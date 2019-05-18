Революция Ульяны: как будут учить врачей и почему студенты против

Министерство здравоохранения Украины затеяло очередную революцию, на этот раз в медицинском образовании. С 2019 года вводится Единый государственный квалификационный экзамен, в который входит украинский КРОК, практический экзамен по медицине, тест на знание медицинского английского, а также международный экзамен по основам медицины (IFOM).
До этого студенты-медики должны были сдавать только КРОК - украинский тест на знание медицины. Ни английского, ни практического теста, ни международного экзамена в их программе не было.
Украинские студенты, конечно, не в восторге. Для 94 000 из них (столько сейчас учится в медицинских вузах) это может означать профессиональный приговор.
Платформа VoxUkraine разобралась, в чем проблема украинских тестов и действительно ли так необходим иностранный. LIGA.net публикует адаптированную версию статьи.
Чтобы проверить качество знаний украинских студентов, в 2017 году МОЗ провело пробный американский тест среди 4906 врачей-интернов. Сдать тест, то есть получить больше 70,5 баллов из 100, смогли только 3% украинских интернов. Как правило, средний показатель сдачи украинских экзаменов под названием КРОК - 70%. При том, что оба теста проводились на украинском.
Откуда такая разница в результатах теста, понять непросто. Одни студенты говорят, что американский тест был слишком практическим (напомним: сдавали интерны - то есть те, кто уже закончили обучение и теперь практикуются в больницах). Другие - что их никогда не готовили к подобному тесту, они привыкли к тестам КРОК (для справки: ответы на вопросы КРОК можно найти в интернете). МОЗ в свою очередь настаивает на том, что украинские студенты просто не любят учиться.
Как бы там ни было, решение МОЗ ввести американский тест основано не только на низких результатах пробного экзамена в 2017 году.
Организацией тестов КРОК занимается госорганизация Центр тестирования при МОЗ Украины. В прошлом году Минздрав получил от Центра деперсонализированные данные о сдаче тестов "КРОК" с 2009 года и передал их для анализа Kyiv School of Economics. KSE вместе VoxUkraine проанализировали данные и увидели странности на графиках. В некоторые года (2009, 2011, 2015) число студентов, сдавших КРОК 1 на проходной балл, достигало нескольких сотен, тогда как чуть меньше проходного балла или чуть больше получили до полутора сотен студентов. С точки зрения статистики это аномалия: не могут студенты массово сдавать на проходной балл.
"В течение первых трех лет обучения нас готовят на парах к КРОКу, проводят "прекроки" (то есть пробные тестирования - Ред.), ректорские (тесты - Ред.), - рассказывает студент Тернопольского медвуза Сергей Супрун. - Морально и физически мы не готовы к этому экзамену. IFOM очень тяжелый даже для наших четверокурсников (IFOM планируют ввести на третьем курсе - Ред.)".
Алина Мороз, студентка Национального университета им. Богомольца, считает, что американский тест не отвечает украинской программе обучения. "В нем много клинических вопросов, а мы ведь на первых трех курсах учим только теорию! Клинических вопросов (то есть связанных с конкретными заболеваниями - Ред.) еле касаемся", - говорит студентка. Она уверена: сначала нужно изменить программу медицинского образования в Украине, и только потом вводить новые экзамены. "А так, конечно, было бы здорово учиться по американским стандартам", - резюмирует она.
У замминистра Линчевского на все претензии к IFOM есть простой ответ: медицина во всем мире одинаковая, и нет какой-то особенной американской или украинской анатомии или принципов лечения. "Задача медицинских вузов - отсеивать тех, кто плохо учится и чей низкий уровень знаний может угрожать здоровью или жизни пациентов. А вузы этого не делают!" - возмущается чиновник.
К тому же на первых порах проходной балл для IFOM будет невысоким. "Главное, приучить студентов к тому, что нужно всерьез готовиться к экзаменам и читать западную медицинскую литературу - для чего, кстати, потребуется существенно подтянуть английский", - говорит Линчевский. И это при том, что IFOM будет проводиться на украинском языке.
Пересдать IFOM, как и другие составляющие Единого государственного квалификационного экзамена, можно будет всего один раз.
К сожалению, это не зависит ни от одного чиновника в Украине. Университеты - автономные единицы и могут составлять программы так, как им заблагорассудится (но на основе базовых требований Министерства образования и науки). Соответствие стандартам Минобразования проверяется лишь во время аккредитации вуза.
Чтобы заставить вузы подтянуть качество своих учебных программ, МОЗ пошло на довольно жесткий шаг: ввело сложный иностранный тест. В результате учиться придется всем: и студентам, и преподавателям.
Возможно. Но требования к студентам, осваивающим профессию врача, всегда были очень высокими во всем мире. Все-таки речь идет не про компьютеры или машины, а про жизнь людей. "Чтобы поступить на врача в Швеции, нужно иметь максимум из возможных баллов по экзамену, аналогичному украинскому ЗНО", - говорит врач-рентгенолог Наталия Левченко, переехавшая из Харькова в Стокгольм много лет назад и закончившая лучший медицинский вуз Karolinska.
При поступлении на медицинский факультет шведский абитуриент должен иметь по местному ЗНО 200 баллов из 200. А украинские вузы принимают абитуриентов с ЗНО от 150 баллов - и то лишь потому, что в 2017 году МОЗ ввел такое требование (раньше можно было поступать с минимальным баллом 100).
"На врачей в Швеции поступают гении, а заканчивают образование гении из гениев", - говорит Левченко.
Чем сложнее будет учиться на врача, и чем меньшей будет вероятность покупки диплома, тем меньше студентов будет поступать в медицинские вузы, и тем больше среди них будет действительно мотивированных учеников, которые будут становиться воистину профи своего дела. То есть врачей у нас в стране действительно со временем станет меньше.
Но так ли нам нужны все те, кто получают сейчас дипломы?
В конце концов ежегодно украинские вузы выпускают 26,6 медиков на 100 000 населения (расчеты VoxUkraine по данным МОН), а Швеция или Польша - 10,2 и 10,5 (данные OECD, 2016).