Для борьбы с коронавирусом во всем мире разрабатываются около 100 вакцин. Великобритания собирается закончить испытания до осени, Германия ищет добровольцев, в США к финансированию проектов подключился миллиардер Билл Гейтс.

Однако в ВОЗ к форсированию испытаний относятся скептически: не стоит ожидать, что вакцина появится в течение ближайшего года.

Какие страны разрабатывают вакцины, на каком этапе находятся и в чем проблема с применением прививок на практике: разбор LIGA.net.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Испытания на людях начались

В Оксфорде на прошлой неделе начался первый этап клинических испытаний потенциальной вакцины на людях. Прививку разработал Институт исследования вакцин Эдварда Дженера всего за 3,5 месяца.

Вакцина ChAdOx1 nCoV-19 создана на основе ослабленной версии аденовируса (простуды) у шимпанзе. В него ученые добавили часть генетического кода коронавируса.

В исследовании примут участие около 1100 человек. Половина из них получит вакцину от COVID-19, а другая половина (контрольная группа) - вакцину против менингита MenACWY. Никто из участников исследований не будет знать, какую именно вакцину он получил. Иначе, говорят ученые, это может повлиять на их поведение в отношении здоровья в обществе после вакцинации и может исказить результаты исследования.

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Как быстро выйдет получить результат, зависит от уровня передачи вируса в сообществе: от двух до шести месяцев.

Ученые говорят, что уверены в успехе примерно на 80%. Они настолько в это верят, что уже запускают вакцину в массовое производство. Это риск, если вакцина не сработает. Но если да, то к сентябрю уже будет готово около миллиона доз, и затем производство ускорят.

На оксфордский проект правительство Великобритании выделяет 20 миллионов фунтов стерлингов.

Еще 22,5 миллиона фунтов стерлингов Минздрав страны направит на испытания другого прототипа - в Имперском колледже Лондона. Клинические испытания на людях запланированы на июнь.

ГЕРМАНИЯ. Разрешили испытания на людях

В Германии выдано первое разрешение на клинические испытания возможной вакцины. Об этом сообщил Институт имени Пауля Эрлиха.

Разрешение получил препарат от компании BioNTech. Это РНК-вакцина. Сначала вакцинируют 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Во второй части привьют других людей этого возраста, но с повышенным риском заражения или тяжелого протекания COVID-19.

При этом в институте Пауля Эрлиха предупредили, что вряд ли вакцина станет общедоступной в 2020 году.

США. Вакцины тестируют, нужен минимум год

Еще в середине марта в США сообщили о начале первого клинического испытания вакцин против коронавируса SARS-CoV-2 на человеке. Тесты проходят в Вашингтонском научно-исследовательском институте здравоохранения Kaiser Permanente в Сиэтле. Для их проведения набрали 45 молодых и здоровых добровольцев.

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C 10 апреля о старте тестирования вакцины заявили и в Inovio Pharmaceuticals. 40 добровольцам вводят две дозы вакцины INO-4800.

Исследователи Inovio поместили часть кода вируса в кусок синтетической ДНК, сообщает New York Post. Введенные в виде вакцины, клетки будут работать как мини-фабрика по производству безобидных копий белка. В свою очередь, иммунная система выработает против них защитные антитела, которые заработают, если настоящий вирус когда-либо попадет в организм.

Даже если первые тесты на безопасность пройдут успешно, "пройдет год-полтора", прежде чем любая вакцина будет готова к широкому применению. Управление по санитарному надзору США заявило, что выпуск вакцины, вероятно, произойдет как минимум через год.

Миллиардер Билл Гейтс, который спонсирует семь "наиболее многообещающих" проектов по разработке вакцины, тоже призывает не завышать ожидания. По его словам, производство вакцины вряд ли начнется в сентябре, пишет Bloomberg. В лучшем случае в течение года сможет запустить масштабное производство вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

КИТАЙ. Три вакцины, идут испытания

Китай одобрил три вакцины-кандидата против COVID-19 для испытаний. Пекин первым в мире дошел до их второй фазы.

Раньше других была ободрена вакцина на основе аденовирусного вектора. Ее будут тестировать на добровольцах до 31 декабря 2020 года. Быстро продвигается и процесс по испытаниям инактивированной вакцины. Такие разработки ведут, в частности, ученые в Ухане и пекинская компания Sinovac Research & Development Co.

