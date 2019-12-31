Без этих советов вам будет трудно пережить Новый год: карточки

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Что лучше есть за новогодним столом?

Поскольку Новый год встречают ночью, то еда за столом должна быть легкой, отмечает диетолог Людмила Гончарова. "К этому не относится еда с легким майонезом. Майонез может содержать мало калорий, но при этом много крахмалистых веществ, которые будут способствовать воспалительным процессам", - сообщила она в комментарии LIGA.net. Поэтому желательно заменить майонез на новогоднем столе на нерафинированные растительные масла. К примеру, оливковое масло подойдет под любые салаты.

Желательно, чтобы новогодний стол не содержал сладких продуктов. Сладкое будет препятствовать выделению самототропного гормона (гормона роста – ред.). Тот же эффект может быть и от фруктов при условии, если у вас маленькая усвояемость фруктозы, добавляет Гончарова.