Садись, три! Все говорят, что Украина провалила тест PISA. Разбор

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Сегодня все говорят о каких-то тестах PISA. О чем речь?

PISA (Program for International Student Assessment), - на сегодняшний день наиболее распространенный и объективный тест, оценивающий грамотность 15-летних школьников и умение применять знания на практике. Исследование проводится раз в три года, в 2018-ом были сделаны тесты почти в 80-ти странах Организацией экономического сотрудничества и развития.

Уровень знаний украинских школьников в чтении, математике и естественных науках - ниже среднего. Такие результаты показало для Украины исследование "Я прочитала наш отчет только один раз, но этого достаточно, чтобы получить так называемый PISA-шок и увидеть те проблемы, которые есть в нашей системе. Хотя в целом наши результаты не такие уж и плохие, как некоторые ожидали", - сказала на презентации национального отчета министр образования и науки Анна Новосад.