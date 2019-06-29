Вертолет-разведчик, самолет NASA, робопчела: новости технологий

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Вертолет-разведчик

Фото: Sikorsky

Состоялся новый этап испытаний скоростного вертолета-разведчика Sikorsky S-97 Raider, который разрабатывают для тендера армии США. Об этом сообщает Breaking Defense.

Во время тестов на маневренность S-97 демонстрировал боковое скольжение, летал вперед носом и хвостом, назад с наклоном носовой части вперед. Также летательный аппарат выполнил "воронку" (облет вокруг точки на земле, когда носовая частью, постоянно направлена на эту точку) и пролетел на скорости 190 узлов. Кроме того проверяли новое программное обеспечение.

В основном испытания признали успешными, но пилоты пожаловались на программное обеспечение, отвечающее за работу системы гашения вибраций - из-за него они не стали развивать скорость выше 200 узлов.

Компания Sikorsky работает над S-97 Raider с 2013 года.