В конце прошлой недели начался второй этап испытаний на людях для вакцины, разработанной в первом эпицентре эпидемии. Ее создали в Уханьском институте биологической продукции при государственной фармацевтической корпорации Китая Sinopharm. На первом этапе вакцину получили 96 человек в трех возрастных группах. Она показала хорошую безопасность, хотя все добровольцы еще находятся под наблюдением.

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Но может потребоваться около года, чтобы завершить испытания и, наконец, прийти к выводу о безопасности и эффективности вакцины.

Власти Китая не исключают, что для экстренного использования (не для всех, а для особых групп людей - например, медиков) одна из вакцин будет готова и в сентябре, - сказал глава китайского Центра по контролю за заболеваниями Гао Фу.

Он добавил, что китайские ученые также могут произвести вакцину для здорового населения в начале следующего года.

ШВЕЙЦАРИЯ. Хотят успеть к октябрю

В лаборатории Мартина Бахман от Института иммунологии Бернского университета разработали RBD-вакцину. Как раздражитель для иммунной системы организма использует рецептор-связывающий домен (RBD) – ту часть белковых шипов на поверхности вируса, которая прикрепляется к рецепторам на мембране клетки-жертвы и позволяет частицам проникать в нее.

Прототип вакцины лаборатория создала еще в феврале, вскоре после того, как был расшифрован геном SARS-CoV-2. Они надеются успешно провести клинические тесты до середины осени и затем начать вакцинацию граждан из группы риска.

В Swissmedic (надзорный орган) заявили: октябрь, конечно, "выглядит весьма оптимистично, но эти сроки правдоподобны".

ИЗРАИЛЬ. Испытания на людях начнутся летом

В Израиле в первых числах апреля начали тестирование образца вакцины, разработанной Израильским институтом биологических исследований. Испытания проводятся на грызунах в биохимической лаборатории оборонного назначения.

Первый этап клинических испытаний вакцины на людях начнется летом. Тесты продлятся еще от шести до девяти месяцев.

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АВСТРАЛИЯ, НИДЕРЛАНДЫ. Тестируют вакцину от БЦЖ

В Нидерландах начались первые исследования, связанные с испытаниями вакцины БЦЖ против коронавируса. Предварительные исследования показывают, что БЦЖ может активно бороться с COVID-19. Исследованиями занимается команда Медицинского университета из города Утрехт.

Вакцину уже протестировали на тысяче медицинских сотрудниках в восьми больницах Нидерландов.

По такому же пути пошли ученые Австралии. Испытания находятся на массовом третьем этапе: прививку получили четыре тысячи врачей. Следить за результатом вакцинации ученые будут в течение года, так что это все равно перспектива не нескольких месяцев.

В отсутствие доказательств ВОЗ не рекомендует вакцинацию БЦЖ для профилактики COVID-19.

Пять фактов, связанных с вакциной от COVID-19

Создание безопасной и эффективной вакцины - самый надежный метод профилактики любого инфекционного заболевания. Но есть нюансы, рассказал LIGA.net доктор медицинских наук, профессор Института физиологии Виктор Досенко.

Факт №1. Страны форсируют испытания вакцин, но выйти на массовую вакцинацию в "сокращенные" сроки не смогут. "На это уйдет год, два и даже больше. Никто не пойдет на сокращение для того, чтобы вбросить на рынок непроверенный продукт с недостаточной доказательной базой. Так мы договорились в научно-медицинском мире, это каноны. Да, умирают люди. Но вакцины должны быть проверены", - отметил он.

Факт №2. Хотя не исключено, что в экспериментальном виде (например, для медиков) вакцинацию запустят осенью. Но речь точно не идет о закупке государствами в больших объемах. Скорее, это будет выглядеть продолжение исследований на отдельных категориях людей.

Факт №3. Как себя поведет новый коронавирус за время создания вакцин, предсказать невозможно. Например, для его предшественника SARS-CoV-1 (эпидемия 2002-2003 годов) вакцину так и не закончили: на нее просто пропал запрос. "Первый SARS вызвал эпидемию, убил какое-то количество людей - и исчез, нет его", - напомнил ученый. Он не исключает, что так же бесследно может исчезнуть и второй SARS.

Факт №4. Как вариант, вирус может и мутировать, тогда вакцинировать людей нужно будет каждый сезон. "До гриппа сарсу еще работать и работать", но если так произойдет, и вакцина уже будет разработана, то модифицировать ее под новые мутации - не проблема.

Факт №5. С высокой долей вероятности эта волна эпидемии пройдет без вакцины. Поэтому параллельно с вакцинами надо искать и другие методы лечения. Сейчас во всем мире проводятся 997 клинических исследований по COVID-19. В Украине - только одно.

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