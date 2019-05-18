Революция Ульяны: как будут учить врачей и почему студенты против

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Что случилось?

Министерство здравоохранения Украины затеяло очередную революцию, на этот раз в медицинском образовании. С 2019 года вводится Единый государственный квалификационный экзамен, в который входит украинский КРОК, практический экзамен по медицине, тест на знание медицинского английского, а также международный экзамен по основам медицины (IFOM).

До этого студенты-медики должны были сдавать только КРОК - украинский тест на знание медицины. Ни английского, ни практического теста, ни международного экзамена в их программе не было.

Украинские студенты, конечно, не в восторге. Для 94 000 из них (столько сейчас учится в медицинских вузах) это может означать профессиональный приговор.

Платформа VoxUkraine разобралась, в чем проблема украинских тестов и действительно ли так необходим иностранный. LIGA.net публикует адаптированную версию статьи.