Тест на профнепригодность. 21 вопрос социологов к опросу в ОРДЛО

Наостанок

Ми вітаємо спроби дослідити складні питання і підтримуємо заклик робити державні політики та розвиток громад на основі даних. Але принципово не погоджуємось з нехтуваннями (на діях і на словах) професійними стандартами, які можуть дискредитувати як соціологію, так і весь підхід аналітичного мислення в політиці.

21 зауваження показує, що це дослідження можна було виконати та презентувати зовсім інакше. Існують як мінімум 21 альтернативні сценарії, яким могли піти дослідники. Відповідно, заяви про те, що це дослідження презентує якусь непорушну об’єктивну реальність, яку мають прийняти читачі, - вульгарне перебільшення.

Наші зауваги не стосуються емоційного сприйняття результатів чи можливих розбіжностей в політичних поглядах - вони вказують, що на сьогоднішній день результати дослідження, які були представлені публічно, не відповідають стандартам якості. Отже на сьогодні приймати рішення на основі цих даних не має сенсу.

Автори:

Вікторія Алієва, соціолог з медіа та культури (MPhil University of Cambridge, Великобританія), стипендіатка WWS, Cambridge University Trust, Temerty Foundation;Тимофій Брік, викладач Київської школи економіки, редактор VoxUkraine та голова наглядової ради CEDOS, лауреат премії імені Н. Паніної "Найкращий молодий соціолог 2018"; Євгеній Монастирський, історик, навчався в Українському католицькому університеті та Yale University (Graduate School of Arts and Sciences), з 2015 року допомагає з соціологічними дослідженнями в Українському католицькому університеті та співпрацює з іншими соціологічними центрами розробляючи кабінетні дослідження. Спеціалізується на історії Донбасу та радянської України 1920-30-х, соціальній теорії взаємодії особи з державними інститутами та масовій свідомості; лауреат першої премії імені Ковальських у галузі українознавства 2015