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02.06.2019, 11:41
Военный вертолет, руль-сенсор, смарт-светофор: новости технологий

Все важные и интересные новости технологий за минувшую неделю: военный вертолет Airbus, сенсорный руль Jaguar, умный светофор, робот-сборщик малины и водородное аэротакси - в обзоре LIGA.net.

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Военный вертолет Airbus

Фото: Airbus

Полноразмерный макет вертолета H160М Guépard, который в будущем должен поступить на вооружение Франции в рамках программы Helicoptère Interarmées Léger (HIL) был представлен министру обороны Франции Флоранс Парли во время посещения головного предприятия компании Airbus Helicopters.

Программа HIL предусматривает закупку 169 новых многоцелевых вертолетов для Вооруженных сил Франции. Они заменят устаревшие модели Gazelle, Fennec, Dauphin, Panther, Puma и Alouette III.

Первый H160М Guépard французские военные должны получить в 2026 году.

Военный вертолет, руль-сенсор, смарт-светофор: новости технологий

В качестве базы для вертолета H160М выступил гражданский H160, способный перевозить 12 пассажиров. Его крейсерская скорость составляет 287 км/ч, а максимальная - 325.

H160 был спроектирован как модульный вертолет, позволяющий в его военной версии с единой платформой выполнять задачи - от доставки десанта до воздушных перехватов, огневой поддержки и противокорабельной войны.




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: технологии, airbus, робот, аэротакси
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