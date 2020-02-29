Коронавирусом можно заразиться повторно. Это повод для паники?

"Вы гриппом сколько раз болели? Это абсолютно нормальная ситуация", - говорит LIGA.net врач-инфекционист, старший преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии Юрий Жигарев. По его словам, большинство известных вирусных инфекций, за исключением разве что ветрянки, кори, краснухи, можно подхватить второй раз. Таких вирусов - сотни.
Говорить о вакцине пока слишком рано, считает Жигарев. Это обычно долгая история, которую за два-три месяца пройти невозможно. Даже если такая вакцина появится и покажет свою эффективность, сколько времени пройдет, пока она будет доступна на рынке?
Теоретически создание вакцины возможно, рассказал LIGA.net доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института физики НАН Семен Есилевский: "Я не знаю вирусов, против которых нельзя создать вакцину. Но это будет нескоро". Чтобы вывести на рынок любое лекарство (в том числе вакцину), обычно нужно не менее пяти лет. Конечно, в нынешней ситуации все процедуры будут сокращать, насколько возможно. В любом случае, это не делается за дни или недели. "Я бы прогнозировал, что даже если будет вакцина и докажут экспериментально, что она работает - все равно пройдет несколько месяцев", - отметил он.
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Когда в следующий раз увидите такую новость, сначала поищите информацию о фазе клинических испытаний, советует Есилевский. Если она не прошла вторую фазу, можете сразу закрывать и не читать дальше. Клинические испытания должны пройти в четыре этапа. Сначала ученые проводят испытания вне организма: на культурах клеток, в пробирке. "На нулевом этапе сейчас есть несколько перспективных препаратов", - отметил он.
Дальше в рамках испытаний 1) на маленькой группе добровольцев тестируется, не умрет ли вообще человек от препарата; 2) на группе в несколько сотен человек проверяют эффективность; 3) идут масштабные испытания на тысячах людей. И только после этого препарат выходит на рынок. "Сейчас нет даже тех, кто прошел первую фазу. А это вообще тест на вшивость. Пока первая фаза не пройдена, это означает, что препарат вредит больше, чем лечит: токсичный или плохо переносится. На этом этапе отсекаются до 90% всех препаратов", - подчеркнул он.
Это все усложняет: повторное заражение влияет на выявляемость носителей вируса. Скажем, пациент переболел коронавирусом, и врачи отпустили его домой. "Потом он может через время опять инфицироваться, но сам в это не поверит: я же переболел, со мной все в порядке - это просто ОРВИ", - моделирует ситуацию Жигарев. И будет снова распространять вирус.
Вирус быстро распространяется по европейским странам, даже с сильными системами здравоохранения - намного развитее, чем в Украине, подтверждает Жигарев. Так что, скорее всего, это вопрос нескольких дней: ее "если" он дойдет, а "когда" он дойдет.
В МОЗ уверяют, что да. Тестов хватит на 3000 человек. В каждом регионе определены по две госпитальные базы и бригады скорой помощи, которые будут вызываться на эти случаи. Подготовлены около 2500 инфекционных боксов, а в целом в "инфекционках" больниц есть до 12,5 тысяч коек. "На первом этапе мы говорим о том, что случай должен быть изолирован", - рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Как альтернативу, власти рассматривают вариант самоизоляции украинцев в квартирах.
За последние сутки температурный скрининг был проведен у 75 тысяч путешественников.
Но вообще все зависит от масштабов, уточняет Жигарев. Если это будет один больной, то украинские врачи знают, как его диагностировать, изолировать и лечить. Но если уровень достигнет Ирана или Италии, с тысячами инфицированных и десятками/сотнями больных, то "к этой ситуации мы не готовы, наша система здравоохранения может не справиться".
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Во-первых, летальность от коронавируса все-таки выше, по разным оценкам - до 3%. Сезонный грипп такой летальности не дает. Во-вторых, это не стандартное сезонное заболевание. Что такое грипп и что с ним делать, знают все врачи. Коронавирус - уравнение со многими неизвестными. Вопросы без ответов: Если человек повторно заражается, возможно ли опять тяжелое течение, или все пройдет легко? Может ли он заразиться третий, четвертый раз? Как долго он может быть просто носителем этого вируса? "Мы знаем, что грипп - это острая инфекция, то есть человек не может ходить и месяцами выделять вирус. А по коронавирусу может быть бессимптомное носительство, но мы не знаем, сколько людей и как долго могут его выделять: три месяца, полгода. Мы это через год только просчитаем. Это не повод для паники, просто предосторожность: мы не выяснили, чего от вируса ждать", - говорит Жигарев.
Эпидемиологи дают два прогноза: пессимистичный и оптимистичный. В первом инфекция будет распространяться до уровня пандемии. При втором он будет распространяться вспышками в разных странах, но относительно контролируемо и постепенно сойдет на нет, как это было с SARS. "Мы знаем, что коронавирус распространяется преимущественно как респираторная инфекция. Это значит, что как только потеплеет, и люди начнут чаще бывать на свежем воздухе, его распространение очень замедлится", - прогнозирует Жигарев.
Основная задача на этот период - снизить коэффициент передачи, говорит Есилевский. Коэффициент больше единицы значит, что каждый носитель заражает более одного человека, и вирус распространяется. Когда коэффициент падает, эпидемия идет на спад. Врачам-инфекционистам прекрасно известно, что делать: во-первых, карантинные мероприятия, во-вторых, ограничение массовых мероприятий. "По сути, это то же самое, что мы проходим с гриппом каждый год. Ничего более действенного человечество не знает", - отметил он.
Маски скупать уже поздно, в аптеках их нет, шутит Жигарев. На практике, их важнее носить тем, кто уже заболел, чем тем, кто боится заразиться - и менять каждые пару часов. "Мыть руки? Не знаю, это даже школьники в пятом классе знают. Конечно, руки надо мыть", - добавил он. В целом профилактика коронавируса ничем не отличается от профилактики острых респираторных инфекций или гриппа: избегать массовых скоплений людей, больше бывать на свежем воздухе, поддерживать влажность воздуха в комнате, не общаться с больными людьми с симптомами. Если симптомы есть у вас - не общаться с другими людьми и по возможности носить маску.
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При первом подозрении на заражение (контакт с больным, возвращение из-за границы) нужно позвонить семейному врачу. Если его нет - то на горячую линию Центра общественного здоровья МОЗ. Необходимо оставаться дома, не ехать никуда самому - в больницу или поликлинику, чтобы не подвергать опасности других. А дальше четко следовать инструкциям.
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