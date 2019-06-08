Вертолет на Марс, дрон Amazon, лайнер-крыло: новости технологий

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Вертолет для полетов на Марсе

Фото: NASA





Созданный NASA для полетов на Марсе вертолет Mars Helicopter протестировли в Lockheed Martin Space, где проверить его совместимость с марсоходом. Об этом сообщает NASA.

Марсоход будет перевозить Mars Helicopter, поэтому их электрические соединения и механизмы дожны плотно прилегать друг к другу. Конструкцию также проверили на вибростойкость и воздействие низких температур (-129°С).

Mars Helicopter - это беспилотник с одним пропеллером сверху, оснащенный камерой высокого разрешения. С ее помощью планируется проверить пригодность новой технологии для съемок поверхности Марса с высоты птичьего полета.

Вертолет не оборудован инструментами для научных исследований, он должен подтвердить, что с помощью силовой установки можно летать в разреженной марсианской атмосфере, плотность которой составляет всего 1% от земной. Управлять им будут операторы с Земли.

Mars Helicopter запустят вместе с марсоходом проекта "Марс-2020" на ракете United Launch Alliance Atlas V в июле 2020 года с мыса Канаверал. Он должен приземлиться в кратере Иезеро 18 октября 2021 года.