "Дворняжкам дом" собирает средства на покупку специального аппарата, стреляющего успокоительным – уколы действуют лучше, чем подмешивание в еду и, возможно, так удастся спасти больше животных.

Спасти рядового котика. Как животные помогают людям оставаться людьми во время войны

Как и с закрытыми в квартирах животными нет никакого представления о том, сколько их хозяев не обратились за помощью и не вернулись, так и с теми, кого оставили во дворах – неизвестно, сколько собак просто убежали от страха во время обстрелов в леса. Мария из "Дворняжкам дом" рассказывает: среди таких собак есть те, кто спустя время вернулся домой, даже если вместо дома теперь руины. Они лежат на кирпичах и ждут своих людей. Но есть и те, кто не нашел обратную дорогу и потерялся. Сколько их, живы ли они, неизвестно.

Мария старается не думать об этом и просто каждый день ездить по области, кормить тех, кого видит и оставлять корм тем, кто может его найти. Она говорит: "Мы просто делаем то, что можем, не задумываясь о глобальных вещах. Если задуматься, есть риск остановиться и застрять. А это значит, что кто-то из животных умрет, пока мы будем думать".

Самой Марии сложно ответить на вопрос, почему она посвящает все свои дни спасению животных. "Я живу в частном доме, и у меня 17 собак. Все они спят в постели. Думаю, этого достаточно для ответа?" – говорит она.

Для каждого из волонтеров, с которым мы разговаривали, помощь животным стала еще и спасением от войны, способом не сойти с ума и структурировать собственную жизнь.

"В первый месяц войны я не могла работать и вообще нормально жить, – рассказывает Настя из dogs_adopt_kyiv. – У меня была круглосуточная паника. Только благодаря собакам хоть как-то отвлекалась. Пока кому-то позвонишь, что-то куда-то отвезешь, договоришься об эвакуации животных – уже и день пройдет, и воздушные тревоги не так страшны".

Постоянное общение с людьми тоже отвлекало. Но здесь были и приятные, и совсем неприятные сюрпризы.

"По людям, чьих животных мы спасли, распределение где-то 50 на 50: половина очень нам благодарна и хочет сделать что-то хорошее в ответ, а половина высказывает претензии: "Чего вы кота забрали, а переноску нет? Почему не дали нам больше корма?", – рассказывает Настя. – Были такие, кто хотел, чтобы мы привезли животное в определенное время и место, и начинал угрожать своими высокими должностями, если мы опаздывали на пять минут".

Спасти рядового котика. Как животные помогают людям оставаться людьми во время войны

Но часть людей стала более чувствительна к животным во время войны. Настя рассказывает, что сейчас многие готовы брать домой собак, у которых раньше почти не было шансов найти семью – больших, обычного окраса, старых, больных.

"Раньше ажиотаж был только вокруг маленьких и породистых собак, а средних и больших было сложно пристроить, – говорит Настя. – Волонтеры писали о них посты, но все равно они могли ждать по полгода. Сейчас берут всех. Достаточно сделать сториз с любыми щенками – и на них уже стоит очередь. Возможно, людям одиноко. А возможно, это потребность делать добрые дела".

Настя склонна оправдывать даже тех, кто прямо говорит: "Собирались в эвакуацию, брали много вещей, собака не влезла в машину". Она думает, что, возможно, сработала паника и внезапность войны. Девушка надеется: если критическая ситуация произойдет во второй раз, люди уже будут знать: первое, что нужно хватать, – не чемодан с одеждой, а родную собаку.

"Мне хотелось бы, чтобы люди стали более сознательными по отношению к животным, – говорит Настя. – И если сейчас кто-то понял, что у него нет импульса первым спасать свою собаку или кота – ну что ж. Лучше честно признать это и не заводить животных. Так будет лучше и хозяевам, и животным, и тем, кто помогает им обоим".

Если у вас есть возможность и желание взять животное в свою семью или на передержку – посмотрите страницы Зоопатруля, dogs_adopt_kyiv и Дворняжкам дом. Хотя сейчас стоят очереди из людей, готовых принять у себя животных, очередь из беспризорных собак и кошек все равно больше.

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Спасти рядового котика. Как животные помогают людям оставаться людьми во время войны

специальный корреспондент LIGA.net
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