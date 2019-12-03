Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.12.2019, 22:40

Садись, три! Все говорят, что Украина провалила тест PISA. Разбор

1

Сегодня все говорят о каких-то тестах PISA. О чем речь?

PISA (Program for International Student Assessment), - на сегодняшний день наиболее распространенный и объективный тест, оценивающий грамотность 15-летних школьников и умение применять знания на практике. Исследование проводится раз в три года, в 2018-ом были сделаны тесты почти в 80-ти странах Организацией экономического сотрудничества и развития. 

Уровень знаний украинских школьников в чтении, математике и естественных науках - ниже среднего. Такие результаты показало для Украины исследование   "Я прочитала наш отчет только один раз, но этого достаточно, чтобы получить так называемый PISA-шок и увидеть те проблемы, которые есть в нашей системе. Хотя в целом наши результаты не такие уж и плохие, как некоторые ожидали", - сказала на презентации национального отчета министр образования и науки Анна Новосад.

2

Сколько украинских школьников сдавали тесты?

Украина первый раз принимала участие в этом тестировании. Оценивание проводилось в апреле-мае 2018 года. В нем приняли участие 6000 украинских подростков в возрасте 15-ти лет. Такой выборкой они представляли 315 388 всех школьников и студентов школ (городских и сельских), гимназий, лицеев, ПТУ. То есть оценивание прошел каждый 52-й школьник Украины. Подростки сдавали двухчасовый тест по чтению, математике и естественным наукам, а также заполняли подробные  анкеты.

3

Подумаешь - очередное ЗНО. Или эти тесты показали что-то уникальное?

Фактически они показали, в какой точке сейчас находится украинское образование. Знания школьников оценивались по шкале из шести уровней, где первый - самый низкий, второй - базовый, а шестой - наивысший. В чтении украинские школьники набрали в среднем 466 из 1000 возможных баллов. При этом 25,9% подростков не достигли базового уровня, который требовал от них не только читать простые тексты и понимать их прямолинейно, но и уметь связывать несколько фрагментов информации, делать выводы. В математике их результат - 453 балла. До базового уровня (на котором требовалось, например, конвертировать цены в другую валюту или сравнивать длину альтернативных путей) не дотянули 36% школьников. Наконец, в естественных науках дети получили в среднем 469 баллов. Базового уровня не достигли 26,4%.

Менее 4% школьников смогли проанализировать текст, когда нет очевидной информации и нужно выдвигать предположения. Столько же в естественных науках умеют использовать абстрактные идеи, объяснять сложные явления, делать прогнозы. Только 5% учеников выполнили математические задания, где нужно разработать модели сложных ситуаций.

4

Давайте без процентов: это очень плохо?

"Каждый четвертый школьник в Украине имеет низкий уровень читательской, математической и естественно-научной грамотности. По чтению от средних показателей стран ОЭСР мы отстаем на 23 балла, по математике вообще - на 39, по естественным наукам на 22 балла. Согласно методологии PISA, каждые 30 баллов в шкале приравниваются к одному году обучения. Так что вы сами можете оценить, что означает разница в 39 баллов по математике", - говорит Новосад.

Объясняем на пальцах: по всем дисциплинам украинские школьники отстают от однолеток в стран Организации экономического сотрудничества и развития почти или более чем на год.

5

А хоть какие-то хорошие новости для украинских родителей есть?

Обратная сторона медали: 46,4% подростков в Украине достигают третьего уровня и выше в читательской грамотности, почти 38% в математической и 43,6% в естественных науках. Это наиболее типичный уровень грамотности для 15-летних школьников в странах ОЭСР. Учеников с высокими баллами в Украине чуть меньше, чем в этих странах, но разница не превышает 10%.

Еще одна хорошая новость - PISA исследует также отношение учеников к обучению и их эмоциональное состояние. Так вот, в Украине 82% школьников довольны жизнью и 89% часто испытывают позитивные чувства, а это больше, чем в среднем в странах исследования.

6

Можно ли сказать, что тест PISA - диагноз украинской системе образования?

"Фактически эти результаты подтвердили наши предположения об огромной проблеме в нашей системе образования: мы не учим детей применять знания на практике, не развиваем в них эту креативность, - рассказала LIGA.net экс-министр образования Лилия Гриневич, которая была одним из активных инициаторов участия Украины в системе тестирования PISA. - То, что у нас огромное количество детей не достигает даже базового уровня в математической грамотности - это очень драматическая цифра, которая стала для нас неприятным результатом. На самом деле, все представления о нашем прекрасном математическом образовании - только миф.

