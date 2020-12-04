О том, что коронавирус поражает не только легкие, но и мозг, уже несколько месяцев говорят ученые со всего мира. Liga.net собрала вопросы о коронавирусе и психическом здоровье и изучила, какие ответы дают на них практикующие медики и авторы научных исследований.
Все вокруг говорят о последствиях пандемии коронавируса и карантина для психики. Они, правда, существуют?
Существуют, но не для всех и не всегда. Нужно разграничивать последствия для психики тех, кто не переболел коронавирусом, но находится под информационным воздействием новостей о нем, и тех, кто болеет или переболел.
Пандемия и карантинные ограничения сами по себе влияют на психику – люди боятся заболеть, страдают от изменения образа жизни и ослабления социальных связей. Многие переживают из-за уменьшения дохода или страха потерять работу, а кто-то уже ее потерял.
По словам психиатра, заведующего отделением первичного эпизода Харьковской областной клинической психиатрической больницы №3 Дмитрия Мангуби, градус тревоги повышается из-за постоянных новостей о количестве заболевших и умерших, количестве коек и кислородных концентраторов в больницах, разговоров со знакомыми о тяжелых случаях заболевания.
"Раньше, когда тревога, например, возникала из-за проблем на работе, люди находили отдушину в семье или общении с друзьями. И наоборот. Сейчас, куда ни пойдешь – везде коронавирус. Социальные контакты стали небезопасны, и убежать фактически некуда", – говорит Мангуби.
В немецком исследовании Deutschland Barometer Depression говорится, что тяжелее пандемию и карантин переносят люди, страдающие депрессией. 74% из них восприняли изоляцию как стресс. Среди остального населения этот показатель – 59%.
Люди, которые переболели коронавирусом, жалуются на апатию, усталость, потерю концентрации, а иногда – на депрессию, суицидальные мысли и галлюцинации. Такое действительно бывает?
Бывает. В исследовании, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации, приводятся данные, собранные в январе-феврале 2020 года в Ухане (Китай).
Там говорится, что неврологические проявления во время и после коронавируса были у 36,4% пациентов, независимо от того, какую форму болезни они перенесли. Медики разделили их на три категории: проявления центральной нервной системы (головокружение, головная боль, нарушение сознания, атаксия и судороги), проявления периферической нервной системы (нарушения вкуса, обоняния, ухудшение зрения) и костно-мышечная боль.
В исследовании Страсбургского университета (Франция) говорится, что у более чем половины пациентов отделения интенсивной терапии наблюдалась спутанность сознания, а 33% пациентов после выписки отмечали невнимательность, дезориентацию и спутанность в движениях.
По данным других исследований, среди переболевших COVID-19 распространены посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), депрессия, тревога и бессонница. Причем не только у тех, кто перенес коронавирус в тяжелой форме.
Исследование ученых из Университетского колледжа Лондона показывает, что COVID-19 может провоцировать бред и галлюцинации, инсульт и повреждение нервов.
Почему так происходит?
Точный ответ на этот вопрос медикам только предстоит узнать. Ученые уже проводили исследования – делали пациентам с неврологическими нарушениями МРТ и электроэнцефалограмму. В части случаев, но не всегда, находили у пациентов поражения мозга.
Причин может быть несколько. По словам Мангуби, одна из них – воздействие вируса на участки мозга, отвечающие за эмоции.
Среди других возможных причин – истощение после болезни, биохимические повреждения, побочные действия лекарств. Не вселяют оптимизм и внешние факторы – негативные новости о коронавирусе, разговоры со знакомыми, изоляция, нехватка денег или страх потерять работу.
Что с этим всем делать?
То же, что и в любом другом случае, когда вам нужна медицинская помощь, – отслеживать свои симптомы и обращаться к врачу. Возможно, нужно будет сделать дополнительные исследования – МРТ или электроэнцефалограмму мозга. В любом случае, это подскажет врач.
Если вы не переболели коронавирусом, но боитесь заболеть, специалисты рекомендуют критически воспринимать новости и не поддаваться панике. Фильтровать информацию и не читать ее из сомнительных источников.
Материал создан в рамках проекта "Ментальное здоровье нации: Дестигматизация", который осуществляет LIGA.net при поддержке "Медийной программы в Украине"; финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и выполняется международной организацией Internews. Эта программа усиливает украинские медиа и расширяет доступ к качественной информации.