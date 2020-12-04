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О том, что коронавирус поражает не только легкие, но и мозг, уже несколько месяцев говорят ученые со всего мира. Liga.net собрала вопросы о коронавирусе и психическом здоровье и изучила, какие ответы дают на них практикующие медики и авторы научных исследований.

Все вокруг говорят о последствиях пандемии коронавируса и карантина для психики. Они, правда, существуют?

Существуют, но не для всех и не всегда. Нужно разграничивать последствия для психики тех, кто не переболел коронавирусом, но находится под информационным воздействием новостей о нем, и тех, кто болеет или переболел.

Пандемия и карантинные ограничения сами по себе влияют на психику – люди боятся заболеть, страдают от изменения образа жизни и ослабления социальных связей. Многие переживают из-за уменьшения дохода или страха потерять работу, а кто-то уже ее потерял.

По словам психиатра, заведующего отделением первичного эпизода Харьковской областной клинической психиатрической больницы №3 Дмитрия Мангуби, градус тревоги повышается из-за постоянных новостей о количестве заболевших и умерших, количестве коек и кислородных концентраторов в больницах, разговоров со знакомыми о тяжелых случаях заболевания.

"Раньше, когда тревога, например, возникала из-за проблем на работе, люди находили отдушину в семье или общении с друзьями. И наоборот. Сейчас, куда ни пойдешь – везде коронавирус. Социальные контакты стали небезопасны, и убежать фактически некуда", – говорит Мангуби.

В немецком исследовании Deutschland Barometer Depression говорится, что тяжелее пандемию и карантин переносят люди, страдающие депрессией. 74% из них восприняли изоляцию как стресс. Среди остального населения этот показатель – 59%.