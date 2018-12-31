Вертолет-гонщик, рой микроботов, "паук"-шпион: новости технологий

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Фото: Breaking Defense





Первый летный образец перспективного многоцелевого скоростного вертолета SB-1 Defiant представили компании Sikorsky и Boeing. Ранее разработчики показывали новую машину только в виде рендеров.Об этом сообщает Breaking Defense.

Разработка SB-1 ведется с 2015 года, в ней использован опыт, полученный во время создания и испытаний демонстраторов скоростных вертолетов X-2 и S-97 Raider. Наземные испытания различных узлов и агрегатов SB-1 проводятся с весны 2018 года.

Машина построена по соосной схеме с хвостовым толкающим винтом. Кабина пилотов двухместная с посадкой бок о бок. Масса вертолета составляет 13,6 тонны, маскимальная скорость 463 км/ч (250 узлов). SB-1 Defiant сможет перевозить 12 человек десанта в полной выкладке.

Первый полет SB-1 Defiant запланирован на начало 2019 года - в рамках демонстрационного полета на тендер FVL, проводимый армией США.