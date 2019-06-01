Земля на пороге катастрофы. Что надо знать о рекордном уровне CO2

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Чем так опасен углекислый газ? Почему все говорят о катастрофе?

Углекислый газ, метан, водяной пар - это парниковые газы, которые повышают общую температуру на планете. Да-да, рост СО2 грозит тем самым глобальным потеплением. И это не пустая страшилка. Ледники уже тают. Это может привести к катастрофическим последствиям в некоторых районах земного шара. "Например, Амстердам стоит прямо на уровне моря. Представляете, что будет, если вода поднимется на метр? Потопы и штормы", - считает Пишняк.

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