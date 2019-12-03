Садись, три! Все говорят, что Украина провалила тест PISA. Разбор

PISA (Program for International Student Assessment), - на сегодняшний день наиболее распространенный и объективный тест, оценивающий грамотность 15-летних школьников и умение применять знания на практике. Исследование проводится раз в три года, в 2018-ом были сделаны тесты почти в 80-ти странах Организацией экономического сотрудничества и развития.
Уровень знаний украинских школьников в чтении, математике и естественных науках - ниже среднего. Такие результаты показало для Украины исследование "Я прочитала наш отчет только один раз, но этого достаточно, чтобы получить так называемый PISA-шок и увидеть те проблемы, которые есть в нашей системе. Хотя в целом наши результаты не такие уж и плохие, как некоторые ожидали", - сказала на презентации национального отчета министр образования и науки Анна Новосад.
Украина первый раз принимала участие в этом тестировании. Оценивание проводилось в апреле-мае 2018 года. В нем приняли участие 6000 украинских подростков в возрасте 15-ти лет. Такой выборкой они представляли 315 388 всех школьников и студентов школ (городских и сельских), гимназий, лицеев, ПТУ. То есть оценивание прошел каждый 52-й школьник Украины. Подростки сдавали двухчасовый тест по чтению, математике и естественным наукам, а также заполняли подробные анкеты.
Фактически они показали, в какой точке сейчас находится украинское образование. Знания школьников оценивались по шкале из шести уровней, где первый - самый низкий, второй - базовый, а шестой - наивысший. В чтении украинские школьники набрали в среднем 466 из 1000 возможных баллов. При этом 25,9% подростков не достигли базового уровня, который требовал от них не только читать простые тексты и понимать их прямолинейно, но и уметь связывать несколько фрагментов информации, делать выводы. В математике их результат - 453 балла. До базового уровня (на котором требовалось, например, конвертировать цены в другую валюту или сравнивать длину альтернативных путей) не дотянули 36% школьников. Наконец, в естественных науках дети получили в среднем 469 баллов. Базового уровня не достигли 26,4%.
Менее 4% школьников смогли проанализировать текст, когда нет очевидной информации и нужно выдвигать предположения. Столько же в естественных науках умеют использовать абстрактные идеи, объяснять сложные явления, делать прогнозы. Только 5% учеников выполнили математические задания, где нужно разработать модели сложных ситуаций.
"Каждый четвертый школьник в Украине имеет низкий уровень читательской, математической и естественно-научной грамотности. По чтению от средних показателей стран ОЭСР мы отстаем на 23 балла, по математике вообще - на 39, по естественным наукам на 22 балла. Согласно методологии PISA, каждые 30 баллов в шкале приравниваются к одному году обучения. Так что вы сами можете оценить, что означает разница в 39 баллов по математике", - говорит Новосад.
Объясняем на пальцах: по всем дисциплинам украинские школьники отстают от однолеток в стран Организации экономического сотрудничества и развития почти или более чем на год.
Обратная сторона медали: 46,4% подростков в Украине достигают третьего уровня и выше в читательской грамотности, почти 38% в математической и 43,6% в естественных науках. Это наиболее типичный уровень грамотности для 15-летних школьников в странах ОЭСР. Учеников с высокими баллами в Украине чуть меньше, чем в этих странах, но разница не превышает 10%.
Еще одна хорошая новость - PISA исследует также отношение учеников к обучению и их эмоциональное состояние. Так вот, в Украине 82% школьников довольны жизнью и 89% часто испытывают позитивные чувства, а это больше, чем в среднем в странах исследования.
"Фактически эти результаты подтвердили наши предположения об огромной проблеме в нашей системе образования: мы не учим детей применять знания на практике, не развиваем в них эту креативность, - рассказала LIGA.net экс-министр образования Лилия Гриневич, которая была одним из активных инициаторов участия Украины в системе тестирования PISA. - То, что у нас огромное количество детей не достигает даже базового уровня в математической грамотности - это очень драматическая цифра, которая стала для нас неприятным результатом. На самом деле, все представления о нашем прекрасном математическом образовании - только миф.
