Без этих советов вам будет трудно пережить Новый год: карточки

- Знать возможности своего организма
- Следить за водным балансом
- Не закусывать жирной едой
Поскольку Новый год встречают ночью, то еда за столом должна быть легкой, отмечает диетолог Людмила Гончарова. "К этому не относится еда с легким майонезом. Майонез может содержать мало калорий, но при этом много крахмалистых веществ, которые будут способствовать воспалительным процессам", - сообщила она в комментарии LIGA.net. Поэтому желательно заменить майонез на новогоднем столе на нерафинированные растительные масла. К примеру, оливковое масло подойдет под любые салаты.
Желательно, чтобы новогодний стол не содержал сладких продуктов. Сладкое будет препятствовать выделению самототропного гормона (гормона роста – ред.). Тот же эффект может быть и от фруктов при условии, если у вас маленькая усвояемость фруктозы, добавляет Гончарова.
Лучше пить чистый алкоголь, а не в виде коктейлей. Врачи советуют выбрать один спиртной напиток на весь вечер. Если вы любите выпивать много алкоголя, то чередуйте его с водой в соотношении 1/3: на один бокал вина – три бокала обычной воды. Таким образом, вы снизите концентрацию алкоголя в крови, и вы будете легче себя чувствовать на следующий день.
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Обычной минеральной водой. По словам Гончаровой, если вы запиваете соками или компотами, то углеводы, которые в них содержатся, соединяются с мясом и рыбой, которую вы до этого поели, и ваш организм сам начинает вырабатывать этиловый спирт даже без вашего алкоголя.
Алкоголь нельзя закусывать жирным. От алкоголя хочется есть, особенно сладкое, но это просто биохимическая ловушка, вызванная алкоголем и выбросом инсулина, сообщила в Facebook экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун. Эксперты советуют кушать натуральные продукты со свежими овощами. "Соленые помидоры и огурцы ничего кроме избытка натрия хлора не содержат. Все витамина, которые они содержали, при термической обработке погибают", - отмечает Гончарова. По ее словам, соединение алкоголя с натрием хлора останавливает клеточные обменные процессы, что может привести к негативным медицинским последствиям.
У каждого идеальный алкоголь свой в зависимости от генетической предрасположенности к его расщеплению. Нужно сдать генетические анализы, чтобы узнать, какой алкоголь подходит тебе. "У нас была клиентка, у которой были безумные головные боли от шампанского, поскольку у нее непереносимость винограда. А на водку - прекрасная переносимость", - рассказывает Гончарова.
Все зависит о того, как ваш организм усваивает алкоголь. Здесь алкоголь алкоголю рознь. Если у вас хорошо перерабатывается кукуруза, то для вас идеальным будет бурбон. А если у вас непереносимость ячменя, то виски или тот же бурбон будут для вас противопоказанны. Сдайте соответствующие анализы и узнаете, что вы можете смешивать. И тогда для праздник будет действительно праздником, добавляет Гончарова.
Лучший способ – пить достаточно воды. Даже если вы выпьете сорбенты, но мало воды, то сорбент не сможет выйти из организма. "Берите сорбенты в сухой либо пастообразной форме (например, атоксил) без сахарозаменителей. Либо обычный уголь. Но это может вызвать запор, если вы выпили мало воды. Сохраняйте водный баланс", - отмечает Гончарова. По ее словам, на десять таблеток угля нужно выпить три стакана воды, чтобы сорбент вышел из организма.
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