Коронавирусом можно заразиться повторно. Это повод для паники?

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Вакцина не сработает?

Говорить о вакцине пока слишком рано, считает Жигарев. Это обычно долгая история, которую за два-три месяца пройти невозможно. Даже если такая вакцина появится и покажет свою эффективность, сколько времени пройдет, пока она будет доступна на рынке?

Теоретически создание вакцины возможно, рассказал LIGA.net доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института физики НАН Семен Есилевский: "Я не знаю вирусов, против которых нельзя создать вакцину. Но это будет нескоро". Чтобы вывести на рынок любое лекарство (в том числе вакцину), обычно нужно не менее пяти лет. Конечно, в нынешней ситуации все процедуры будут сокращать, насколько возможно. В любом случае, это не делается за дни или недели. "Я бы прогнозировал, что даже если будет вакцина и докажут экспериментально, что она работает - все равно пройдет несколько месяцев", - отметил он.

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