Самым серьезным выводом, который дает PISA, Гриневич считает огромную пропасть в учебных результатах детей в зависимости от кошелька его родителей (могут ли они позволить репетитора) и места проживания - в селе или городе: "Разница в 2,5 года обучения между детьми одного возраста. Это очень тревожный результат, который свидетельствует об отсутствии равного доступа к качественному образованию в Украине".
Для сравнения, в крупных городах средний результат составил 499,4 балла, в селах - всего 420,6.
Лилия Гриневич уверена: провести тестирование PISA было очень важно для того, чтобы посмотреть на себя в зеркало - определить ключевые проблемы, получить уникальный набор данных и определиться с дальнейшей реформой школьного образования.
Читайте также: PISA-шок. О чем говорит оценивание знаний украинских подростков
Важен не только и не столько рейтинг страны, сколько полученные Украиной данные о состоянии школьного образования и их анализ, считает министр Анна Новосад. К тому же, PISA не проверяет, как школьники усвоили содержание образовательной программы, а оценивает, насколько они способны использовать полученные знания и умения в реальной жизни. Но если говорить именно о среднем рейтинге 79-ти стран в PISA, то диапазоны такие: в чтении на Украину приходятся 37-42 позиции, в математике 41-46, в естественных науках 35-42.
Результаты Украины по всем трем пунктам ниже, чем в Польше, Венгрии и Эстонии. А вот результаты школьников из Молдовы и Грузии - хуже, чем из Украины. Украинские подростки опережают сверстников из Словакии в чтении и естественных науках, но слабее в математике.
Если сравнивать в балльной системе, то в чтении результаты Украины (466 баллов) ближе всего к Турции, Израилю и Люксембургу (470 баллов). В математике Украина (453 балла) соседствует тоже с Турцией (454), а также с Грецией и Кипром (451 балл). В естественных науках украинские подростки набрали в среднем 469 баллов - это близко к Беларуси (471) и Турции (468).
Читайте также: Украина в рейтинге PISA. Не Уругвай, но пока не Беларусь
Безусловный лидер - Китай. Правда, тестирование проводилось только в четырех провинциях - Пекин, Шанхай, Цзянсу и Чжэцзян, в которых проживают 180 млн человек. Хотя уровень дохода этих регионов значительно ниже среднего по ОЭСР. В математике китайские школьники дали 591 балл (разница с Украиной - 138 баллов, или 4,5 года обучения), в чтении 555 баллов, в науках 590.
Второй результат у Сингапура: 549 баллов в чтении, 569 в математике, 551 в науках. На третьем месте Макао: 525, 558 и 544 балла соответственно. То есть самые высокие строчки в рейтинге образовательных систем заняли страны Азии. Из стран европейского региона (пятое место рейтинга PISA) самые высокие результаты показала Эстония.
Исследование PISA проводится не ради рейтинга, а чтобы получить большой массив данных и дальше использовать их в реформе образования, говорит Лилия Гриневич. "Это означает, что мы должны провести целевое повышение квалификации для учителей, научить их новым методикам, дать новые материалы, чтобы можно было формировать нужные компетентности и умение применять знания в новых обстоятельствах. Это надо делать для учителей 5-11 классов. А пока мы работали только с начальной школой", - отметила она.
Знать проблему в лицо мало, добавляет главный эксперт РПР по вопросам образования Владимир Бахрушин. Да, мы получили большой объем информации о своем образовании, которая позволит расставить акценты и разобраться с реформой. "Но у нас есть проблемы не только с достоверными данными, - признает он. - Все идет к тому, что надо повышать бюджет на образование: поднимать зарплаты учителям, обновлять оборудование. А пока мы от других стран отстаем не только в результатах тестирования, а и по бюджетам".
Следующее исследование PISA состоится в 2021 году. Организаторы планируют расширить список измеряемых компетенций, добавив в него творческое мышление. В тесте 2024 года появтся пятое измерение - обучение в цифровом мире. И здесь последний штрих. Большинство стран проходили прошлогодние тесты на компьютерах. И только девять - Украина, Аргентина, Иордания, Ливан, Молдова, Республика Северная Македония, Румыния, Саудовская Аравия и Вьетнам - оценивали знания и навыки своих школьников в PISA 2018 на бумаге.