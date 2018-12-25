Цвет настроения - Christmas. 10 музыкальных хитов на Рождество

Лучшие рождественские клипы записаны не в этом столетии. Во всяком случае, так говорит счетчик YouTube по запросу Christmas. Но это не мешает им ежегодно возвращаться в музыкальные хит-парады накануне Рождества и держаться там до Нового года.

Песня была написана для рождественского альбома Кэри и получила ошеломительный успех. По всему миру продано более 16 млн копий, так что к 2017 году песня заработала $60 млн. Занимает 11 место в списке бестселлеров всех времен. Ежегодно перед Рождеством All I Want for Christmas Is You входит в мировые хит-парады. В декабре прошлого года песня достигла позиции №9 в основном американском чарте Billboard Hot 100, впервые войдя в лучшую десятку хитов с момента релиза. А в этом году побила собственный рекорд, закрепившись на ступеньке №7.

В сеть YouTube клип Кэри на эту песню был выложен 9 лет назад и за это время собрал 482 миллиона просмотров.