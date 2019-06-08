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08.06.2019, 14:00
Вертолет на Марс, дрон Amazon, лайнер-крыло: новости технологий

Все важные и интересные новости технологий за минувшую неделю: вертолет NASA на Марс, дрон-доставщик Amazon, пассажирский самолет-крыло, робот-роллер и панорамный бассейн на крыше небоскреба - в обзоре LIGA.net.

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Вертолет для полетов на Марсе

Фото: NASA


Созданный NASA для полетов на Марсе вертолет Mars Helicopter протестировли в Lockheed Martin Space, где проверить его совместимость с марсоходом. Об этом сообщает NASA.

Марсоход будет перевозить Mars Helicopter, поэтому их электрические соединения и механизмы дожны плотно прилегать друг к другу. Конструкцию также проверили на вибростойкость и воздействие низких температур (-129°С).

Mars Helicopter - это беспилотник с одним пропеллером сверху, оснащенный камерой высокого разрешения. С ее помощью планируется проверить пригодность новой технологии для съемок поверхности Марса с высоты птичьего полета.

Вертолет на Марс, дрон Amazon, лайнер-крыло: новости технологий

Вертолет не оборудован инструментами для научных исследований, он должен подтвердить, что с помощью силовой установки можно летать в разреженной марсианской атмосфере, плотность которой составляет всего 1% от земной. Управлять им будут операторы с Земли.

Вертолет на Марс, дрон Amazon, лайнер-крыло: новости технологий

Mars Helicopter запустят вместе с марсоходом проекта "Марс-2020" на ракете United Launch Alliance Atlas V в июле 2020 года с мыса Канаверал. Он должен приземлиться в кратере Иезеро 18 октября 2021 года.




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: вертолет, самолет, технологии, Марс, робот, архитектура
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