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20.02.2019, 08:26
За что мир знает и любит Карла Лагерфельда. Пять знаковых причин

Вчера, 19 февраля на 86 году жизни, скончался известный немецкий модельер Карл Лагерфельд. Он был не только игроком первой величины в фэшн-индустнии: модельер основал собственный дом моды Karl Lagerfeld, был главным модельером итальянского дома моды Fendi и французского Chanel. Для всего мира Лагерфельд стал ролевой моделью современного интеллектуала, творческой личности( он был еще  фотографом и иллюстратором). Мы выделили пять фактов его биографии, благодраря которым он навсеггла останется в истории моды и памяти людей – в обзоре LIGA.net.

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Долой кудри

Фото: ЕРА

Сам Лагерфельд рассказывал: "Когда я устал от моды на длинные и кудрявые волосы, а они у меня именно такие, я начал собирать их. Случилось это в 1976 году. Хвост – самая простая прическа". Пример с него брали многие мужчины, разделявшие нелюбовь к гелям или другим средствам. Впрочем, кое-чем Лагерфельд все-таки пользовался – белой пудрой. "Мои волосы не такие уж белоснежные от природы", - говорил он.

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Теги: Chanel, мода, модельер, Карл Лагерфельд
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