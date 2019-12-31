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31.12.2019, 14:20

Без этих советов вам будет трудно пережить Новый год: карточки

1

Три главных совета для тех, кому лень читать

- Знать возможности своего организма

- Следить за водным балансом

- Не закусывать жирной едой

2

Что лучше есть за новогодним столом?

Поскольку Новый год встречают ночью, то еда за столом должна быть легкой,  отмечает диетолог Людмила Гончарова. "К этому не относится еда с легким майонезом. Майонез может содержать мало калорий, но при этом много крахмалистых веществ, которые будут способствовать воспалительным процессам", - сообщила она в комментарии LIGA.net. Поэтому желательно заменить майонез на новогоднем столе на нерафинированные растительные масла. К примеру, оливковое масло подойдет под любые салаты.

Желательно, чтобы новогодний стол не содержал сладких продуктов. Сладкое будет препятствовать выделению самототропного гормона (гормона роста – ред.). Тот же эффект может быть и от фруктов при условии, если у вас маленькая усвояемость фруктозы, добавляет Гончарова.

3

А что насчет алкоголя?

Лучше пить чистый алкоголь, а не в виде коктейлей. Врачи советуют выбрать один спиртной напиток на весь вечер. Если вы любите выпивать много алкоголя, то чередуйте его с водой в соотношении 1/3: на один бокал вина – три бокала обычной воды. Таким образом, вы снизите концентрацию алкоголя в крови, и вы будете легче себя чувствовать на следующий день.

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4

Чем лучше запивать алкоголь?

Обычной минеральной водой. По словам Гончаровой, если вы запиваете соками или компотами, то углеводы, которые в них содержатся, соединяются с мясом и рыбой, которую вы до этого поели, и ваш организм сам начинает вырабатывать этиловый спирт даже без вашего алкоголя.

5

А чем закусывать?

Алкоголь нельзя закусывать жирным. От алкоголя хочется есть, особенно сладкое, но это просто биохимическая ловушка, вызванная алкоголем и выбросом инсулина, сообщила в Facebook экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун. Эксперты советуют кушать натуральные продукты со свежими овощами. "Соленые помидоры и огурцы ничего кроме избытка натрия хлора не содержат. Все витамина, которые они содержали, при термической обработке погибают", - отмечает Гончарова. По ее словам, соединение алкоголя с натрием хлора останавливает клеточные обменные процессы, что может привести к негативным медицинским последствиям.

6

Существует ли идеальный алкоголь для Нового года?

У каждого идеальный алкоголь свой в зависимости от генетической предрасположенности к его расщеплению. Нужно сдать генетические анализы, чтобы узнать, какой алкоголь подходит тебе. "У нас была клиентка, у которой были безумные головные боли от шампанского, поскольку у нее непереносимость винограда. А на водку - прекрасная переносимость", - рассказывает Гончарова.

7

Можно ли смешивать?

Все зависит о того, как ваш организм усваивает алкоголь. Здесь алкоголь алкоголю рознь. Если у вас хорошо перерабатывается кукуруза, то для вас идеальным будет бурбон. А если у вас непереносимость ячменя, то виски или тот же бурбон будут для вас противопоказанны. Сдайте соответствующие анализы и узнаете, что вы можете смешивать. И тогда для праздник будет действительно праздником, добавляет Гончарова.

8

Что поможет избежать отравления?

Лучший способ – пить достаточно воды. Даже если вы выпьете сорбенты, но мало воды, то сорбент не сможет выйти из организма. "Берите сорбенты в сухой либо пастообразной форме (например, атоксил) без сахарозаменителей. Либо обычный уголь. Но это может вызвать запор, если вы выпили мало воды. Сохраняйте водный баланс", - отмечает Гончарова. По ее словам, на десять таблеток угля нужно выпить три стакана воды, чтобы сорбент вышел из организма.

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Теги блюда на Новый год алкоголь застолье новый год как пить на новый год
 