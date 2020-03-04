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04.03.2020, 15:40

Короновирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео

LIGA.net подготовила самые частые причины смерти в Украине и сравнила со смертностью от коронавируса во всем мире

Вчера, 3 марта 2020 года был зафиксирован первый случай заражения вирусом COVID-19 (Короновирус) на территории Украины. Заболел мужчина в Черновцах, его симптомы — температура и сухой кашель. 

События в Новых Санжарах показали, часть украинцев так боятся коронавируса, что готовы кидать в соотечественников камни. Верим, что таких немного (согласно соцопросам 74% — против протестов).

Насколько серьезна опасность? За время появление COVID-19 — с декабря 2019 года — от него погибло более 3100 человек (94% из них — в Китае). Столько же в Украине ежегодно умирает людей от алкогольного отравления (3089 человек в 2018-ом).  

Если подходить с точки зрения статистики, то новости об эпидемии гриппа должны пугать украинцев куда больше, ведь с начала года в наше стране от гриппа и ОРВИ умерло уже 48 человек. А в мире каждую зиму от гриппа умирает от 290 000 до 650 000 человек. 

Грипп далеко не самая смертельная угроза для украинцев. От чего чаще всего умирают наши соотечественники и как на этом фоне выглядит “урон” нанесенный коронавирусом во всем мире.  

Мы ни в коем случае не призываем отмахиваться от COVID-19: смертность от него в десять раз выше, чем от гриппа, особенно среди людей старше 60 лет. Но и преувеличивать уровень опасности и разгонять панику тоже не стоит.

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редактор по роботі з даними, Liga.net
Александр Надельнюк
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Теги: Украина, смертность, короновирус, причины смерти
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