Самым серьезным выводом, который дает PISA, Гриневич считает огромную пропасть в учебных результатах детей в зависимости от кошелька его родителей (могут ли они позволить репетитора) и места проживания - в селе или городе: "Разница в 2,5 года обучения между детьми одного возраста. Это очень тревожный результат, который свидетельствует об отсутствии равного доступа к качественному образованию в Украине".

Для сравнения, в крупных городах средний результат составил 499,4 балла, в селах - всего 420,6.

Лилия Гриневич уверена: провести тестирование PISA было очень важно для того, чтобы посмотреть на себя в зеркало - определить ключевые проблемы, получить уникальный набор данных и определиться с дальнейшей реформой школьного образования.

Читайте также: PISA-шок. О чем говорит оценивание знаний украинских подростков

7

Какое место среди других стран-участниц PISA заняла Украина?

Важен не только и не столько рейтинг страны, сколько полученные Украиной данные о состоянии школьного образования и их анализ, считает министр Анна Новосад. К тому же, PISA не проверяет, как школьники усвоили содержание образовательной программы, а оценивает, насколько они способны использовать полученные знания и умения в реальной жизни. Но если говорить именно о среднем рейтинге 79-ти стран в PISA, то диапазоны такие: в чтении на Украину приходятся 37-42 позиции, в математике 41-46, в естественных науках 35-42.

8

А если сравнивать с нашими ближайшими соседями?

Результаты Украины по всем трем пунктам ниже, чем в Польше, Венгрии и Эстонии. А вот результаты школьников из Молдовы и Грузии - хуже, чем из Украины. Украинские подростки опережают сверстников из Словакии в чтении и естественных науках, но слабее в математике.

Если сравнивать в балльной системе, то в чтении результаты Украины (466 баллов) ближе всего к Турции, Израилю и Люксембургу (470 баллов). В математике Украина (453 балла) соседствует тоже с Турцией (454), а также с Грецией и Кипром (451 балл). В естественных науках украинские подростки набрали в среднем 469 баллов - это близко к Беларуси (471) и Турции (468).

Читайте также: Украина в рейтинге PISA. Не Уругвай, но пока не Беларусь

9

Какие страны возглавили рейтинг PISA?

Безусловный лидер - Китай. Правда, тестирование проводилось только в четырех провинциях - Пекин, Шанхай, Цзянсу и Чжэцзян, в которых проживают 180 млн человек. Хотя уровень дохода этих регионов значительно ниже среднего по ОЭСР. В математике китайские школьники дали 591 балл (разница с Украиной - 138 баллов, или 4,5 года обучения), в чтении 555 баллов, в науках 590.

Второй результат у Сингапура: 549 баллов в чтении, 569 в математике, 551 в науках. На третьем месте Макао: 525, 558 и 544 балла соответственно. То есть самые высокие строчки в рейтинге образовательных систем заняли страны Азии. Из стран европейского региона (пятое место рейтинга PISA) самые высокие результаты показала Эстония.

10

Ну хорошо, теперь мы знаем свое место. И что нам это дает?

Исследование PISA проводится не ради рейтинга, а чтобы получить большой массив данных и дальше использовать их в реформе образования, говорит Лилия Гриневич. "Это означает, что мы должны провести целевое повышение квалификации для учителей, научить их новым методикам, дать новые материалы, чтобы можно было формировать нужные компетентности и умение применять знания в новых обстоятельствах. Это надо делать для учителей 5-11 классов. А пока мы работали только с начальной школой", - отметила она.

Знать проблему в лицо мало, добавляет главный эксперт РПР по вопросам образования Владимир Бахрушин. Да, мы получили большой объем информации о своем образовании, которая позволит расставить акценты и разобраться с реформой. "Но у нас есть проблемы не только с достоверными данными, - признает он. - Все идет к тому, что надо повышать бюджет на образование: поднимать зарплаты учителям, обновлять оборудование. А пока мы от других стран отстаем не только в результатах тестирования, а и по бюджетам".

Следующее исследование PISA состоится в 2021 году. Организаторы планируют расширить список измеряемых компетенций, добавив в него творческое мышление. В тесте 2024 года появтся пятое измерение - обучение в цифровом мире. И здесь последний штрих. Большинство стран проходили прошлогодние тесты на компьютерах. И только девять - Украина, Аргентина, Иордания, Ливан, Молдова, Республика Северная Македония, Румыния, Саудовская Аравия и Вьетнам - оценивали знания и навыки своих школьников в PISA 2018 на бумаге.

Теги образование PISA Анна Новосад лилия гриневич
 